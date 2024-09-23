محاولة الاغتيال الثانية المزعومة لدونالد ترامب لا معنى لها على الإطلاق

بعد شهرين فقط من محاولة توماس ماثيو كروكس اغتيال دونالد ترامب، زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن محاولة أخرى محتملة لاغتياله قد حدثت. وفي 15 سبتمبر 2024، قال المكتب إنه “يحقق فيما يبدو أنه محاولة اغتيال”، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن. وقعت الحادثة في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش، حيث كان الرئيس السابق يلعب الحفرة الخامسة.

وبحسب قناة فوكس نيوز، حدد مسؤولو إنفاذ القانون هوية المسلح المزعوم بأنه ريان ويسلي روث. وفي حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، رصد عملاء الخدمة السرية فوهة بندقية بين السياج الشبكي، وأطلق أحد المسؤولين أربع طلقات على الأقل على المشتبه به. وذكرت وكالة رويترز أنه فر في سيارة نيسان سوداء اللون وتم القبض عليه لاحقًا على بعد 40 ميلاً. وتم العثور على بندقية هجومية من طراز AK-47 وحقيبتين ظهر وكاميرا GoPro بالقرب من موقع إطلاق النار للمشتبه به.

بعد إخفاقات جهاز الخدمة السرية التي أدت إلى محاولة اغتيال ترامب الأولى، تدور العديد من الأسئلة المشابهة حول المؤامرة الثانية الواضحة. على وجه التحديد، كيف سُمح لمطلق نار آخر بالاقتراب إلى هذا الحد من السياسي؟ إليكم ما نعرفه.