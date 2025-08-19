محادثات بعقد بنجالز تري هندريكسون عالقًا في محايد

لا يزال Trey Hendrickson و Bengals في طريق مسدود ، والنهاية الدفاعية على استعداد للجلوس إذا كان عليه ذلك.

تحدث Hendrickson مع Laura Rutledge من ESPN خلال مباراة يوم الاثنين بين البنغالز والقادة ، وكرر أن النقطة الشائكة لمحادثات العقد تكمن في الأموال المضمونة.

يتفق الجانبان على طول التمديد ومتوسط الراتب ، حسبما ذكرت روتليدج ، ويعتقد هندريكسون أن مسرحيته قد أكسبته أموالًا مضمونة أكثر مما يقدمه الفريق.

كان لديه أفضل موسم في مسيرته في عام 2024 ، حيث قاد اتحاد كرة القدم الأميركي مع 17.5 أكياس إجمالية.

أنهى هندريكسون تعليقه في أواخر الشهر الماضي وسافر مع الفريق إلى ولاية ماريلاند في مسابقة Preseason.

“أراد هندريكسون أن يجعل الأمر واضحًا للغاية ، على الرغم من ذلك ، قال:” لا أشعر بالأسف على نفسي “. “كان اقتباسه ،” أنا رجل مبارك للغاية ، وأنا أثق في خطة الله هنا “. كما أشار إلى شعار البنغال على قميصه وقال: “هذا المكان يعني الكثير بالنسبة لي. وقال إنه يريد فقط أن يبذل قصارى جهده لمساعدة هذا الدفاع “.

تم منح Hendrickson إذنًا بالبحث عن فريق أراد التداول من أجل Rusher ، ولكن لم تتحقق أي تجارة.

ذكرت The Athletic مؤخرًا أن الفرق كانت قد استفسرت عن Hedrickson وأخبرنا أن البنغالس كانوا يبحثون عن لاعب دفاعي شاب-وليس بالضرورة مسجلة على الحافة-واختيار الجولة الأولى لعام 2026 في صفقة له.

سيبلغ هندريكسون 31 في ديسمبر ، ومن المقرر أن يحقق 16 مليون دولار في هذا الموسم القادم.

يفتح البنغال هذا الموسم في 7 سبتمبر ضد براونز ، والذي يمنح سينسيناتي بضعة أسابيع فقط قبل أن يجرح الملحمة إلى الموسم العادي.