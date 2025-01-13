مجموعة متنوعة من الورود المتسلقة التي يسهل العناية بها والتي يوصي بها البستاني المحترف لدينا

الورود المتسلقة هي شجيرات معمرة تحتوي على العديد من الأصناف المذهلة التي تغطي مجموعة رائعة من الألوان والقوام. تضع هذه الورود قصبًا طويلة يمكن تدريبها على النمو على تعريشة أو شجرة أو سياج أو أي هيكل آخر. قد يصل ارتفاع بعضها إلى 30 قدمًا أو أكثر، بينما يصل ارتفاع البعض الآخر إلى 6 أقدام. وردة التسلق المفضلة لدي هي أيضًا من السهل جدًا العناية بها: وردة التسلق Zephirine Drouhin ذات الرائحة الرائعة (Rosa ‘Zephirine Drouhin’).

بالإضافة إلى كونها سهلة النمو، فإن هذه الوردة المتسلقة لديها العديد من الميزات التي نوصي بها. إنها عديمة الأشواك تقريبًا، وهي ميزة إضافية للبستانيين الذين يتجنبون الورود بسبب طبيعتها الشائكة. تنمو العصي القوية ما بين 4 إلى 12 قدمًا وتنتشر من 3 إلى 6 أقدام، مما يجعلها مدمجة إلى حد ما ومناسبة لمساحة حديقة أصغر. تحتوي الزهور التي يبلغ عرضها 4 بوصات على طبقات متعددة من بتلات الورد الوردي العميقة ولها رائحة زهرية غنية برائحة الفواكه. هذه الوردة المتسلقة أيضًا مقاومة نسبيًا للأمراض وتبدأ في التفتح في أواخر شهر مايو. ومن المعروف أنه يمكن الاعتماد عليه في أواخر الصيف خلال الصقيع.

Zephirine Drouhin هي وردة بوربون. تمت تسمية هذه الأصناف على اسم جزيرة إيل بوربون، الجزيرة التي نشأت فيها بالقرب من مدغشقر. يُعتقد أن هذه الورود الموروثة تشمل النسب من الورود الدمشقية (المعروفة بالعطر القوي والصلابة الباردة وفترة إزهار واحدة) والورود الصينية (الورود المتمردة الأقل صلابة في البرودة). تم تقديمه بواسطة مزارع ورد فرنسي في عام 1868 وتم تسميته على اسم زوجة أحد عشاق الورد، أصل زيفيرين دروهين الدقيق غير معروف، لكنه أحد أكثر ورود البوربون المحبوبة.