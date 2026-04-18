مجموعة نباتات ZZ المذهلة التي تغير ألوانها مع تقدمها في السن

إذا كان لديك إبهام أخضر، فمن المحتمل أنك تبحث دائمًا عن شيء مختلف قليلاً. شيء يجعل الناس يتوقفون ويتحدثون. حسنًا، هذا هو بالضبط ما يجلبه نبات Chameleon ZZ (Zamioculcas zamiifolia ‘Chameleon’) إلى الطاولة. إنه صنف فريد من نوعه لمصنع ZZ الشهير والمعروف بأوراق الشجر المذهلة والمتغيرة الألوان. تبدأ الأوراق باللون الأصفر الذهبي اللامع وتتعمق تدريجيًا إلى اللون الأخضر الداكن مع تقدم النبات في السن، مما أكسبه اسم “الحرباء”. أما بالنسبة لحجمها فيبلغ طولها حوالي 3 أقدام وعرضها ويمكن زراعتها في الداخل والخارج. فقط تأكد من وجودك في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 إذا كنت تخطط لزراعتها في الهواء الطلق.

تمامًا مثل نبات ZZ الشائع، فإن نبات Chameleon ZZ يسهل العناية به أيضًا. إنها صيانة منخفضة جدًا ولا تحتوي على أي مشاكل خطيرة في الآفات أو الأمراض أيضًا. الصيد الوحيد؟ ينمو ببطء بعض الشيء. لذا، إذا كنت تبحث عن نباتات منزلية سريعة النمو لجعل مساحتك الداخلية خصبة وخضراء، فقد تحتاج إلى العثور على شيء آخر. على الجانب الإيجابي، يمكن أن يعيش نبات Chameleon ZZ لسنوات عديدة.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه ينمو ببطء، فلن تحتاج إلى تقليمه كثيرًا. ما عليك سوى إزالة الأوراق أو الفروع الميتة من وقت لآخر. وبالحديث عن الأوراق، فإن أوراق نبات الحرباء ZZ تحتوي على أكسالات الكالسيوم، والتي، إذا تم تناولها، يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة. لذا، تأكد من إبقاء هذا التنوع بعيدًا عن الحيوانات الأليفة والأطفال، وبدلاً من ذلك ابحث عن النباتات التي يمكنك أنت وطفلك زراعتها معًا.