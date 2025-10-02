مجموعة مفك البراغي بأسعار معقولة التي تؤوي متسوقين الشحن المحب

تعد مفكات البراغي الكهربائية بديلاً للإصدارات اليدوية التي عادة ما تكون مضغوطة بما يكفي ليتم الاحتفاظ بها في أي مكان ، ويمكن أن تكون خفيفة الوزن ، ويمكن أن توفر الكثير من الجهد وآلام المعصم ، وأسهل استخدامها لأولئك الذين يعانون من مشكلات في قوة قبضة. ابحث عنهم بشكل كبير ، ويكاد يكون من المستحيل على أي ديير تجاهله. يكلف مفك البراغي باور 4V اللاسلكي ¼ بوصة من Harbour Freight 19.99 دولار فقط. يزن تحت رطل ولكنه ينتج عن عزم الدوران 42.7 بوصة تنافسية (قوة التواء). تأتي الأداة مع اثنين من phillips واثنين من بتات Flathead ، مصباح LED للعمل في زوايا داكنة ، مصباح يدوي في أسفل المقبض ، وشاحن يتم توصيله بأي مأخذ جدار قياسي. كما أنه يتحول بسرعة وسهولة بين قبضة المسدس وتنسيق مضمّن للراحة والتطبيق العملي.

قد تتذكر أننا جربنا أرخص مفك البراغي الكهربائي في Home Depot ، وأحدث إصدار من تلك الأداة يكلف حوالي خمسة دولارات أكثر من أداة Bauer ، وينتج عزم دوران أقل بكثير (18 بوصة) ، ويأتي مع اثنين فقط ، وهو مضمّن فقط. على وجهه ، يعد مفك البراغي الشحن Harbour خيارًا جذابًا للغاية. يتساءل الناس في بعض الأحيان عما إذا كانت أدوات Bauer تستحق الشراء ، ولكن هذه العلامة التجارية ذات الأدوات المتوسطة المدى بأسعار معقولة تسجل بشكل جيد مع المالكين. في حالة طقم مفك البراغي اللاسلكي ، يمنحها أكثر من 2000 عميل تصنيفًا 4.6 نجوم ، و 95 ٪ يوصيون بذلك.