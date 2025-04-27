مدينة منتجع في ويسكونسن الملقب بـ “Spring City” هي واحدة من أكثر الأماكن صحة في أمريكا

كان لمقاطعة Waukesha ، ويسكونسن – ومقعها المقاطعة ، الذي يدعى أيضًا Waukesha – علاقة طويلة معقدة مع الصحة العامة. في عام 1869 ، عندما تم علاج رجل يموت من مرض السكري من خلال شرب “نصف دزينة من كملوم” من مياه الينابيع المحلية ، أثارت طفرة سياحية ، وحصلت على المدينة لقب “مدينة الربيع” (لكل موسوعة ميلووكي). انتهى تلك الحقبة في حوالي عام 1918 ، لكن الطلب على مياه المدينة استمر.

مع مرور الوقت ، أدى النمو الصناعي والتوسع السكاني إلى زيادة الضغط على طبقة المياه الجوفية. بحلول عام 1987 ، انخفضت منسوب المياه إلى درجة منخفضة لدرجة أن المياه التي تم تأجيلها في Waukesha كانت ملوثة بالراديوم. بينما قاومت Waukesha في البداية الجهود المبذولة لإصلاح هذه المشكلة ، توصلت المدينة إلى اتفاق مدته 40 عامًا في عام 2017 لشراء المياه النظيفة من بحيرة ميشيغان عبر ميلووكي.

ومع ذلك ، فإن سمعة مقاطعة واوكيشا قد حققت عودة رائعة. يصنفنا الآن News & World Report من بين أكثر الأماكن صحة للعيش في أمريكا.