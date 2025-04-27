مدينة منتجع في ويسكونسن الملقب بـ “Spring City” هي واحدة من أكثر الأماكن صحة في أمريكا

الصحة
مدينة منتجع في ويسكونسن الملقب بـ "Spring City" هي واحدة من أكثر الأماكن صحة في أمريكا

كان لمقاطعة Waukesha ، ويسكونسن – ومقعها المقاطعة ، الذي يدعى أيضًا Waukesha – علاقة طويلة معقدة مع الصحة العامة. في عام 1869 ، عندما تم علاج رجل يموت من مرض السكري من خلال شرب “نصف دزينة من كملوم” من مياه الينابيع المحلية ، أثارت طفرة سياحية ، وحصلت على المدينة لقب “مدينة الربيع” (لكل موسوعة ميلووكي). انتهى تلك الحقبة في حوالي عام 1918 ، لكن الطلب على مياه المدينة استمر.

مع مرور الوقت ، أدى النمو الصناعي والتوسع السكاني إلى زيادة الضغط على طبقة المياه الجوفية. بحلول عام 1987 ، انخفضت منسوب المياه إلى درجة منخفضة لدرجة أن المياه التي تم تأجيلها في Waukesha كانت ملوثة بالراديوم. بينما قاومت Waukesha في البداية الجهود المبذولة لإصلاح هذه المشكلة ، توصلت المدينة إلى اتفاق مدته 40 عامًا في عام 2017 لشراء المياه النظيفة من بحيرة ميشيغان عبر ميلووكي.

ومع ذلك ، فإن سمعة مقاطعة واوكيشا قد حققت عودة رائعة. يصنفنا الآن News & World Report من بين أكثر الأماكن صحة للعيش في أمريكا.

عينت واوكيشا ، ويسكونسن واحدة من أكثر الأماكن صحة في أمريكا

بالنسبة إلى تقريرها الأكثر صحة في مجتمعاتها 2024 ، درست Us News & World Report بيانات حول ما يقرب من 3000 مقاطعة ، ومقارنتها في 92 مقاييس في 10 فئات من أجل التوصل إلى 500 مقاطعات صحية. تم أخذ مجموعة واسعة من العوامل في الاعتبار ، مثل معدلات الجريمة ، وتوافر الغذاء ، والقدرة على تحمل التكاليف. كما نظروا في الصحة العقلية والسلامة والعمر المتوقع والوصول إلى الرعاية الصحية.

وكانت مقاطعة ووكيشا ، مقاطعة واوكيشا ، ويسكونسن ، مقاطعة واوكيشا ، ويسكونسن ، مقاطعة واوكيشا ، مقاطعة إحدى المقاطعات التي كانت في المقاطعة واحدة مع وجود درجة صحية السكانية البالغة 86 نقطة من بين 100 نقطة محتملة ، حقق سكان المقاطعة متوسط ​​العمر المتوقع 80.7 سنة مقابل متوسط ​​العمر المتوقع الوطني البالغ 75.8 عامًا (هذه هي الدولة ذات متوسط ​​العمر المتوقع). لاحظ التقرير بالإضافة إلى ذلك أن 4.1 ٪ فقط من السكان لم يكن لديهم تأمين صحي. كان هذا بالمقارنة مع 11.5 ٪ من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد الذين لم يكن لديهم تغطية صحية (تعلم سبب كون دوامة وفاة التأمين الصحي خطرة للغاية). كان معدل التدخين في مقاطعة واوكيشا البالغ 11.6 ٪ أقل من المتوسط ​​الوطني ، والذي كان 19.0 ٪.

النتائج المتميزة الأخرى من تقرير الأماكن الأكثر صحة

كانت درجة الغذاء والتغذية في مقاطعة Waukesha مرتفعة أيضًا ، حيث حصلت على 86 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة. أشار التقرير إلى أن المقاطعة لديها 4.9 منافذ طعام محلية لكل 100000 من السكان ، مقارنة بالمتوسط ​​الوطني 5.9. ومع ذلك ، فقد فعلوا بشكل أفضل من البلد ككل عندما يتعلق الأمر بانتشار مرض السكري والسمنة ، والتي ترتبط في كثير من الأحيان بظروف سوء التغذية. كان معدل انتشار مرض السكري في واوكيشا 6.7 ٪ مقابل 10.6 ٪ للولايات المتحدة بشكل عام. كان معدل انتشار السمنة 33.7 ٪ مقابل المتوسط ​​الوطني البالغ 37.4 ٪.

مناطق أخرى حيث سجلت المقاطعة بشكل جيد هي الاقتصاد والبنية التحتية. كانت درجاتها للاقتصاد ، والتي شملت عوامل مثل التوظيف والفرص والثروة ، 86 مرة أخرى. بالنسبة للبنية التحتية ، التي كانت تستند إلى أشياء مثل قابلية المشي ، ووقت التنقل ، والوصول إلى الإنترنت ، كانت نتيجتها 86 أيضًا.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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