مخاطر الخلط بين الخرسانة مع الأسمنت

الأسمنت هو مادة معقدة تمامًا ، مصنوعة عادةً من البوكسيت ، الجبس ، الحجر الجيري ، الرمال ، وبعض المكونات الأخرى. يتم خلطها جميعًا معًا ، وتسخينها في الفرن ، وتصبح ما يعرف باسم Clinker. هذا هو الأرض بعد ذلك إلى مسحوق ناعم لصنع الأسمنت. هناك عدة أنواع ، ولكن الأكثر شيوعًا هو Portland Cement ، وهو ما ستجده عادة في متجر الأجهزة. على الرغم من استخدامه في الهاون ، فإن الاستخدام الرئيسي للأسمنت هو موثق … في الخرسانة.

الخرسانة عبارة عن مزيج من الأسمنت والحصى (أو قطع الحجر) والرمل والماء. تغيير هذه المكونات تنتج ملموسة من الأوزان ونقاط القوة المختلفة. غالبًا ما يتم خلط الخرسانة وسكبها في الموقع ولكن يمكن أن تكون مسبقة الصب. قد تكون الألواح كبيرة جدًا بحيث تحتاج إلى تسليمها بواسطة شاحنة مسطحة ، ولكن يمكن أن تكون صغيرة نسبيًا ، مثل الأطراف الخرسانية للبراحف أو الممرات (على الرغم من وجود جوانب سلبية إلى الأخيرة التي سترغب في مراعاتها).

يعد Concrete Precixed خيارًا سهلاً لمشاريع DIY ، مثل إنشاء فناء مذهل بميزانية محدودة. تم خلط الأسمنت بالفعل هناك ، لذلك يمكنك فقط إضافة الماء. ستجدها في متجر الأجهزة المحلية. في مكان قريب سيكون هناك أكياس من الأسمنت. لا تخلط بين الاثنين. على الرغم من أنه لا يمكنك صنع الخرسانة دون إضافة الأسمنت ، إلا أنها غير مجدية من تلقاء نفسها.