مجموعة مفكات الشحن ذات الأسعار المعقولة في هاربور يسميها المتسوقون “الأفضل”

سيعرف عشاق الأعمال اليدوية أن مجموعة مفك البراغي الجيدة هي إحدى الأدوات التي يجب أن يمتلكها كل صاحب منزل في مجموعته. نعم، يمكنك استخدام مفك الحفر في العديد من المهام، ولكن الإمساك بمفك البراغي غالبًا ما يكون أسرع وأسهل. غالبًا ما يكون لدى المقاولين، وخاصة الكهربائيين، مجموعة واسعة من الخيارات بحيث يكون لديهم دائمًا الحجم المناسب في متناول اليد. تحصل مجموعة مفك البراغي Doyle للخدمة الشاقة المكونة من 6 قطع من Harbour Freight على تقييمات هائلة، كما أن التعليقات مثل “الأفضل” شائعة، لذلك دعونا نلقي نظرة فاحصة.

يتم الترويج للعلامة التجارية Doyle للأدوات اليدوية من Harbour Freight على أنها “مصممة للمحترفين”، وكثيرًا ما يذكر العملاء الجودة العالية لهذه المفكات. يتم التأكيد على ذلك من خلال ضمان مدى الحياة، ومع ذلك فإن تكلفة المجموعة تبلغ 24.99 دولارًا فقط. هناك العديد من الميزات المثيرة للاهتمام. الأعمدة سداسية بحيث يمكن ربط مفتاح الربط عليها لزيادة عزم الدوران. توجد فتحات دائرية للسلك للسماح بالثني السريع للسلك، والأغطية عليها علامة بنوع الطرف حتى تتمكن من رؤية أي واحدة تختارها بسرعة. لا يُنصح عادة بضرب نهاية مفك البراغي بالمطرقة، لكن الكثير منا يفعل ذلك من وقت لآخر. على نحو غير عادي، تم تعزيز أكبر مفكين براغي في مجموعة دويل للخدمة الشاقة خصيصًا للسماح بذلك.