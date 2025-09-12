مجموعة متنوعة من عشب الخريف التي تجعل بديلًا مذهلاً في الحديقة

هذه الصورة للحلم الأمريكي باعتباره سياجًا من العشب والمنتج الأبيض هي صورة قديمة ، خاصة مع أزمة الإسكان الأمريكية المستمرة التي ترى أكثر من 4 ملايين منزل. ولكن لا يزال من الممكن وجود المروج. يزدهر الأطفال مع الوصول إلى المروج والحدائق والأماكن الأخرى التي يمكنهم التواصل مع الطبيعة أو اللعب مع أحبائهم. تتمتع Turfgrass أيضًا بمزايا ، على الرغم من أنها تعرض لها تأثيرها على تأثيرها البيئي الضخم وتكاليف الصيانة المرتفعة. يمكن أن تستقر الجذور الشعبية على التربة وترشيح مياه ، وكذلك تقليل الأعشاب الضارة والغبار. إذا كنت تريد مجموعة متنوعة من الصيانة المنخفضة التي تتسامح مع الجفاف ، فإن Fescue طويل القامة (Festuca Arundinacea) هو خيار رائع يبقى قويًا طوال الصيف ويحتفظ بأوراقه ذات جودة أعلى في الخريف.
تعد Tall Fescue واحدة من أكثر الأعشاب التي يتمتع بها موسم بارد ، حيث تكون السقوط أفضل وقت في العام لزرع الأعشاب في الفناء. هذا ينطبق على مجموعة جيدة من البلاد أيضًا ، حيث أن العشب الطويل – العشب الأصلي لأوروبا – قادر على الازدهار في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9. في كل مكان ، يمكن أن توفر أطراف الولايات الشمالية بما في ذلك مونتانا ، وداكوتا الشمالية ، ومينيسوتا هذه الظروف النمو في الولايات المتحدة القارة ، ويمكن أن تدوم التورفيجرز طوال العام مع الرعاية المناسبة.
رعاية الزراعة الطويلة وزراعةها
واحدة من أهم الأشياء التي يجب ملاحظة ما إذا كنت تتطلع إلى البدء في نمو الطول طويل في فناءك هو أن العشب يمكن أن يتصرف بالأعشاب. يميل القامة الطويلة على وجه الخصوص إلى النمو في كتل ، لذلك سترغب في إزالة الفناء الخاص بك عن طريق إنشاء بذور نظيفة واستخدام قاطع الاحمق قبل أن تحاول زراعة هذا العشب المعمر العميق كحقل مستقل. حتى ذلك الحين ، من المحتمل أن تضطر إلى إعادة تمييز القامة الطويلة في كل خريف نظرًا لأنه يمكن أن ينحرف في ظل حرارة الصيف الشديدة والمياه. يتميز القوي الطويل بالجفاف والمقاوم للحرارة ، ولكنه بطيء في التعافي من الضرر ولديه مشكلة في مناطق مثل صحارى كاليفورنيا.
على الرغم من أنها تكافح من أجل التعافي من الأضرار الكبيرة ، فإن Fall Fescue يجعل من العشب المقاوم للارتداء ، وبالتالي فهو أحد أفضل الأعشاب للمناطق المزدحمة التي ترى الكثير من حركة المرور على الأقدام. يجب إعطاء FESCUE طويل القامة حوالي بوصة من الماء متباعدة طوال الأسبوع ، مشبعًا وصولاً إلى عمق التربة من حوالي 4 إلى 6 بوصات. ومع ذلك ، خلال أشهر الصيف ، يجب إعطاء ما يكفي من الماء لمنع إجهاد الجفاف قبل أن ينام العشب. يجب أن يتم قص القامة الطويلة إلى 2.5 إلى 3.5 بوصة في المتوسط ، ولا يزيد طولها عن 5 بوصات. ستكون التربة الحمضية الرطبة التي تحتوي على درجة الحموضة التي تقل عن 5.5 مثالية لرؤية معظم أوراق الشجر من فصيلك الطويل.
كن حذرًا من العيوب إلى النمو طويل القامة في فناءك
في حين أن هناك الكثير من الفوائد لهذا البديل العشبي في الحديقة ، إلا أن هناك أيضًا سلبيات يجب مراعاتها قبل زراعة فصيلة طويلة – حتى أبعد من حقيقة أن هناك بالفعل 62500 ميل مربع من العشب في الولايات المتحدة. الذي يذكر قيمة صغيرة للحياة البرية وتنتج مخرجات عالية من التلوث. ليس ذلك فحسب ، فالأشعر الطويل عرضة لمرض التصحيح البني ، وخاصة في مناخات الدول الشرقية ، وكذلك الأمراض الشتوية مثل تصحيح الفوساريوم والبلاط الصافي. يمكن أيضًا إصابة العشب الدائم بفطريات تسمى neotyphodium coenophialum ، والتي يمكن أن تتسبب في تعاني حيوانات الرعي من الأعراض بما في ذلك زيادة الوزن وإنتاج الحليب. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن FeScue طويل القامة غازي إلى حد ما ، حيث تسقط أوراق ميتة في القش السميك التي تمنع نمو النبات الأصلي.
ومع ذلك ، فإن FeScue الطويل مقاوم نسبيًا للآفات – فقط احترس من وجود اليرقات البيضاء التي قد تضع بيضها في أشهر الصيف. هناك أيضًا أصناف مختلفة من fescue طويل القامة يمكنك التفكير في الزراعة ، والتي قد تحل بعض مخاوفك. على سبيل المثال ، يحتوي مصنّف فسيفار طويل القامة من نوع العشب على ملمس أدق ونمو كثيف يشبه بلوجراس كنتاكي. في نهاية المطاف ، سيكون Fall Fescue إضافة طويلة الأمد إلى الفناء الخاص بك إذا كنت تأخذ الوقت الكافي للحفاظ عليها بشكل صحيح ومشاهدة ظهور أي أمراض.