مدرب ميتس ديسي دروشل يقوم بالعودة إلى فريق يانكيز

أكدت صحيفة The Post أن مساعد مدرب الرماية، ديسي دروشل، عاد إلى فريق يانكيز بعد قضاء عام واحد مع فريق ميتس.

قضى Druschel ثلاثة مواسم في تعيين طاقم المدرب Matt Blake في The Bronx بعد انضمامه إلى المنظمة في عام 2019 قبل مغادرته لدور مماثل مع Mets قبل الموسم الماضي.

بعد أن ترك فريق ميتس المدرب جيريمي هيفنر بعد الموسم – مع عدم حصول الفريق على خيار عقده – عُرض على دروشل فرصة العودة إلى ميتس مع الإذن بالتحدث إلى الفرق الأخرى.

منذ أن تم تعيينه جزئيًا من قبل هيفنر، كان من المنطقي العودة إلى فريق يانكيز، الذي أجرى أيضًا تغييرًا في طاقم التدريب الخاص بهم من خلال عدم الاحتفاظ بمدرب لعبة الثيران منذ فترة طويلة مايك هاركي.

دروشيل هو أحدث مدرب يغادر طاقم عمل مدير ميتس كارلوس ميندوزا، بما في ذلك هيفنر، مدرب مقاعد البدلاء جون جيبونز، مدربي الضرب إريك شافيز وجيريمي بارنز، ومدرب الملعب مايك ساربو. تقاعد مدرب الصيد جلين شيرلوك.

أما بالنسبة لفريق يانكيز، فقد حل بريستون كليبورن محل دروشيل العام الماضي ومن المتوقع أن يبقى.

تم الإبلاغ عن عودة Druschel إلى فريق Yankees لأول مرة بواسطة ESPN.