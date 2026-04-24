مدرب هوفسترا الجديد للكرة اللينة يرتقي بالبرنامج إلى مستويات عالية

إنها عقلية عدم أخذ السجناء لقائدة شرطة نيويورك السابقة ومدربة الكرة اللينة الجديدة في هوفسترا سوزان كاسيدي لايكي.

تعتبر الكاثوليكية المتدينة، التي بارك لها كاهن مكتبها الجديد، هبة من السماء للبرنامج، الذي يتمتع بسجل مؤتمرات 18-3 – 26-19 بشكل عام – في موسمها الأول.

وقالت كاسيدي لايك لصحيفة The Washington Post: “بدءاً من أوائل الخريف، تحدثنا عن المساءلة”.

“إذا كنت ستسألني، ما الذي تعتقد أنني بحاجة إلى القيام به لكي أتحسن؟” أنا دائما أتراجع وأسأل: “ما الذي تعتقد أنك بحاجة إلى القيام به؟” “

يحمل الضابط السابق المقيم في بروكلين أكثر من عقود من الخبرة الرياضية من تدريب مدرسة هولي ترينيتي الثانوية إلى أربعة ألقاب على مستوى الولاية، ثم تحول لاحقًا إلى تدريب الكرة الطائرة في LIU، ثم عاد إلى الماس كمدرب ومدير رياضي لجامعة مولوي منذ فترة طويلة.

لكن الخبرات خارج الملعب وفي العمل هي التي ساعدت في تشكيل فلسفة التدريب الناجحة للمستجيبين لأحداث 11 سبتمبر.

إنها تؤكد على تنمية الشخصية والصورة الأكبر حول المكاسب والخسائر.

وقالت عن الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمي: “لقد شاهدت الطائرة الثانية تدخل”.

“لقد كانت لدي نظرة مختلفة تمامًا للأمور منذ ذلك الحين… هناك المزيد في كل شيء. أنا أدفع ذلك إلى الأطفال. لا يمكنك أن تصاب بالجنون بشأن شيء صغير، هناك الكثير من الأشياء الأكثر أهمية التي يجب أن تقلق بشأنها.”

قال كاسيدي ليك (في الصورة الداخلية) إن فريق برايد كان مستجيبًا بشكل لا يصدق للعمل الجاد والتعمق أكثر من اللعبة. لقد اصطحبتهم للقيام بتوعية المشردين في مدينة نيويورك وجعلت الفريق يكتب بطاقات عيد الحب للراهبات المسنات في لونغ آيلاند.

وقال كاسيدي لايكي: “أراد الكثير منهم القيام بذلك”، مضيفاً أن الفريق عرض على مدربهم أفكاراً جديدة حول خدمة المجتمع.

لاقى شعار الذهاب إلى أبعد الحدود نجاحًا كبيرًا مع فريق هوفسترا للكرة اللينة، الذي يتمتع بعام رائع في ملعب مفروش حديثًا.

قال كاسيدي لايكي: “كان من الأسهل بالنسبة لنا أن نطالبهم بالمزيد”.

“لقد استجابوا حقًا وبصراحة بشكل مثالي.”