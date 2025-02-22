الخرسانة والأسمنت. منتجان متشابهان على ما يبدو يربكان في كثير من الأحيان. إنه شيء مفهوم تمامًا. بعد كل شيء ، غالبًا ما تسمع الناس يتحدثون عن استخدام الأسمنت في أسس منازلهم أو الأسمنت الذين يتم سكبهم للأرصفة. يمكنك شراء نافورة الأسمنت أو حمام الطيور للساحة. لذلك قد يفاجئك أن تعرف أن كل عنصر من هذه العناصر مصنوع بالفعل من الخرسانة. ربما ليس من المهم رغم ذلك ، أليس كذلك؟ من غير المحتمل أن تكون هناك مشكلة إذا استخدمنا واحدة بدلاً من الآخر ، هل هناك؟
في الواقع ، هناك. الخرسانة هي مادة متينة ومتعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في كل شيء من السدود والجسور إلى كونترتوب وحلي الحدائق. قد يتم استخدام آلاف الأطنان لمشاريع البناء الرئيسية ، أو يمكنك مزج مجموعة في عربة يدوية في المنزل لتوزيعها على زارع عملاق. من ناحية أخرى ، الأسمنت هو مسحوق. إنه يفتقر إلى القوة لأي شيء يتجاوز إصلاح الشقوق الصغيرة من تلقاء نفسها. لذا ، يجب أن تكون مخاطر الخلط بين الخرسانة مع الأسمنت واضحة الآن ، ولكن دعنا نوضح من خلال إلقاء نظرة فاحصة على المادتين.
الاختلافات الرئيسية بين الأسمنت والخرسانة
الأسمنت هو مادة معقدة تمامًا ، مصنوعة عادةً من البوكسيت ، الجبس ، الحجر الجيري ، الرمال ، وبعض المكونات الأخرى. يتم خلطها جميعًا معًا ، وتسخينها في الفرن ، وتصبح ما يعرف باسم Clinker. هذا هو الأرض بعد ذلك إلى مسحوق ناعم لصنع الأسمنت. هناك عدة أنواع ، ولكن الأكثر شيوعًا هو Portland Cement ، وهو ما ستجده عادة في متجر الأجهزة. على الرغم من استخدامه في الهاون ، فإن الاستخدام الرئيسي للأسمنت هو موثق … في الخرسانة.
الخرسانة عبارة عن مزيج من الأسمنت والحصى (أو قطع الحجر) والرمل والماء. تغيير هذه المكونات تنتج ملموسة من الأوزان ونقاط القوة المختلفة. غالبًا ما يتم خلط الخرسانة وسكبها في الموقع ولكن يمكن أن تكون مسبقة الصب. قد تكون الألواح كبيرة جدًا بحيث تحتاج إلى تسليمها بواسطة شاحنة مسطحة ، ولكن يمكن أن تكون صغيرة نسبيًا ، مثل الأطراف الخرسانية للبراحف أو الممرات (على الرغم من وجود جوانب سلبية إلى الأخيرة التي سترغب في مراعاتها).
يعد Concrete Precixed خيارًا سهلاً لمشاريع DIY ، مثل إنشاء فناء مذهل بميزانية محدودة. تم خلط الأسمنت بالفعل هناك ، لذلك يمكنك فقط إضافة الماء. ستجدها في متجر الأجهزة المحلية. في مكان قريب سيكون هناك أكياس من الأسمنت. لا تخلط بين الاثنين. على الرغم من أنه لا يمكنك صنع الخرسانة دون إضافة الأسمنت ، إلا أنها غير مجدية من تلقاء نفسها.
لماذا استخدام الأسمنت بدلاً من الخرسانة أمر خطير
يعد الأسمنت أمرًا حيويًا لصنع الخرسانة لأنه عند إضافة الماء ، فإنه يخلق تفاعلًا كيميائيًا يسمى الترطيب الذي يربط المكونات المختلفة معًا. تصبح الحصى والرمل والماء والأسمنت كتلة صلبة واحدة تزداد قوة مع جفافها. إذا كنت تقوم ببناء فناء خرساني DIY لإضافة نمط إلى الفناء الخاص بك ، فإن هذا المزيج يوفر القوة والمتانة لتستمر لسنوات عديدة حتى مع الاستخدام الكثيف.
لكن الأسمنت من تلقاء نفسه لا يتفاعل بنفس الطريقة. سوف تلتصق ببعضها البعض عند إضافة الماء ، وقد يشبه إلى حد كبير الخرسانة ، لكنه لا يكتسب أي قوة لأنها تجف ويمكن أن تنهار بسهولة. إذا حاولت استخدامه في الفناء ، فسيقوم ببساطة بتفكك الوقت والجهد والمال. بينما يتم استخدام الأسمنت أيضًا في مدافع الهاون لبناء جدران من الطوب أو الكتل ، تتم إضافة الرمال والليمون المائي. إذا استخدمت للتو مزيجًا من الأسمنت والماء ، فهناك خطر حقيقي على الجدار.
هناك من يقترح أن يتم استخدام الأسمنت لإصلاح التصحيح أو الحشو ، ولكن حتى ذلك الحين من المحتمل أن تكون المتانة مشكلة. خلاصة القول؟ الأسمنت ضروري لصنع ملموسة ، ولكن هناك عدد قليل ، إن وجدت ، يمكن استخدامه من تلقاء نفسه. مع ضعفه المتأصل ، فإن استخدامه لأي شيء هيكلي أمر خطير بصراحة.