مدح Bunnie Xo لنمو جيلي رول بعد فقدان الوزن غير مدعوم بالعلم

في 17 فبراير 2026، قدمت Bunnie Xo اعترافًا مفاجئًا بشأن زوجها جيلي رول عندما قدمت له الدعائم علنًا لفقدان وزنه بشكل كبير ونموه المكتشف حديثًا… آه…. وقالت خلال ظهورها في برنامج “The Howard Stern Show”: “سأخبرك أنه من الصحيح جدًا أنه عندما يفقد الرجل الوزن، فإنه ينمو كثيرًا”. وأضافت: “أكبر بشدة”.
كما تتذكرون، لم تكن Bunnie Xo أبدًا من تخجل من مناقشة الحياة الشخصية للزوجين، بما في ذلك حياتهما الجنسية، وفقدان الوزن الهائل الذي تعرضت له Jelly Roll، وحتى تجربتها الرهيبة مع GLP-1s. للأسف، يبدو أنها في هذه الحالة بالذات، ربما تكون قد أدخلت قدمها في فمها، لأن ادعاءها غير مدعوم فعليًا بالعلم. وفقا لشركة الرعاية الصحية عن بعد المباشرة للمريض، Ro، فإن فكرة أن فقدان الوزن سيؤدي إلى نمو القضيب الذكري هي فكرة خاطئة إلى حد كبير. ربما كان مدح Bunnie Xo مجرد نتاج تفكير بالتمني أو حتى تأثير الدواء الوهمي؟ ولهذا نقول إننا نحب الملكة الداعمة!
يمكن أن تسبب السمنة حالة تعرف باسم “القضيب المدفون” لدى الذكور
من المحتمل تمامًا أن ما كان يشير إليه Bunnie Xo أثناء مناقشة الأعضاء التناسلية “الأكبر حجمًا” لجيلي رول في “The Howard Stern Show”، كانت حالة تُعرف باسم “القضيب المدفون”. “بشكل عام، يحدث ذلك عندما تحيط الأنسجة، عادة الأنسجة السفلية للبطن، أو الدهون بالقضيب – أو تغطي القضيب أو تخفيه. سريريًا، عندما تنظر، لا يمكنك رؤية القضيب، أو يبدو قصيرًا أو مدفونًا في تلك الأنسجة،” طبيب المسالك البولية جوستين دوبين، دكتوراه في الطب، قال لمجلة صحة الرجال. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن حجم القضيب لا يتغير أبدًا. وأوضح طبيب المسالك البولية دروغو مونتاجو، دكتور في الطب، أنه “لا يمتد خارج الجسم”، مما يجعله يبدو أصغر حجمًا في النهاية.
في حين أن هناك العديد من الأسباب للقضيب المدفون (المعروف أيضًا باسم القضيب “المخفي” أو “المتلاشي” أو حتى “المخفي”)، بما في ذلك التشوهات الخلقية، والوذمة اللمفية، وحتى الخطأ الجراحي، فقد أخبر مونتاجو صحة الرجال أن السبب الرئيسي هو السمنة. وأوضح مونتاج: “في حالة السمنة المفرطة، يبدو الأمر وكأن الجسم البدين يبتلع القضيب. ويكون القضيب مدفونًا بالكامل عندما يتم دفن عمود القضيب بالكامل تحت سطح الجلد”.
ومع ذلك، سنكون مقصرين إذا لم نشير إلى أن Bunnie Xo لم تكن مخطئة تمامًا في ملاحظاتها حول زوجها وبراعته الجنسية المكتشفة حديثًا و”الطاووس” حول فقدان الوزن بعد ذلك. وأوضح دوبين: “يربط معظم الرجال قضيبهم برجولتهم، ويربطون الخصوبة بالذكورة. ويمكن أن يكون لهذه الأنواع من القضايا آثار قوية على الصحة العقلية”. ولحسن الحظ، وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن مجرد فقدان الوزن الزائد يمكن أن يعالج هذه الحالة وبالتالي يزيل مشاعر تدني القيمة الذاتية.