مجموعة متنوعة من عشب الخريف التي تجعل بديلًا مذهلاً في الحديقة

هذه الصورة للحلم الأمريكي باعتباره سياجًا من العشب والمنتج الأبيض هي صورة قديمة ، خاصة مع أزمة الإسكان الأمريكية المستمرة التي ترى أكثر من 4 ملايين منزل. ولكن لا يزال من الممكن وجود المروج. يزدهر الأطفال مع الوصول إلى المروج والحدائق والأماكن الأخرى التي يمكنهم التواصل مع الطبيعة أو اللعب مع أحبائهم. تتمتع Turfgrass أيضًا بمزايا ، على الرغم من أنها تعرض لها تأثيرها على تأثيرها البيئي الضخم وتكاليف الصيانة المرتفعة. يمكن أن تستقر الجذور الشعبية على التربة وترشيح مياه ، وكذلك تقليل الأعشاب الضارة والغبار. إذا كنت تريد مجموعة متنوعة من الصيانة المنخفضة التي تتسامح مع الجفاف ، فإن Fescue طويل القامة (Festuca Arundinacea) هو خيار رائع يبقى قويًا طوال الصيف ويحتفظ بأوراقه ذات جودة أعلى في الخريف.

تعد Tall Fescue واحدة من أكثر الأعشاب التي يتمتع بها موسم بارد ، حيث تكون السقوط أفضل وقت في العام لزرع الأعشاب في الفناء. هذا ينطبق على مجموعة جيدة من البلاد أيضًا ، حيث أن العشب الطويل – العشب الأصلي لأوروبا – قادر على الازدهار في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9. في كل مكان ، يمكن أن توفر أطراف الولايات الشمالية بما في ذلك مونتانا ، وداكوتا الشمالية ، ومينيسوتا هذه الظروف النمو في الولايات المتحدة القارة ، ويمكن أن تدوم التورفيجرز طوال العام مع الرعاية المناسبة.