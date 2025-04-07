محور مستوحى من الحديقة بأسعار معقولة للاحتفال بالربيع

الربيع هو الوقت المثالي لاستضافة حفلة. الطقس ليس حارًا أو باردًا جدًا ، فالناس على استعداد للخروج من المنزل بعد فصل الشتاء ، والزهور تتفتح ، مما يخلق مكانًا رائعًا وفرصة لزخارف الحفلات الجميلة. إذا وجدت نفسك تتساءل عن كيفية إنشاء منزلك للاحتفال بحفل عشاء لا يُنسى ، فلا تنظر إلى أبعد من هذا القطعة المركزية الأزهار.
قد يجد البستانيون المتعطشون أنفسهم بالفعل بحوزتهم العديد من المواد اللازمة ، وهذه القطعة المركزية قابلة للتنفيذ لأولئك الذين يأملون في تزيين الميزانية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون مشروع DIY هذا مستدامًا تمامًا ، حيث يمكن بسهولة استخدام جميع العناصر في جميع أنحاء منزلك بانتظام بعد احتفال الربيع. لذلك ، قبل أن تشتري قطعة مركزية أو واحدة DIY لن يتم استخدامها إلا لحفلة واحدة ، تحقق من فكرة DIY المذهلة المذهلة هذه لبعض الإلهام.
يستخدم هذا الربيع المركزي الذي صممه Sugar and Charm على Facebook الأواني والنباتات والشموع الفائقة. يمكن أن تكون الأواني التراكوتا أي حجم ، وفي الحقيقة ، ستبدو مجموعة متنوعة من الأحجام بشكل أفضل. إذا كانت بعض أواني الطين الصغيرة لديك بالفعل نباتات فيها ، فأنت خطوة واحدة إلى الأمام! إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكنك أن تجد نفسك بعض الزهور أو الأعشاب أو النباتات الأخرى إلى وعاء. يعتمد الرقم الذي تحتاجه على طاولتك وحجم القطعة المركزية التي ترغب في صنعها. يمكن أيضًا رفع تأثير القطعة المركزية باستخدام عداء طاولة ، مما يجعل القطعة المركزية تشعر بمزيد من التماسك.
كيفية إنشاء وترتيب محورك المثالي
لإنشاء قطعة مركزية الأزهار DIY هذه ، كل ما عليك فعله هو وضع بعض النباتات وتجربة ترتيبك حتى يكون صحيحًا تمامًا. يتكون القطعة المركزية من أواني الطين المستقيمة المملوءة بالزهور أو النباتات الأخرى المتفتحة وبعض الأواني التراكوتا رأسًا على عقب مع شموع تفتق في حفرة الصرف. تصطاد الأواني أي شمع من الشموع ، وحماية طاولتك أو مفرش المائدة أدناه ، والمزيج من النيران المريحة والزهور الطازجة يضع أجواء الربيع المثالية. الفكرة رائعة للإلهام ، ولكن يجب أن تكون مبدعًا واستراتيجيًا لجعل ترتيبك يناسب الإعداد الخاص بك.
عند ترتيب الأواني لمحركتك المركزية ، تتمثل إحدى القواعد في التأكد من أن المحور يتناسب مع حجم وشكل طاولتك. على سبيل المثال ، إذا كان لديك طاولة طويلة مستطيلة ، فيمكن أن تكون مركزيةك أطول وأكثر انتشارًا. بالنسبة إلى طاولة الجلوس بين أربعة وستة أشخاص ، فإن قطعة مركزية تبلغ حوالي 24 بوصة ستكون مثالية. يمكنك إضافة حوالي ست بوصات إلى القطعة المركزية لكل شخصين إلى أربعة أشخاص يمكن أن يتناسبهم الجدول. للحصول على طاولة مستديرة أو حتى مربعة ، حاول تشكيل القطعة المركزية في شكل دائري أكثر من خط ، وبدء عرض حوالي 10 بوصات لطاولة من شخصين وزيادة بمقدار خمس بوصات لكل شخصين إضافيين على الطاولة. سيضمن ذلك أن يتيح قطعةبيةك المركزية بيانًا دون أن تكون ساحقة أو تشغل مساحة كبيرة جدًا من الطاولة.
كيف تجعل ديكورك أكثر وظيفية لحفلة الحديقة
في حين أن أواني الطين بسيطة وأنيقة ، فإن الأواني الطلاء هي نشاط ممتع وطريقة رائعة لإضافة المزيد من الألوان إلى محورك. سواء كنت غير متطابق لألوان الأواني لإلقاء نظرة انتقائية أو ترسمها جميعًا لونًا محايدًا مطابقًا مثل الأسود أو الأبيض للحصول على جمالية أكثر حداثة أو ناضجة ، فإن طلاء الأواني يمكن أن يغير جو حزبك حقًا. يمكن أن يكون نشاط حفلة ممتعة للضيوف المحببين. إنها أيضًا وسيلة رائعة لجعل الأواني البلاستيكية تبدو أكثر انتهاءًا وزينًا إذا كنت تستخدمها بدلاً من الأوتار الطنائية. بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بإعطاء مفضلات للحفلات ، فإن السماح للضيوف بأخذ نبات صغير محفوظ بوعاء هو وسيلة رائعة لنشر هتاف الربيع.
أخيرًا ، إذا كان حزبكم سيعمل في الهواء الطلق ، فاحصل على هذه النصائح لحماية العشب أثناء الترفيه خلال فصل الربيع والصيف. أنت لا تريد أن يدوس ضيوفك عن طريق الخطأ عن طريق الخطأ. هناك تعديل آخر يمكن أن يجلب حزبك إلى المستوى التالي هو استخدام شموع السترونيلا التفتت بدلاً من الشموع العادية لصد الأخطاء إذا كان حزبكم في الهواء الطلق. بالطبع ، يجب أن تتعلم ماهية السترونيلا وكيف يمكنك استخدامها قبل شراء هذه الشموع لترتيب القطعة المركزية الخاصة بك.