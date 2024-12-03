مدرب باتريوتس جيرود مايو “على أرض صلبة” لموسم 2025

يبدو أن جيرود مايو لن يكون أعجوبة لموسم واحد في نيو إنجلاند.

هذا وفقًا لألبرت برير من MMQB، الذي أفاد يوم الأحد أنه يعتقد أن مدرب باتريوتس الصاعد “يقف على أرض صلبة حقًا حتى عام 2025” بعد موسم أول وعر، حيث كان الفريق في قبو شرق آسيا بنتيجة 3-10.

قال برير في برنامج “Patriots Pregame Live” عبر NBC Sports Boston: “هناك الكثير من جوانب المنظمة التي أعتقد أنها ستكون قيد التقييم خلال الأسابيع الستة المقبلة”.

“ومع ذلك، أعتقد أن (كرافتس) يحترمون المكان الذي كان فيه جيرود مايو وكان قادمًا إلى هذا (الموسم). وكل الثرثرة والضغط للفوز وكل شيء آخر – أعتقد في الواقع أنهم يعتقدون أنه تعامل بشكل جيد مع الظروف، نظرًا لافتقاره إلى الخبرة في هذا الدور.

“ما زلت أعتقد أن جيرود مايو يقف على أرض صلبة بالفعل قبل عام 2025. والسؤال هو، إلى أي مدى سيبدو الوضع من حوله مختلفًا؟ وأعتقد أن هناك أسئلة عادلة يجب طرحها عندما يتعلق الأمر بذلك.

خليفة المدرب الأسطوري بيل بيليشيك، مايو – لاعب خط وسط سابق في نيو إنجلاند والذي درب هذا المنصب لاحقًا – وافتتح باتريوتس الموسم بفوز مفاجئ على البنغالز.

ثم سارت الأمور بشكل جانبي.

بعد خسارته ست مباريات متتالية، انتقد مايو ناديه ووصفه بأنه “ناعم” بعد الخسارة القبيحة أمام فريق جاكوار في لندن في أكتوبر.

على الرغم من ظهور شائعات في نفس الشهر بأن مايو قد يكون في المقعد الساخن، إلا أن نيو إنجلاند حققت فوزها الثاني هذا العام بانتصارها في 27 أكتوبر على منافستها جيتس، تلاها فوز مهيمن على فريق بيرز في 10 نوفمبر.

بعد أسابيع، عندما سقط فريق باتريوتس أمام الدلافين في 24 نوفمبر، تصدر مايو عناوين الأخبار مرة أخرى عندما قدم وجهة نظر غريبة بشأن ركلات الترجيح للفريق.

قال مايو: “بمجرد أن يتجاوز هؤلاء الأشخاص الخطوط البيضاء، ليس هناك ما يمكنني فعله لهم”. “لا يوجد شيء يمكن لأي مدرب أن يفعله لهم بمجرد تجاوز الخط الأبيض. إنها وظيفتي أن أواصل ليس فقط إعدادهم، بل مدربينا للخروج إلى هنا ولعب كرة قدم أفضل.

وأضاف برير، الذي تحدث بالتفصيل عن مايو قبل خسارة باتريوتس 25-24 أمام كولتس يوم الأحد، كيف كان مالك الفريق روبرت كرافت وابنه جوناثان، رئيس الفريق، على علم بأن “الأمر سيستغرق بعض الوقت”.

وقال: “مجرد التحدث مع (كرافت) والتحدث مع الأشخاص من حولهم، لدي شعور بأنهم يعرفون مكانهم وسيستغرق هذا بضع فترات راحة حتى يتم تجاوزه”.

“… أعتقد أن كلمة “الاستقالة” ربما تكون الكلمة الصحيحة – أن هذا سيستغرق بعض الوقت، وأنه سيتعين عليهم تقييم الأمور بسرعة، وأنه ستكون هناك بعض العقبات لجيرود مايو كأول – مدرب عام.”

لقد كان دريك ماي، الاختيار العام الثالث في مسودة هذا العام، نقطة مضيئة لنيو إنجلاند هذا الموسم.

ألقى فريق North Carolina QB السابق 11 هبوطًا وثمانية اعتراضات خلال تسع مباريات بينما أكمل 67.2 بالمائة من تمريراته. كما هرع للحصول على النتيجة.

الوطنيون يزورون الكرادلة يوم الأحد.