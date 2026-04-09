مجموعة متنوعة من الليلك الموفرة للمساحة مع زهور أرجوانية جميلة مثالية للحدائق الصغيرة

في منتصف فصل الربيع وحتى نهايته، تبدأ رائحة الليلك التي لا لبس فيها في ملء الهواء. إنها عنصر أساسي في حدائق الأكواخ، فهي تتمتع بهالة من الحنين إلى الماضي مع رائحة حلوة ممزوجة بلمسات رقيقة من العسل والياسمين. لا عجب أنها المفضلة لدى البستانيين الذين يريدون إضافة لمسة من السحر العتيق إلى ساحتهم. ولكن للأسف، بالنسبة لأولئك الذين لديهم مساحة أصغر، فإن إضافة شجيرة أرجوانية كاملة الحجم ليست مثالية. لحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة من الليلك تمنحك كل سحر ورائحة الليلك بالحجم الكامل ولكن في عبوة أصغر: شجرة الليلك باليبين (Syringa meyeri ‘Palibin’).

شجرة ليلك باليبين عبارة عن صنف أرجواني قزم كوري جميل ومناسب تمامًا للحدائق ذات المساحات الصغيرة. يمكنك أيضًا زراعة هذا النوع من الليلك بسهولة في حاوية في الفناء. عند النضج الكامل يصل طوله إلى حوالي 4 إلى 5 أقدام وعرضه من 5 إلى 7 أقدام. يحتوي هذا الليلك المدمج على أزهار أرجوانية وردية نموذجية على شكل بوق تتوقع رؤيتها على شجيرة الليلك. يتحمل أرجواني Palibin التلوث المعتدل للحدائق الحضرية والبرد الشديد ومقاوم للعفن البودرة. يمكنك إضافة هذا الليلك الكوري القزم إلى حديقتك ذات المساحة الصغيرة إذا كنت تعيش في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7.