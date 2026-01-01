مجموعة متنوعة من أشجار الكرز الباردة هاردي التي سوف تجذب الطيور في الربيع

Prunus cerasus، المعروف باسم شجرة الكرز الفطيرة أو شجرة الكرز الحامض، هو نوع شديد التحمل ينمو في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8، اعتمادًا على الصنف المحدد. يمكن العثور عليه في معظم أنحاء الولايات المتحدة وهو اختيار ممتاز للمناطق ذات الشتاء البارد، حيث إنه متين ويمكنه تحمل قشعريرة الرياح. كما يوحي الاسم، فإنه ينتج كمية كبيرة من الكرز الحامض. في حين أن الخبازين يقدرون الفاكهة اللاذعة للفطائر، فإن الطيور تحبها بنفس القدر، مما يجعل هذه الشجرة خيارًا رائعًا لجذب الأصدقاء ذوي الريش إلى حديقتك.

من السهل نسبيًا أيضًا العناية بأشجار الكرز الصديقة للطيور. وهي صغيرة إلى متوسطة الحجم، وتنمو إلى حوالي 8 إلى 15 قدمًا، وتتميز بفروع نحيفة بأوراق خضراء داكنة لامعة. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أصناف شجرة الكرز المدمجة التي ستزدهر في حديقتك الصغيرة، فإن شجرة الكرز الفطيرة متوفرة أيضًا في الأصناف القزمة وشبه القزمة. تتميز معظم الأصناف بالخصوبة الذاتية، مما يعني أنها تستطيع تلقيح نفسها وإنتاج محصول جيد. تزهر في أواخر الربيع وتكون جاهزة للحصاد في الصيف.