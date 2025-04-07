محور مستوحى من الحديقة بأسعار معقولة للاحتفال بالربيع

الربيع هو الوقت المثالي لاستضافة حفلة. الطقس ليس حارًا أو باردًا جدًا ، فالناس على استعداد للخروج من المنزل بعد فصل الشتاء ، والزهور تتفتح ، مما يخلق مكانًا رائعًا وفرصة لزخارف الحفلات الجميلة. إذا وجدت نفسك تتساءل عن كيفية إنشاء منزلك للاحتفال بحفل عشاء لا يُنسى ، فلا تنظر إلى أبعد من هذا القطعة المركزية الأزهار.

قد يجد البستانيون المتعطشون أنفسهم بالفعل بحوزتهم العديد من المواد اللازمة ، وهذه القطعة المركزية قابلة للتنفيذ لأولئك الذين يأملون في تزيين الميزانية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون مشروع DIY هذا مستدامًا تمامًا ، حيث يمكن بسهولة استخدام جميع العناصر في جميع أنحاء منزلك بانتظام بعد احتفال الربيع. لذلك ، قبل أن تشتري قطعة مركزية أو واحدة DIY لن يتم استخدامها إلا لحفلة واحدة ، تحقق من فكرة DIY المذهلة المذهلة هذه لبعض الإلهام.

يستخدم هذا الربيع المركزي الذي صممه Sugar and Charm على Facebook الأواني والنباتات والشموع الفائقة. يمكن أن تكون الأواني التراكوتا أي حجم ، وفي الحقيقة ، ستبدو مجموعة متنوعة من الأحجام بشكل أفضل. إذا كانت بعض أواني الطين الصغيرة لديك بالفعل نباتات فيها ، فأنت خطوة واحدة إلى الأمام! إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكنك أن تجد نفسك بعض الزهور أو الأعشاب أو النباتات الأخرى إلى وعاء. يعتمد الرقم الذي تحتاجه على طاولتك وحجم القطعة المركزية التي ترغب في صنعها. يمكن أيضًا رفع تأثير القطعة المركزية باستخدام عداء طاولة ، مما يجعل القطعة المركزية تشعر بمزيد من التماسك.