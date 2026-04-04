مجموعة متنوعة من أشجار الكرابابل المزهرة الجميلة التي ستتدفق عليها الطيور في حديقتك

تعتبر أشجار التفاحة المزهرة من أجمل الأشجار في فصل الربيع، حيث تتميز أزهارها الملونة بظلال تتراوح من الأبيض إلى الوردي الوردي، حسب الصنف. الزهور عطرة بشكل مبهج وتجذب الملقحات الربيعية. تجذب أشجار التفاح البري أيضًا الطيور التي تتمتع بمأوى الفروع المعقدة والفواكه الصغيرة اللذيذة التي تظهر من أواخر الصيف وحتى الخريف. صنف “لويزا” هو نوع من شجرة التفاحة الباكية (Malus “Louisa”) التي لها فروع متتالية رشيقة وفاكهة صفراء ذهبية تجذب الطيور المغردة.

تم اكتشاف هذا الصنف الشجري الجميل في مارثا فينيارد في عام 1962. مثل أشجار التفاح الأخرى التي تم اكتشافها وهي تنمو في البرية، تم تكاثرها عن طريق التطعيم، حتى يتمكن الكثير من الناس من الاستمتاع بشجرة التفاحة ذات الشكل غير المعتاد.

العديد من أشجار الفاكهة الباكية هي نباتات زينة فقط، مثل البرقوق الباكى والكرز الباكى، ولا تنتج الفاكهة. من ناحية أخرى، تقدم تفاح “لويزا” أفضل ما في العالمين: فهي ليست فقط مزخرفة للغاية، ولكنها تحمل الفاكهة أيضًا. تحتوي بعض أنواع التفاح البري المزهرة على ثمار صغيرة جدًا، بينما تحتوي بعضها الأخرى على ثمار أكبر مناسبة لصنع الجيلي أو المعلبات. ثمار “لويزا” ذات اللون الأصفر الذهبي متوسطة الحجم، ويبلغ قطرها من ⅜ إلى ½ بوصة. على عكس أصناف التفاح الأكبر حجمًا، يميل التفاح البري إلى البقاء على الشجرة حتى فصل الشتاء، مما يؤدي أيضًا إلى تدفق الطيور الجائعة إلى حديقتك.