مدينة منتجع في ويسكونسن الملقب بـ “Spring City” هي واحدة من أكثر الأماكن صحة في أمريكا

كان لمقاطعة Waukesha ، ويسكونسن – ومقعها المقاطعة ، الذي يدعى أيضًا Waukesha – علاقة طويلة معقدة مع الصحة العامة. في عام 1869 ، عندما تم علاج رجل يموت من مرض السكري من خلال شرب “نصف دزينة من كملوم” من مياه الينابيع المحلية ، أثارت طفرة سياحية ، وحصلت على المدينة لقب “مدينة الربيع” (لكل موسوعة ميلووكي). انتهى تلك الحقبة في حوالي عام 1918 ، لكن الطلب على مياه المدينة استمر.
مع مرور الوقت ، أدى النمو الصناعي والتوسع السكاني إلى زيادة الضغط على طبقة المياه الجوفية. بحلول عام 1987 ، انخفضت منسوب المياه إلى درجة منخفضة لدرجة أن المياه التي تم تأجيلها في Waukesha كانت ملوثة بالراديوم. بينما قاومت Waukesha في البداية الجهود المبذولة لإصلاح هذه المشكلة ، توصلت المدينة إلى اتفاق مدته 40 عامًا في عام 2017 لشراء المياه النظيفة من بحيرة ميشيغان عبر ميلووكي.
ومع ذلك ، فإن سمعة مقاطعة واوكيشا قد حققت عودة رائعة. يصنفنا الآن News & World Report من بين أكثر الأماكن صحة للعيش في أمريكا.
عينت واوكيشا ، ويسكونسن واحدة من أكثر الأماكن صحة في أمريكا
بالنسبة إلى تقريرها الأكثر صحة في مجتمعاتها 2024 ، درست Us News & World Report بيانات حول ما يقرب من 3000 مقاطعة ، ومقارنتها في 92 مقاييس في 10 فئات من أجل التوصل إلى 500 مقاطعات صحية. تم أخذ مجموعة واسعة من العوامل في الاعتبار ، مثل معدلات الجريمة ، وتوافر الغذاء ، والقدرة على تحمل التكاليف. كما نظروا في الصحة العقلية والسلامة والعمر المتوقع والوصول إلى الرعاية الصحية.
وكانت مقاطعة ووكيشا ، مقاطعة واوكيشا ، ويسكونسن ، مقاطعة واوكيشا ، ويسكونسن ، مقاطعة واوكيشا ، مقاطعة إحدى المقاطعات التي كانت في المقاطعة واحدة مع وجود درجة صحية السكانية البالغة 86 نقطة من بين 100 نقطة محتملة ، حقق سكان المقاطعة متوسط العمر المتوقع 80.7 سنة مقابل متوسط العمر المتوقع الوطني البالغ 75.8 عامًا (هذه هي الدولة ذات متوسط العمر المتوقع). لاحظ التقرير بالإضافة إلى ذلك أن 4.1 ٪ فقط من السكان لم يكن لديهم تأمين صحي. كان هذا بالمقارنة مع 11.5 ٪ من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد الذين لم يكن لديهم تغطية صحية (تعلم سبب كون دوامة وفاة التأمين الصحي خطرة للغاية). كان معدل التدخين في مقاطعة واوكيشا البالغ 11.6 ٪ أقل من المتوسط الوطني ، والذي كان 19.0 ٪.
النتائج المتميزة الأخرى من تقرير الأماكن الأكثر صحة
كانت درجة الغذاء والتغذية في مقاطعة Waukesha مرتفعة أيضًا ، حيث حصلت على 86 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة. أشار التقرير إلى أن المقاطعة لديها 4.9 منافذ طعام محلية لكل 100000 من السكان ، مقارنة بالمتوسط الوطني 5.9. ومع ذلك ، فقد فعلوا بشكل أفضل من البلد ككل عندما يتعلق الأمر بانتشار مرض السكري والسمنة ، والتي ترتبط في كثير من الأحيان بظروف سوء التغذية. كان معدل انتشار مرض السكري في واوكيشا 6.7 ٪ مقابل 10.6 ٪ للولايات المتحدة بشكل عام. كان معدل انتشار السمنة 33.7 ٪ مقابل المتوسط الوطني البالغ 37.4 ٪.
مناطق أخرى حيث سجلت المقاطعة بشكل جيد هي الاقتصاد والبنية التحتية. كانت درجاتها للاقتصاد ، والتي شملت عوامل مثل التوظيف والفرص والثروة ، 86 مرة أخرى. بالنسبة للبنية التحتية ، التي كانت تستند إلى أشياء مثل قابلية المشي ، ووقت التنقل ، والوصول إلى الإنترنت ، كانت نتيجتها 86 أيضًا.