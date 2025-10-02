مجموعة مفك البراغي بأسعار معقولة التي تؤوي متسوقين الشحن المحب

تعد مفكات البراغي الكهربائية بديلاً للإصدارات اليدوية التي عادة ما تكون مضغوطة بما يكفي ليتم الاحتفاظ بها في أي مكان ، ويمكن أن تكون خفيفة الوزن ، ويمكن أن توفر الكثير من الجهد وآلام المعصم ، وأسهل استخدامها لأولئك الذين يعانون من مشكلات في قوة قبضة. ابحث عنهم بشكل كبير ، ويكاد يكون من المستحيل على أي ديير تجاهله. يكلف مفك البراغي باور 4V اللاسلكي ¼ بوصة من Harbour Freight 19.99 دولار فقط. يزن تحت رطل ولكنه ينتج عن عزم الدوران 42.7 بوصة تنافسية (قوة التواء). تأتي الأداة مع اثنين من phillips واثنين من بتات Flathead ، مصباح LED للعمل في زوايا داكنة ، مصباح يدوي في أسفل المقبض ، وشاحن يتم توصيله بأي مأخذ جدار قياسي. كما أنه يتحول بسرعة وسهولة بين قبضة المسدس وتنسيق مضمّن للراحة والتطبيق العملي.
قد تتذكر أننا جربنا أرخص مفك البراغي الكهربائي في Home Depot ، وأحدث إصدار من تلك الأداة يكلف حوالي خمسة دولارات أكثر من أداة Bauer ، وينتج عزم دوران أقل بكثير (18 بوصة) ، ويأتي مع اثنين فقط ، وهو مضمّن فقط. على وجهه ، يعد مفك البراغي الشحن Harbour خيارًا جذابًا للغاية. يتساءل الناس في بعض الأحيان عما إذا كانت أدوات Bauer تستحق الشراء ، ولكن هذه العلامة التجارية ذات الأدوات المتوسطة المدى بأسعار معقولة تسجل بشكل جيد مع المالكين. في حالة طقم مفك البراغي اللاسلكي ، يمنحها أكثر من 2000 عميل تصنيفًا 4.6 نجوم ، و 95 ٪ يوصيون بذلك.
ما يقوله العملاء عن مفك البراغي في Harbour Freight
ملاحظات العملاء لمجموعة البراغي اللاسلكية Bauer هي إيجابية إلى حد كبير. تعليقات مثل “صغيرة ولكنها قوية” و “خفيفة الوزن ولكنها قوية” هي نموذجية. إنه نوع من الأداة المثالية لبناء الأثاث ، من بين أشياء أخرى كثيرة ، حيث يقول أحد المالكين أنها “يقوم بعمل رائع” في مشاريع التجميع التي لا تتطلب الكثير من الطاقة. هناك القليل جدا من الشكاوى. من الغريب أنه في حين يعتقد بعض الناس أنه يفتقر إلى الأداء ، قام آخرون بتجريد مسامير لأنها كانت قوية للغاية. لا تأتي الأداة إلا بأربعة أجزاء ، والتي تقيد التنوع ، ولكن حجم بوصة ¼ بوصة هو معيار شائع ، وهناك العشرات من مجموعات البت المتاحة لأولئك الذين يرغبون في إضافة المزيد. لإكمال مجموعتك ، يمكنك أيضًا الحصول على أداة ممتعة ، يجب أن تكون لتنظيم جميع قطع البراغي الصغيرة الخاصة بك.
لا يحب الجميع البطاريات الداخلية مثل تلك الموجودة في مفك البراغي. لا يمكن استبدالهم بسهولة عندما لا يحملون في النهاية رسومًا ، لذلك يجب أن يتم حذف الأداة بأكملها. لم يتم إعطاء متوسط العمر المتوقع ، ولكن قد يستمر من خلال عدة مئات من دورات الشحن. بالنظر إلى التكلفة المنخفضة ، ربما لن تكون البطارية كافية لإثني الكثير عن شرائها. لذلك ، ليس من المستغرب أن يحب الناس مفك البراغي باور ¼ بوصة من Harbour Freight. إنه سهل الاستخدام وقوي ، ويمكن أن تستمر الشحن من خلال مشروع بأكمله. الأشخاص الذين يعملون مع مجموعة متنوعة من المواد قادرون على استخدام أجزاء للسيارة المربعة ، Pozi ، Star ، Spline ، وغيرها من السحابات ، مما يجعلها مؤسسًا رائعًا للمهام اليومية.