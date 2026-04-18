مجموعة نباتات ZZ المذهلة التي تغير ألوانها مع تقدمها في السن

إذا كان لديك إبهام أخضر، فمن المحتمل أنك تبحث دائمًا عن شيء مختلف قليلاً. شيء يجعل الناس يتوقفون ويتحدثون. حسنًا، هذا هو بالضبط ما يجلبه نبات Chameleon ZZ (Zamioculcas zamiifolia ‘Chameleon’) إلى الطاولة. إنه صنف فريد من نوعه لمصنع ZZ الشهير والمعروف بأوراق الشجر المذهلة والمتغيرة الألوان. تبدأ الأوراق باللون الأصفر الذهبي اللامع وتتعمق تدريجيًا إلى اللون الأخضر الداكن مع تقدم النبات في السن، مما أكسبه اسم “الحرباء”. أما بالنسبة لحجمها فيبلغ طولها حوالي 3 أقدام وعرضها ويمكن زراعتها في الداخل والخارج. فقط تأكد من وجودك في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 إذا كنت تخطط لزراعتها في الهواء الطلق.
تمامًا مثل نبات ZZ الشائع، فإن نبات Chameleon ZZ يسهل العناية به أيضًا. إنها صيانة منخفضة جدًا ولا تحتوي على أي مشاكل خطيرة في الآفات أو الأمراض أيضًا. الصيد الوحيد؟ ينمو ببطء بعض الشيء. لذا، إذا كنت تبحث عن نباتات منزلية سريعة النمو لجعل مساحتك الداخلية خصبة وخضراء، فقد تحتاج إلى العثور على شيء آخر. على الجانب الإيجابي، يمكن أن يعيش نبات Chameleon ZZ لسنوات عديدة.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه ينمو ببطء، فلن تحتاج إلى تقليمه كثيرًا. ما عليك سوى إزالة الأوراق أو الفروع الميتة من وقت لآخر. وبالحديث عن الأوراق، فإن أوراق نبات الحرباء ZZ تحتوي على أكسالات الكالسيوم، والتي، إذا تم تناولها، يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة. لذا، تأكد من إبقاء هذا التنوع بعيدًا عن الحيوانات الأليفة والأطفال، وبدلاً من ذلك ابحث عن النباتات التي يمكنك أنت وطفلك زراعتها معًا.
زراعة ورعاية نبات Chameleon ZZ الخاص بك
نبات Chameleon ZZ هو نبات حاصل على براءة اختراع. هذا يعني أنه لا يُسمح لك بنشره بنفسك وسيتعين عليك شرائه من دور الحضانة. وإذا كنت تعرف النصائح التي ستساعدك على التسوق بثقة للنباتات المنزلية عبر الإنترنت، فيمكنك أيضًا شراؤها من بائعي النباتات عبر الإنترنت. ولكن بغض النظر عن المكان الذي تشتريه منه، بمجرد حصولك عليه، ضعه في مكان مشرق ولكن بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر، الذي يمكن أن يحرق أوراقه الجديدة. إذا كنت تزرعه في الهواء الطلق، فإن أفضل مكان هو سطح مظلل أو فناء. بالنسبة للنباتات الداخلية، يعد المكان المثالي بالقرب من النافذة حيث يتم ترشيح ضوء الشمس من خلال الستارة.
بخلاف الإضاءة، يتكيف نبات Chameleon ZZ بسهولة مع الظروف المنزلية العادية. على عكس العديد من النباتات الداخلية الشهيرة، فهي لا تتطلب رطوبة إضافية، حتى في الهواء الداخلي الجاف. عليك فقط التأكد من إبقائه بعيدًا عن المسودات الباردة، لأنه لا يتحمل الصقيع. إذا انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 50 درجة فهرنهايت، فإن نبات Chameleon ZZ يتعرض لإجهاد بارد وتنخفض سيقانه.
أما بالنسبة لزراعتها، استخدم خليط تأصيص جيد التصريف ولا تسقيها كثيرًا. يمكن أن تبقى بدون ماء لأسابيع. فقط تأكد عند قيامك بالسقي أن تسقيها جيدًا وانتظر حتى تجف التربة تمامًا قبل سقيها مرة أخرى. إن تسميد نبات Chameleon ZZ له قصة مماثلة. إنها وحدة تغذية خفيفة وتحتاج إلى التسميد مرة واحدة فقط في الربيع ومرة أخرى في الصيف. لا تحتاج إلى تسميدها في الشتاء عندما يتباطأ نموها.