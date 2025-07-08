مديرة بوروسيا دورتموند نيكو كوفاك القضبان ضد عشب ملعب ميتليفاي

الشكاوى المتعلقة بحقل ملعب MetLife لا هوادة فيه.

جاء الأخير من نادي كرة القدم الألماني بوروسيا دورتموند بعد أن تم القضاء على الفريق من قبل ريال مدريد في دور الثمانية في كأس العالم للنادي FIFA يوم السبت.

وقال المدير نيكو كوفاب بعد خسارة فريقه 3-2: “إنها لعبة غولف أخضر ، لذلك يمكنك وضعها هنا”. “إنه قصير جدًا. لكن هذا ليس العشب الذي اعتدنا على اللعب عليه في الدوري الألماني وأيضًا في الملعبان الآخران.”

عادةً ما يكون لدى MetLife Stadium حقل العشب الصناعي عندما يلعب العمالقة والطائرات هناك ، ولكن تم تثبيت حقول العشب من أجل تلبية لوائح FIFA لاستضافة الألعاب.

فضل Kovač حقول العشب في استاد TQL في ملعب سينسيناتي ومرسيدس بنز في أتلانتا.

“كما رأيت ، لم يكن الري جيدًا بما فيه الكفاية ، أود أن أقول ، لأنك لا تملك الأجهزة لذلك” ، قال كوفاب عن عشب ملعب Metlife. “عندما يكون جافًا جدًا ، يكون الأمر لا يصدق. إنه ملتصق”.

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لقد اشتكى لاعبو اتحاد كرة القدم الأميركي منذ فترة طويلة من حقول العشب في ملعب MetLife ، وقد لاحظت جمعية لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي الشهر الماضي قرار تثبيت العشب لكأس العالم للنادي ، ولكن ليس لألعاب اتحاد كرة القدم الأميركي.

على الرغم من الاستعداد لتثبيت حقل عشب للرياضات الأخرى ، فقد أكد مالك العمالقة جون مارا أنه لن يكون مستدامًا لكرة القدم ، بالنظر إلى فريقين يلعبان في الملعب والطقس والعدد الكبير من الأحداث الأخرى هناك.

وقال مارا في اجتماعات مالكي اتحاد كرة القدم الأميركي في العام الماضي: “أريد أن أصل إلى النقطة التي يمكن للخبراء إخبارنا أنه في وقت متأخر من هذا الموسم ، يمكن أن يكون لدينا حقل آمن وقابل للعب ، وعندما نصل إلى هذه النقطة ، ثم ربما سنقوم بالتبديل”. “نحن لسنا هناك بعد.

“مع كمية الأحداث في مبنىنا ، خاصة خلال موسم كرة القدم ، مع وجود فريقين هناك ، وعدد المرات في العام الماضي ، كان لدينا ألعاب متتالية حيث هطل الأمطار خلال المباراة الأولى ، لا أستطيع أن أتخيل كيف كان يبدو حقل العشب في يوم ثانٍ.”