مدرب AJ Ewing في فريق HS يتحدث عن سبب كون اللاعب الصاعد “جاهزًا” للحظة ميتس

كانت ليلة التخرج في مدرسة سبرينجبورو الثانوية في ولاية أوهايو. لكن الحاضرين لم يستمتعوا بإثارة الفوز بنتيجة 7-6 على تروي. لقد ركزوا على البث الإذاعي الذي يتم تشغيله من نظام الصوت الخاص بصندوق الصحافة.

لقد كان خريج سبرينجبورو AJ Ewing هو أول ظهور له في الدوري الرئيسي على بعد حوالي 600 ميل.

استمع الفريق بينما كان لاعب ميتس يمشي، مما جعل “لحظة رائعة حقًا”، كما قال مدرب سبرينجبورو مارك بيلفري لصحيفة The Post عبر الهاتف قبل مباراة ميتس ضد النمور يوم الأربعاء.

تمت ترقية إوينج إلى الدوريات الكبرى لمحاولة إثارة تشكيلة ميتس المتعثرة. لقد تأثر بشكل كبير في أول ظهور له.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

