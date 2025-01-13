مجموعة متنوعة من الورود المتسلقة التي يسهل العناية بها والتي يوصي بها البستاني المحترف لدينا

الورود المتسلقة هي شجيرات معمرة تحتوي على العديد من الأصناف المذهلة التي تغطي مجموعة رائعة من الألوان والقوام. تضع هذه الورود قصبًا طويلة يمكن تدريبها على النمو على تعريشة أو شجرة أو سياج أو أي هيكل آخر. قد يصل ارتفاع بعضها إلى 30 قدمًا أو أكثر، بينما يصل ارتفاع البعض الآخر إلى 6 أقدام. وردة التسلق المفضلة لدي هي أيضًا من السهل جدًا العناية بها: وردة التسلق Zephirine Drouhin ذات الرائحة الرائعة (Rosa ‘Zephirine Drouhin’).
بالإضافة إلى كونها سهلة النمو، فإن هذه الوردة المتسلقة لديها العديد من الميزات التي نوصي بها. إنها عديمة الأشواك تقريبًا، وهي ميزة إضافية للبستانيين الذين يتجنبون الورود بسبب طبيعتها الشائكة. تنمو العصي القوية ما بين 4 إلى 12 قدمًا وتنتشر من 3 إلى 6 أقدام، مما يجعلها مدمجة إلى حد ما ومناسبة لمساحة حديقة أصغر. تحتوي الزهور التي يبلغ عرضها 4 بوصات على طبقات متعددة من بتلات الورد الوردي العميقة ولها رائحة زهرية غنية برائحة الفواكه. هذه الوردة المتسلقة أيضًا مقاومة نسبيًا للأمراض وتبدأ في التفتح في أواخر شهر مايو. ومن المعروف أنه يمكن الاعتماد عليه في أواخر الصيف خلال الصقيع.
Zephirine Drouhin هي وردة بوربون. تمت تسمية هذه الأصناف على اسم جزيرة إيل بوربون، الجزيرة التي نشأت فيها بالقرب من مدغشقر. يُعتقد أن هذه الورود الموروثة تشمل النسب من الورود الدمشقية (المعروفة بالعطر القوي والصلابة الباردة وفترة إزهار واحدة) والورود الصينية (الورود المتمردة الأقل صلابة في البرودة). تم تقديمه بواسطة مزارع ورد فرنسي في عام 1868 وتم تسميته على اسم زوجة أحد عشاق الورد، أصل زيفيرين دروهين الدقيق غير معروف، لكنه أحد أكثر ورود البوربون المحبوبة.
أفضل الظروف لنمو ورود زفيرين دروهين
تزدهر وردة Zephirine Drouhin في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 أ إلى 11 ب. في حين أن معظم الورود تتفتح بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة، فقد كان أداء هذه الوردة جيدًا تحت أشعة الشمس الجزئية في حديقتي بالمنطقة 6 أ. تعد قدرة هذه الوردة على الازدهار تحت أشعة الشمس الجزئية ميزة أخرى تزيد من قدرتها على التكيف. انتبه إلى أن لون البتلات قد يتلاشى بسرعة أكبر من المعتاد في يوم صيفي حار إذا تعرضت لأشعة الشمس في وقت متأخر بعد الظهر. إذا كان ذلك ممكنًا، فإن الموقع الذي يحتوي على الكثير من شمس الصباح يعد مناسبًا تمامًا لهذا البنطلون الوفير.
تحب الورود التربة جيدة التصريف والحمضية قليلًا للحفاظ على صحة جذورها الخشبية. لقد وجدت أن هذه الوردة ليست شديدة الاهتمام بالتربة، لكن التربة الطينية الصلبة ليست جيدة بشكل عام للورود لأنها تحتاج إلى تهوية جيدة. عند الزراعة، أضف كوبًا أو كوبين من السماد والتربة السطحية الطميية واخلطها جيدًا مع التربة في الموقع. سيستفيد Zephirine Drouhin الخاص بك من الضمادات الخفيفة للسماد القديم في الربيع (طبقة على بعد بضع بوصات من قاعدة النبات حتى لا تلمس السيقان).
باعتبارها وردة متسلقة، تحتاج زهرة الزفيرين دروهين إلى بعض الدعم لعصاها الطويلة. تعمل التعريشة أو الشجرة البسيطة بشكل جيد مع هذا التنوع، حيث أن معدل نموه ثابت ولكن ليس بسرعة فائقة. تميل أعواد هذه الوردة المتسلقة إلى الانتشار على الجوانب، لذا امنحها بعض المساحة لتنتشر بشكل جانبي. من الضروري أيضًا توفير مساحة كافية لمنح وردتك دورانًا مناسبًا للهواء، مما يساعد على الوقاية من الأمراض الشائعة مثل البقع السوداء أو البياض الدقيقي.
رعاية وصيانة ورود زفيرين دروهين
بمجرد زراعة نبات Zephirine Drouhin الخاص بك في مكان جيد، فإنه يحتاج إلى رعاية وصيانة مناسبة. هناك بعض النصائح العامة التي يجب على البستانيين معرفتها حول زراعة الورود المتسلقة. غالبًا ما تكون الورود المتسلقة مزهرة للغاية خلال موسم ذروة إزهارها وستحتاج إلى ماء منتظم للحفاظ على حيوية الزهور في طقس الصيف. يحب Zephrine Drouhin الري العميق والمتسق خلال موسم النمو النشط؛ الري في الصباح هو الأفضل.
كما هو الحال مع أي وردة، يجب على البستانيين أن يتقنوا كيف ومتى يقتلون زيفيرين دروهين خلال موسم الإزهار. تستجيب هذه الوردة القوية بشكل جيد جدًا للرؤوس الميتة، مما سيبقيها تبدو أنيقة وتشجع المزيد من الإزهار. في بعض الأحيان، يمكن أن تتشابك الورود المتسلقة قليلاً مع نمو العصي وامتدادها نحو الشمس أو الدعم. راقبها عندما تنضج حتى تظل مدربة على تعريشتها أو أي هيكل آخر.
على الرغم من أن هذه الوردة المتسلقة شديدة التحمل، إلا أنها تستفيد من بعض الحماية الشتوية حول جذورها. قم بتنظيف أي أوراق ميتة من قاعدة النبات واقطع أي فروع تالفة أثناء التنظيف في الخريف: يساعد ذلك في منع أي انتشار محتمل للأمراض. يمكن إضافة طبقة خفيفة من المهاد، مثل قش الصنوبر، بعد الصقيع الأول. أفضل وقت لتقليم نبات Zephirine Drouhin هو أواخر الشتاء (بمجرد أن يصبح خاملًا) أو أوائل الربيع قبل ظهور نمو جديد. يستجيب هذا المزارع القوي جيدًا للتقليم الصعب في هذا الوقت. يمكنك أيضًا إضافة القليل من سماد الورد في الربيع (أنا أحب Espoma Rosetone، الذي يحتوي على إرشادات سهلة الاتباع على العبوة).