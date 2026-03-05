مجموعة متنوعة من الخزامى التي يحبها المتسوقون من أجل أزهار أطول وحديقة مليئة بالطيور والفراشات

ليس هناك ما هو أجمل من رائحة اللافندر التي يحملها النسيم في يوم صيفي مشمس. لا يعد الخزامى عشبًا معروفًا يستخدمه البستانيون لإضافة لمسة من اللون الأرجواني إلى المناظر الطبيعية الخاصة بهم فحسب، بل يمكنه أيضًا جذب الملقحات إلى حديقتك. كما أنها تستخدم في العديد من الطرق الإبداعية الأخرى لجلب رائحة جميلة إلى المنزل ولأغراض الطهي. في حين أن هناك العديد من الأصناف للاختيار من بينها، فإن معظمها ينقسم إلى خمس فئات رئيسية: الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية أو البرتغالية أو اللافاندين. أثبت أحد أصناف اللافاندين الحديثة أنه نبات ناجح للغاية ومعروف بزهوره طويلة الأمد وجاذبيته للطيور والفراشات – الخزامى “الهائلي” (Lavandula x intermedia “الهائل”).
يمكنك القول أنهم كانوا يعرفون ما كانوا يفعلون عندما أطلقوا على هذا الصنف اسمًا. تم تربية نبات اللافندر هذا مع مراعاة العديد من الظروف، ويمكنه تحمل الحرارة العالية وكذلك درجات الحرارة شديدة البرودة. هذا يعني أنها مناسبة للنمو في مجموعة متنوعة من المواقع، وهي مثالية لأولئك الذين يعانون من تقلبات واسعة في درجات الحرارة من الربيع إلى الخريف. وينتج زهورًا أطول من معظم أنواع الخزامى الأخرى من منتصف الصيف إلى الخريف، وأحيانًا يزهر مرتين. زهور اللافندر “الهائلة” الأرجوانية والأوراق ذات اللون الفضي تضفي رائحة لافندر قوية بشكل استثنائي. وهذا يجعل هذا الصنف ليس جذابًا للطيور والفراشات فحسب، بل يجعله أيضًا خيارًا رائعًا لصياغة الزهور والأعشاب في المنزل. كمكافأة إضافية، هذا الصنف من الخزامى آمن أيضًا للاستهلاك البشري.
نصائح لزراعة اللافندر الهائل لإزهار طويل الأمد في حديقة الملقحات الخاصة بك
هناك أشياء يجب أن تعرفها قبل زراعة أي نوع من الخزامى، مثل أفضل موقع للزراعة، واحتياجات المياه، وأنواع التربة. والحمد لله أن “الهائل” ليس صعب الإرضاء مثل بعض الأصناف. بمجرد إنشائه، يصبح من السهل جدًا العناية بـ “الهائل”. الميزة الأخرى لهذا الصنف هي أنه متعدد الاستخدامات، مما يجعل من السهل اختيار أفضل أنواع الخزامى لمناخ حديقتك. إنها تزدهر في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9، والتي تشمل غالبية الولايات المتحدة. وهذا يعني أن العديد من البستانيين الذين ناضلوا سابقًا من أجل زراعة نبات الخزامى الصحي يمكنهم أخيرًا الحصول على نبات يزدهر لأصدقائنا من الملقحات.
عندما تحصل على نبات الخزامى “الهائلي” الخاص بك، ستحتاج أولاً إلى العثور على أفضل موقع في حديقتك حتى تزدهر. يفضل هذا النوع من الخزامى ما لا يقل عن 6 ساعات من الشمس الكاملة والتربة جيدة التصريف حتى لا تشبع بالمياه. احفر حفرة بعرض ضعف حجم الأصيص الذي اشتريته فيه على الأقل، وعميقة بما يكفي لتغطية النبات على بعد أقل من بوصتين من بداية الجذع الرئيسي. ردم التربة واترك السطح برفق لأسفل. ستحتاج إلى الري بعمق بعد الزراعة للتأكد من حصول الجذور على كمية كافية من الماء. أضف المزيد من التربة إذا استقرت أكثر من اللازم. أخيرًا، أضف بعض المهاد إلى سطح التربة، دون لمس الجذع الرئيسي. حتى يكتمل نمو النبات، سوف تحتاج إلى سقيه عندما يجف الجزء العلوي أو البوصتان من التربة.