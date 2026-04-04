مجموعة متنوعة من أشجار الكرابابل المزهرة الجميلة التي ستتدفق عليها الطيور في حديقتك

تعتبر أشجار التفاحة المزهرة من أجمل الأشجار في فصل الربيع، حيث تتميز أزهارها الملونة بظلال تتراوح من الأبيض إلى الوردي الوردي، حسب الصنف. الزهور عطرة بشكل مبهج وتجذب الملقحات الربيعية. تجذب أشجار التفاح البري أيضًا الطيور التي تتمتع بمأوى الفروع المعقدة والفواكه الصغيرة اللذيذة التي تظهر من أواخر الصيف وحتى الخريف. صنف “لويزا” هو نوع من شجرة التفاحة الباكية (Malus “Louisa”) التي لها فروع متتالية رشيقة وفاكهة صفراء ذهبية تجذب الطيور المغردة.
تم اكتشاف هذا الصنف الشجري الجميل في مارثا فينيارد في عام 1962. مثل أشجار التفاح الأخرى التي تم اكتشافها وهي تنمو في البرية، تم تكاثرها عن طريق التطعيم، حتى يتمكن الكثير من الناس من الاستمتاع بشجرة التفاحة ذات الشكل غير المعتاد.
العديد من أشجار الفاكهة الباكية هي نباتات زينة فقط، مثل البرقوق الباكى والكرز الباكى، ولا تنتج الفاكهة. من ناحية أخرى، تقدم تفاح “لويزا” أفضل ما في العالمين: فهي ليست فقط مزخرفة للغاية، ولكنها تحمل الفاكهة أيضًا. تحتوي بعض أنواع التفاح البري المزهرة على ثمار صغيرة جدًا، بينما تحتوي بعضها الأخرى على ثمار أكبر مناسبة لصنع الجيلي أو المعلبات. ثمار “لويزا” ذات اللون الأصفر الذهبي متوسطة الحجم، ويبلغ قطرها من ⅜ إلى ½ بوصة. على عكس أصناف التفاح الأكبر حجمًا، يميل التفاح البري إلى البقاء على الشجرة حتى فصل الشتاء، مما يؤدي أيضًا إلى تدفق الطيور الجائعة إلى حديقتك.
فوائد أشجار التفاحة المزهرة
تعد أشجار التفاحة المزهرة واحدة من أفضل الخيارات لشجرة المناظر الطبيعية لعدد من الأسباب. إنها ليست كبيرة جدًا، مما يجعلها مناسبة للعقارات الأصغر حجمًا. لا تنمو معظم أنواع التفاح البري أكثر من 15 قدمًا وعرضها 10 أقدام، وينمو صنف “لويزا” ما بين 12 و15 قدمًا وطوله وعرضه. يمكن أن يكون التفاح البري عرضة لبعض الأمراض، بما في ذلك جرب التفاح، لكن “لويزا” تتمتع بمقاومة ممتازة.
وتتميز هذه الأشجار الجذابة أيضًا بأزهارها العطرة الجميلة في فصل الربيع، والتي تجذب الملقحات لأسابيع، بما في ذلك أنواع مختلفة من النحل المحلي. يحتوي صنف “لويزا” على أزهار وردية رائعة تضيف لونًا مذهلاً إلى حديقتك الربيعية. يجذب التفاح البري أيضًا الكثير من الحياة البرية، وخاصة الطيور: اعتمادًا على منطقتك، قد ترى طيور أبو الحناء الأمريكية، أو الكرادلة الشمالية، أو منقار الغروب، أو أجنحة الشمع، أو الطيور الزرقاء، أو طيور القطط، أو طيور التانجر تتناول وجبات التفاح البري الخاصة بك. السناجب والسنجاب والغزلان تأكل أيضًا التفاح البري. فهي مصدر غذائي مهم يساعد على جلب التنوع البيولوجي إلى حديقتك.
تتمتع كرابابلز البكاء مثل “لويزا” أيضًا بميزة إضافية صديقة للطيور تتمثل في فروعها المتتالية التي توفر الكثير من الغطاء والمأوى في الشتاء للطيور. ستأتي الطيور في الربيع من أجل الأزهار، وفي الصيف من أجل غطاء أوراق الشجر المظلل، وفي الخريف من أجل التفاح اللذيذ، وفي الشتاء من أجل المأوى من الرياح والفواكه الصغيرة العالقة في الأغصان.
رعاية التفاحة المزهرة “لويزا”.
تحتاج ثمار التفاحة المزهرة “لويزا” إلى الكثير من أشعة الشمس ومساحة لتمتد مظلتها إلى 15 قدمًا. على الرغم من أن أشجار التفاحة يمكن أن تنمو بشكل جيد في التربة الطينية أو الرملية في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8، إلا أنها تزدهر في تربة غنية جيدة التصريف مع الكثير من المواد العضوية. ولهذا السبب، أضف بعض السماد عند الزراعة. يمكن أن تكون ثمار التفاح المتساقطة فوضوية بعض الشيء، لذا عند اختيار موقع لشجرتك، فكر في زراعتها بعيدًا عن الممشى أو الممر. بخلاف ذلك، قد يعني هذا الجانب السلبي أن هناك حاجة إلى القليل من العناية الإضافية.
تختلف العناية بشجرة التفاحة الباكية قليلًا عن العناية بشجرة التفاحة العادية. نظرًا لأن الفروع لديها عادة البكاء، فإنها تنحني للأسفل بدلاً من النمو بشكل مستقيم، مما يعني أن الفروع قد تسحب على الأرض. تشكل تفاح “لويزا” أيضًا العديد من الفروع الصغيرة في كل موسم. يمكن تقليمها قليلًا عند الأطراف لتشكيلها، لكن تأكد من تقليم كل فرع على حدة، لأن قصها قد يؤدي إلى إتلاف البراعم والتسبب في نمو غير متساوٍ.
ينمو التفاح الموجود على التفاحة الباكية بالقرب من الأرض، لذا يكون حصادها أسهل بكثير. كما يمكن الوصول إليها أيضًا للطيور التي تتغذى على الأرض ومخلوقات الحياة البرية الصغيرة مثل السناجب والسنجاب. إذا سقطت ثمار التفاح بسبب الرياح العاتية أو الأمطار الغزيرة، يمكنك تجميعها وتوزيعها في مكان آخر حيث لا يزال بإمكان الحياة البرية الاستمتاع بها.