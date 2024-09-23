محاولة الاغتيال الثانية المزعومة لدونالد ترامب لا معنى لها على الإطلاق

بعد شهرين فقط من محاولة توماس ماثيو كروكس اغتيال دونالد ترامب، زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن محاولة أخرى محتملة لاغتياله قد حدثت. وفي 15 سبتمبر 2024، قال المكتب إنه “يحقق فيما يبدو أنه محاولة اغتيال”، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن. وقعت الحادثة في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش، حيث كان الرئيس السابق يلعب الحفرة الخامسة.
وبحسب قناة فوكس نيوز، حدد مسؤولو إنفاذ القانون هوية المسلح المزعوم بأنه ريان ويسلي روث. وفي حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، رصد عملاء الخدمة السرية فوهة بندقية بين السياج الشبكي، وأطلق أحد المسؤولين أربع طلقات على الأقل على المشتبه به. وذكرت وكالة رويترز أنه فر في سيارة نيسان سوداء اللون وتم القبض عليه لاحقًا على بعد 40 ميلاً. وتم العثور على بندقية هجومية من طراز AK-47 وحقيبتين ظهر وكاميرا GoPro بالقرب من موقع إطلاق النار للمشتبه به.
بعد إخفاقات جهاز الخدمة السرية التي أدت إلى محاولة اغتيال ترامب الأولى، تدور العديد من الأسئلة المشابهة حول المؤامرة الثانية الواضحة. على وجه التحديد، كيف سُمح لمطلق نار آخر بالاقتراب إلى هذا الحد من السياسي؟ إليكم ما نعرفه.
لقد عزز ترامب إجراءات الأمن – ولكن يبدو أنها كانت محدودة في ملعب الجولف
منذ محاولة اغتياله في يوليو/تموز، كان دونالد ترامب يسافر برفقة “فريق أمني معزز”، حسبما ذكرت مجلة فوربس. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الزيادة في الموارد، اعترف مسؤولو إنفاذ القانون بأن أراضي نادي الجولف لم تكن مؤمنة بقدر ما كانت في أماكن أخرى. وقال ريك برادشو، قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش في إفادة صحفية، بحسب شبكة سي إن إن: “في المستوى الذي هو عليه الآن، فهو ليس الرئيس الحالي. لو كان كذلك، لكنا حاصرنا ملعب الجولف بالكامل. ولكن لأنه ليس كذلك، فإن الأمن يقتصر على المناطق التي تعتبرها الخدمة السرية ممكنة”.
لكن بحسب شبكة سي بي إس نيوز، أشارت سلطات إنفاذ القانون إلى أن مطلق النار كان على بعد بضع حفر فقط من المكان الذي كان يلعب فيه ترامب الجولف، واقترح برادشو أن المسؤولين ربما يعيدون صياغة استراتيجيتهم في أعقاب محاولة الاغتيال الجديدة الواضحة. وقال: “أتخيل أنه في المرة القادمة التي يأتي فيها (ترامب) إلى ملعب الجولف، ربما يكون هناك المزيد من الناس حول المحيط”. ومع ذلك، أشاد بالمسؤولين على عملهم – وهو تناقض صارخ مع العديد من التقارير التي تحدثت عن حيرة الخبراء إزاء إخفاقاتهم في أعقاب مؤامرة يوليو. وقال: “لقد فعلت الخدمة السرية بالضبط ما كان ينبغي لها أن تفعله، وقام وكيلها بعمل رائع”.
بندقية AK-47 وطلقة بعيدة المدى
في يوليو 2024، تمكن توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا من الصعود إلى سطح يبعد 147 ياردة عن دونالد ترامب والتصويب على الرئيس السابق، حسبما ذكرت شبكة بي بي إس. إنها مسافة معقولة للرامي: للتأهل ببندقية هجومية من طراز M16، يجب على المجندين في الجيش الأمريكي إصابة هدف بحجم الإنسان على بعد 150 ياردة في التدريب الأساسي. استخدم كروكس بندقية من طراز AR، والتي حصل عليها بطريقة ما في تجمع بتلر بولاية بنسلفانيا. وفقًا لشبكة سي إن إن، قالت الخدمة السرية إن المشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية الظاهرة، ريان ويسلي روث، كان على بعد 300 إلى 500 ياردة من ترامب – أبعد بكثير، واستخدم بندقية من طراز AK-47.
وتقول جامعة هارفارد إن بندقية AK-47 أقل دقة من بندقية M16 عند إطلاق النار من مسافة أبعد من 200 ياردة عند اختبارها على أرض الاختبار، ولكن في ظل الظروف العصيبة فإن هذه الاختلافات غير مهمة فعليًا. ومع وجود مثل هذا السلاح الضخم والقوي في متناول اليد، فمن غير الواضح كيف تمكن روث من الوصول إلى محيط الملعب دون إثارة الشكوك، خاصة مع استخدام رئيس سابق – كان مؤخرًا محورًا لمؤامرة اغتيال – للملاعب. قال جون بورتر، مالك ومشغل شركة Morning Creek Outfitters في وايومنغ، لـ Outdoor Canada إنه عند صيد الحيوانات من مسافة بعيدة، فإن معدل نجاحه يتراوح بين 90 و95 في المائة عندما يكون على مسافة 500 إلى 600 ياردة.