مدح Bunnie Xo لنمو جيلي رول بعد فقدان الوزن غير مدعوم بالعلم

من المحتمل تمامًا أن ما كان يشير إليه Bunnie Xo أثناء مناقشة الأعضاء التناسلية “الأكبر حجمًا” لجيلي رول في “The Howard Stern Show”، كانت حالة تُعرف باسم “القضيب المدفون”. “بشكل عام، يحدث ذلك عندما تحيط الأنسجة، عادة الأنسجة السفلية للبطن، أو الدهون بالقضيب – أو تغطي القضيب أو تخفيه. سريريًا، عندما تنظر، لا يمكنك رؤية القضيب، أو يبدو قصيرًا أو مدفونًا في تلك الأنسجة،” طبيب المسالك البولية جوستين دوبين، دكتوراه في الطب، قال لمجلة صحة الرجال. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن حجم القضيب لا يتغير أبدًا. وأوضح طبيب المسالك البولية دروغو مونتاجو، دكتور في الطب، أنه “لا يمتد خارج الجسم”، مما يجعله يبدو أصغر حجمًا في النهاية.

في حين أن هناك العديد من الأسباب للقضيب المدفون (المعروف أيضًا باسم القضيب “المخفي” أو “المتلاشي” أو حتى “المخفي”)، بما في ذلك التشوهات الخلقية، والوذمة اللمفية، وحتى الخطأ الجراحي، فقد أخبر مونتاجو صحة الرجال أن السبب الرئيسي هو السمنة. وأوضح مونتاج: “في حالة السمنة المفرطة، يبدو الأمر وكأن الجسم البدين يبتلع القضيب. ويكون القضيب مدفونًا بالكامل عندما يتم دفن عمود القضيب بالكامل تحت سطح الجلد”.

ومع ذلك، سنكون مقصرين إذا لم نشير إلى أن Bunnie Xo لم تكن مخطئة تمامًا في ملاحظاتها حول زوجها وبراعته الجنسية المكتشفة حديثًا و”الطاووس” حول فقدان الوزن بعد ذلك. وأوضح دوبين: “يربط معظم الرجال قضيبهم برجولتهم، ويربطون الخصوبة بالذكورة. ويمكن أن يكون لهذه الأنواع من القضايا آثار قوية على الصحة العقلية”. ولحسن الحظ، وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن مجرد فقدان الوزن الزائد يمكن أن يعالج هذه الحالة وبالتالي يزيل مشاعر تدني القيمة الذاتية.