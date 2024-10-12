مدرب سكان الجزيرة باتريك روي يتعجب من رحلة ميتس المذهلة إلى NLCS

دالاس – لقد أذهل باتريك روي من فريق OMG Mets مثل بقية سكان نيويورك.

على الرغم من أن المدرب الرئيسي لفريق Islanders يعترف بأن لعبة البيسبول ليست موطن قوته، إلا أنه يدرك جيدًا تحول فريق Mets من 11 مباراة تحت 0.500 إلى إنشاء NLCS وتبع ذلك حيث أجرى الفريق التصفيات في اليوم الأخير من الموسم قبل أن يهزم. The Brewers and Phillies في زوج من المسلسلات الدرامية.

وقال روي للصحفيين يوم الجمعة قبل أن يسافر سكان الجزيرة إلى دالاس في أول رحلة برية لهم هذا الموسم: “وجهتي هي ما حدث من تحول”. “أعتقد أنهم مثال جيد للعديد من الفرق الرياضية: من الممكن تغيير الأمور. الذهاب إلى التصفيات والفوز. بعد أن كنت على الطريق في ميلووكي، فازت بتلك المباريات، ثم ذهبت إلى فيلادلفيا (الذي) كان من المفترض أن يفوز بتلك السلسلة. عظيم بالنسبة لهم. أعتقد أن الجميع هنا في نيويورك فخورون بهم”.

سيفتتح فريق ميتس دوري NLCS على الطريق يوم الأحد ضد فريق دودجرز، الذي تغلب على بادريس 2-0 في المباراة الخامسة مساء الجمعة ليتقدم.

روي ليس هو سكان الجزيرة الوحيد الذي ينشغل في فترة ما بعد موسم البيسبول.

كان Casey Cizikas حاضرًا في المباراة 3 من سلسلة Mets-Phillies في Citi Field يوم الثلاثاء، وقام بتحميل صورة إلى قصته على Instagram وعرض مقطع فيديو للجمهور لزملائه في غرفة تبديل الملابس يوم الأربعاء.

كما وجه روي التحية لفريق يانكيز، الذي اختتم ALDS بالفوز على العائلة المالكة ليلة الخميس، مما يجعلها المرة الأولى منذ عام 2000 التي يكون فيها فريقا نيويورك من بين الأربعة النهائيين في لعبة البيسبول.

قال روي: “أنا مثل الجميع”. “الجميع يحلم برؤية فريق ميتس ضد فريق يانكيز، أليس كذلك؟”

تمثل الرحلة المكونة من ثلاث مباريات إلى دالاس وكولورادو وسانت لويس، والتي سيواجه خلالها سكان الجزيرة أبطال القسم المركزي العام الماضي (الانهيار الجليدي) وأحد المتأهلين لنهائيات المؤتمر الغربي (النجوم) اختبارًا فوريًا بعد خسارة مخيبة للآمال في المباراة الافتتاحية للموسم. ليلة الخميس.

قال روي: “هذا هو الجدول الزمني، دعونا لا نجد أعذارًا مهما كان الأمر”. “دعونا نخرج إلى هناك ونلعب ألعابنا بالطريقة الصحيحة. هذا بالضبط ما فعلته يوتا ليلة (الخميس).”

ومن المتوقع أن يبدأ سيميون فارلاموف في حراسة المرمى ضد النجوم يوم السبت، حيث قال روي إنه لم يتحدث بعد مع لو لامورييلو أو المدرب داميان هيس حول وضع إيليا سوروكين.