مجموعة متنوعة من الخزامى التي يحبها المتسوقون من أجل أزهار أطول وحديقة مليئة بالطيور والفراشات

ليس هناك ما هو أجمل من رائحة اللافندر التي يحملها النسيم في يوم صيفي مشمس. لا يعد الخزامى عشبًا معروفًا يستخدمه البستانيون لإضافة لمسة من اللون الأرجواني إلى المناظر الطبيعية الخاصة بهم فحسب، بل يمكنه أيضًا جذب الملقحات إلى حديقتك. كما أنها تستخدم في العديد من الطرق الإبداعية الأخرى لجلب رائحة جميلة إلى المنزل ولأغراض الطهي. في حين أن هناك العديد من الأصناف للاختيار من بينها، فإن معظمها ينقسم إلى خمس فئات رئيسية: الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية أو البرتغالية أو اللافاندين. أثبت أحد أصناف اللافاندين الحديثة أنه نبات ناجح للغاية ومعروف بزهوره طويلة الأمد وجاذبيته للطيور والفراشات – الخزامى “الهائلي” (Lavandula x intermedia “الهائل”).

يمكنك القول أنهم كانوا يعرفون ما كانوا يفعلون عندما أطلقوا على هذا الصنف اسمًا. تم تربية نبات اللافندر هذا مع مراعاة العديد من الظروف، ويمكنه تحمل الحرارة العالية وكذلك درجات الحرارة شديدة البرودة. هذا يعني أنها مناسبة للنمو في مجموعة متنوعة من المواقع، وهي مثالية لأولئك الذين يعانون من تقلبات واسعة في درجات الحرارة من الربيع إلى الخريف. وينتج زهورًا أطول من معظم أنواع الخزامى الأخرى من منتصف الصيف إلى الخريف، وأحيانًا يزهر مرتين. زهور اللافندر “الهائلة” الأرجوانية والأوراق ذات اللون الفضي تضفي رائحة لافندر قوية بشكل استثنائي. وهذا يجعل هذا الصنف ليس جذابًا للطيور والفراشات فحسب، بل يجعله أيضًا خيارًا رائعًا لصياغة الزهور والأعشاب في المنزل. كمكافأة إضافية، هذا الصنف من الخزامى آمن أيضًا للاستهلاك البشري.