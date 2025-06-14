مجموعة Mets ‘Paul Blackburn للعودة “Comfort Zone” بعد إصابة Kodai Senga

كانت شدة إصابة كوداي سينغا اليمنى في أوتار الركبة لا تزال غير واضحة لمسؤولي ميتس في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة ، لكن الفريق قد تقدم بالفعل في ملء مكانه التناوب.

بول بلاكبيرن ، بداية الفريق السادس في الفريق ، سيتحول من الثيران لبدء يوم الأربعاء في أتلانتا ، وفقًا للمدير كارلوس ميندوزا.

سيحتفل غياب Senga بالبداية الأولى الضائعة من قبل أحد المبتدئين الخمسة الذين بدأوا الموسم في دوران Mets.

توتر Senga في أوتار الركبة اليمنى يوم الخميس الذي يغطي القاعدة الأولى وبعد يوم تم وضعه في القائمة المصابة ، مع استدعاء المخلص ماكس كرانيك من Triple-A Syracuse.

تم تعيين Senga لامتحان التصوير بالرنين المغناطيسي في وقت متأخر من بعد الظهر قبل المباراة الافتتاحية لسلسلة Mets ضد الأشعة في Citi Field.

كان بلاكبيرن ، الذي كان قد نصب آخر يوم الأحد في كولورادو-حيث سجل إنقاذًا من أربعة أرقام-متاحًا من Bullpen for Series Enter.

وقال ميندوزا إن بلاكبيرن ، إذا لم يتم استخدامه يوم الجمعة ، فمن المحتمل أن يكون متاحًا في يوم السبت ، ولكن ليس أبعد من ذلك حيث يستريح لبدءه المقرر.

قال بلاكبيرن إنه “تمتص” أن فقدت سنغا ، بالنظر إلى الطريقة التي كان بها الصعود الأيمن-يقود MLB بعصر 1.47 في 13 بداية-لكن بلاكبيرن يقدر فرصة الانضمام إلى الدوران.

“هذا نوع من حيث تكمن منطقة الراحة الخاصة بي” ، قال بلاكبيرن لصحيفة بوست. “هذا ما فعلت مهنتي بأكملها. لديّ روتيني كامل لذلك.”

عاد Blackburn من القائمة المصابة لبدء المتهربين في 2 يونيو ، عندما وضع خمسة أدوار بدون أهداف كجزء من دوران من ستة رجال.

تم وضع بلاكبيرن في الثور بعد تلك النزهة.

وقال المدير كارلوس ميندوزا: “سيمر كل فريق (إصابات) ، لكنني أشعر أننا مجهزون بالتعامل معه”. “لدينا بالفعل رجل مثل (Blackburn) في القائمة النشطة ولدينا المزيد من اللاعبين الذين يقتربون من الانضمام إلى الفريق.”

في المقدمة ، يوجد فرانكي مونتاس ، الذي سمح لثمانية أدوار حصل على أكثر من 1 2/3 أدوار لـ Triple-A Syracuse يوم الجمعة في بداية التأهيل البسيطة في الدوري.

ستحتاج مونتاس ، وفقًا لرئيس عمليات البيسبول ، ديفيد ستيرنز ، إلى ظهور إضافي في القاصرين قبل التوصل إلى قرار عند تفعيله.

مونتاس ، الذي يقوم بإعادة تأهيل سلالة LAT عالية الجودة ، قد نصب بشكل سيء في جميع بداياته الثلاثة لـ Syracuse.

قال ستيرنز: “أعتقد أنه ما زال يشعر بالعودة”. “لقد كانت هذه إصابة كبيرة في اللاتينية. لقد قام بعمل جيد في العمل من خلال تقدمه وأعتقد أنه لا يزال يبحث قليلاً. جسديًا ، نحن نتجه في الاتجاه الصحيح ، والآن ، يعيده إلى الوراء في وقت مبكر تمامًا ، وبعد ذلك ، فإن هذا يشبه إلى حد كبير إيقاعه في الوقت الحالي.

شون مانيا وراء.

كان ظهور إعادة التأهيل الأولي للرجال اليساري من سلالة مائلة في وقت سابق من الأسبوع بالنسبة لبروكلين.

قلل Stearns من فكرة أن Mets قد يكون لدى Mets قريبًا الكثير من خيارات الدوران.

كلاي هولمز وديفيد بيترسون وجريفين كانينج قد تفوقوا جميعًا ، ورفع تايلور ميجل جيدًا بما يكفي للبقاء في الدوران.

وقال ستيرنز: “إنه أمر نادر جدًا حيث تصل بالفعل إلى النقطة التي يكون لديك فيها الكثير من أباريق البدء التي يمكنك قائمة قائمة”. “إذا كان ذلك بطريقة ما ، في مرحلة ما ، نصل إلى ذلك الموسم ، سيتعين عليّ اتخاذ بعض القرارات وأتصور أن هذه ستكون قرارات صعبة ، لكنني الآن سعيد جدًا بكيفية تعرض هذه المجموعة إلى هذه المرحلة.