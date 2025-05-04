مدينة كارل أنطثوني لا تقلق قضية نيكس الصارخة

لم يكن Karl-Anthony Towns يشتري في فرضية السؤال.

تم وضعه عليه ، بعد ممارسة نيكس يوم السبت ، أن يجادل البعض بأنه يجب أن يلتقط المزيد من الطلقات بالنظر إلى وضعه كنجم.

وقالت تاونز: “أنا على وشك الفوز ، طالما أننا نربح ، فلا بأس”.

ضمنيًا في الحجة ، بالطبع ، هو أن المدن التي تشارك أكثر من شأنها أن تساعد نيكس على الفوز بالمزيد من الألعاب.

“كل ما أعرفه ،” قال المدن ، “طالما فزنا ، نحن جيد”.

قد يكون هذا هو الموقف الصحيح بعد أن وضعت المدن 10 نقاط محبط في الفوز في المباراة 6 على Pistons ، ولكن من السر القليل أن Knicks سيحتاج أكثر منه ضد Celtics في الدور نصف النهائي للمؤتمر الشرقي.

من المحتمل ألا يكون من قبيل الصدفة أن تكون أفضل مدن الألعاب العادية التي تم وضعها ضد سلتكس-وهي 34 نقطة ، و 14 درجة مزدوجة في 8 أبريل-هي واحدة من المباراة الأربعة بين نيويورك وبوسطن هذا الموسم الذي كان قريبًا.

في المباريات الثلاث الأخرى ، لم تكن جميع المدن ، عاملًا كبيرًا ، مع 45 نقطة فقط.

ومع ذلك ، كان هناك الكثير من الكلام الفظيع يوم السبت حول مدى تأثير المدن عندما لا تسير تسديدته.

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وقال توم ثيبودو مدرب نيكس عن المدن: “عندما يكون هناك مدافع آخر أو ثالث قادم ، لا أريده أن يحاول إطلاق النار على ثلاثة أشخاص. أريده أن يمرر”. “إذا فعل ذلك ، فهو يساعد فريقه. ربما هذا هو أكبر شيء. اعتقدت أن كات لعبت لعبة رائعة 6 ، إذا نظرت إلى الانتعاش والمسرحيات الدفاعية التي صنعها في نهاية تلك اللعبة. كان ذلك ضخمًا.”

في الواقع ، صحيح أن 15 كرة مرتدة في Game 6 قادت Knicks ، وبالفعل ، هناك ليالي يمكن أن يفوز بها Knicks بدونه كواحد من هدفيها البارزين.

وقال جالين برونسون: “لا يمكننا أن ندع الإساءة أو اللقطات التي تسقط تملي الطريق أو مدى صعوبة لعبنا أو الأشياء التي يمكننا التحكم فيها”. “لذلك أشعر أن الكثير من الأشخاص في هذا الفريق لديهم هذه العقلية وسنضطر إلى ذلك ، لأنه كلما طالما نذهب (في) التصفيات ، ستكون الألعاب الأكثر صعوبة ، لذلك لا يمكننا فقط ترك الأشياء الصغيرة مثل هذه التأثير على كيفية لعبنا.”

ومع ذلك ، من الصعب تصوير نيكس وهو يسحب ما يمكن أن يكون مضطربًا هائلاً إذا لم تكن المدن عاملاً في جميع أنحاء اللعبة طوال السلسلة – نعم ، بما في ذلك وضع الكرة في السلة.

إن التخلف عن التسجيل الحكيمة ضد بيستونز-بلغ متوسط ​​المدن 19.7 نقطة في السلسلة مقارنة بـ 24.4 خلال الموسم العادي-هو شيء واحد.

القيام بذلك ضد سلتكس سيكون آخر.