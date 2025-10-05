مجموعة مذهلة من المضيفات التي يمكنك زرعها تحت الأشجار والشجيرات للتغطية الأرضية

قد يعاني العشب في الظل ، لكن مضيفا “Golden Tiara” يضيء تحت الأشجار والشجيرات ، ويملأ الأرض العارية بالألوان والملمس الجريء. انتشرت أكوامها المنخفضة بشكل طبيعي ، مما يحول الزوايا الداكنة إلى مساحات مثيرة. هاردي وقابلة للتكيف ، هذا المعمر يجلب العمق واللون المعتدل إلى الحدائق المظللة مع القليل من الجهد.

Hostas (Hosta spp.) ، جزء من عائلة الهليون ، هي موطنها الصين واليابان وكوريا وأجزاء من روسيا. مع أكثر من 2000 صنف ، بما في ذلك “Golden Tiara” ، يقدم الجنس خيارات لا نهاية لها للحدائق المظللة حيث تكون الأشجار والشجيرات وفيرة. تأتي الأوراق باللون الأخضر والذهبي ، جنبًا إلى جنب مع أنواع متنوعة لافتة للنظر ؛ بعض الحوافين باللون الأصفر أو الأبيض والبعض الآخر يتميز بمراكز شاحبة. تتراوح الأحجام من الأقزام التي تقع أقصر من 4 بوصات إلى عمالقة تتجاوز 28 بوصة ، مما يمنح البستانيين خيارات للحدود الصغيرة أو شاشات العرض.

بين عشاق الظل ، تبرز “Golden Tiara”. يصل ارتفاعه إلى حوالي 16 بوصة وتنتشر إلى 38 بوصة ، ويشكل مجموعات مرتبة مع الحد الأدنى من الصيانة. تضيف متنوعها الزاهي ، مع حواف صفراء زاهية تحيط بالمراكز الخضراء العميقة ، موسيقى البوب ​​المذهلة من اللون إلى الزوايا المظللة. في أواخر الصيف ، ترفع سيقان النحيلة زهور الخزامى الشاحبة فوق أوراق الشجر ، مما يضيف ارتفاعًا لطيفًا واهتمامًا موسميًا. قابلة للتكيف عبر العديد من المناخات ، “Golden Tiara” هو اختيار موثوق به منخفض الجهد للبقع المظللة التي تحتاج إلى الجمال والتغطية. بالإضافة إلى ذلك ، يتضاعف كغطاء أرضي يمكن الاعتماد عليه للمساعدة في خنق الأعشاب غير المرغوب فيها في المناطق المظللة الصعبة.