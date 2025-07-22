مخطئ درج المطبخ ينظم خطأ يرتكبه الجميع (وماذا يفعل بدلاً من ذلك)

الاستفادة من المساحة الرأسية في الأدراج العميقة في مطبخك هو تغيير بسيط يمكن أن يحدث فرقًا تنظيميًا كبيرًا في منزلك. ابدأ بتطهير الدرج العميق وجمع بعض الحاويات التي ستناسب المساحة. تجار التجزئة مثل Amazon يبيعون عناصر مثل صناديق التخزين البلاستيكية Clearspace هذه وحامل القلم الأكريليك Waocs الذي قد يقوم بالخدعة. يمكنك أيضًا استخدام العناصر التي قد تكون لديك بالفعل ، مثل صناديق الأنسجة القديمة أو الجرار الماسون المملوءة. ضع هذه المقصورات في جميع أنحاء الدرج. بعد ذلك ، قم بترتيب الأواني أو غيرها من موابر درج المطبخ رأسياً في هذه المقصورات المختلفة. إذا كنت قلقًا بشأن أيدي اللاعبين التي تلمس جزءًا من الأوضاع التي تستخدمها لتناول الطعام ، فيمكنك قلبها رأسًا على عقب بحيث يتم إمساكها دائمًا بواسطة المقابض.

إذا لم يكن مطبخك يحتوي على أدراج عميقة يمكنك استخدامها ، فيمكنك تجربة بعض حلول التخزين الرأسية في مواقع أخرى مع منتجات مثل أصحاب أواني Sunficon. هذه يمكن أن تجلس على قمة النافذة. يمكنهم أيضًا التمسك في مكان ما مثل باكسبلاش المطبخ أو الباب الداخلي لخزانة أو خزانة أو مخزن. عندما يحتوي مطبخك على مساحة جدار أكثر من مساحة الدرج ، يمكنك أيضًا البحث في منتج مثبت مثل شماعات Vireldora Utensil ، والتي تتيح لك تعليق أواني المطبخ الكبيرة وتخزين بعض العناصر التي قد تشغل مساحة في مكان آخر. أو ، إذا كنت تتطلع حقًا إلى زيادة لعبة التخزين الخاصة بك وتريد بعض الأفكار الجديدة لإعادة تشكيل المطبخ الخاص بك ، فيمكنك حتى تثبيت شيء مثل منظم تخزين REV-A REV-AFF. بالإضافة إلى الأواني اليومية ، يمكنك تحرير مساحة العداد عن طريق تخزين عناصر أكبر مثل تقديم الملاعق والملاعق والخروج.