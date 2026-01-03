مذيع إنديانا يلقي الضوء على مضيف ESPN بول فاينباوم خلال Rose Bowl

اختار بول فاينباوم بشكل غير صحيح ألاباما للفوز على إنديانا في ربع نهائي مباراة كرة القدم الجامعية يوم الخميس، وجعله فريق هوسيرز يدفع ثمن ذلك.

استدعى دون فيشر مذيع إنديانا منذ فترة طويلة فاينباوم أثناء هبوط Hoosiers السريع للخلف Kaelon Black في الربع الرابع من فوزهم 38-3 على ألاباما.

“فيم تفكر الآن يا بول فينبوم؟” وسخر فيشر، الذي كان يبث أخبار الرياضة في إنديانا منذ 53 عامًا، في البث الإذاعي.

اختار فاينباوم، الذي يستضيف برنامجًا يحمل اسمه ويبث على شبكة هيئة الأوراق المالية والبورصة، في البداية فريق Crimson Tide للفوز، على الرغم من اعترافه بأنه كان “يتأرجح نحو الأسوار”.

قال فاينباوم خلال حلقة من برنامج “First Take” على قناة ESPN يوم الاثنين: “أعتقد أن هناك الكثير من الأمور”. “ألاباما فريق يصعب حبه. أعني أنهم خسروا المباراة الأولى أمام ولاية فلوريدا، وتعرضوا للهزيمة أمام جورجيا، لكنهم كانوا صامدين. في منتصف الموسم، أطاحوا بالفريق الأعلى تصنيفًا تلو الآخر”.

لم يحقق فريق Crimson Tide نجاحًا كبيرًا خلال خسارة Rose Bowl يوم الخميس، ومع ذلك، كانت المباراة غير متوازنة لصالح فريق Hoosiers منذ البداية.

بعد المباراة، قال مدرب ألاباما كالين دي بوير إن هناك “خطًا رفيعًا” بين خسارة الفريق في التصفيات والمكان الذي يريدون أن يكونوا فيه.

وقال دي بوير للصحفيين يوم الخميس: “قد لا تشعر بذلك عندما تكون في هذه اللحظة الآن وما حدث اليوم، لكن يمكنني أن أخبرك أنه لا بأس بين أن تكون هنا وأن تكون في القمة”. “علينا أن نبدأ العمل، عليك أن تؤمن، يجب أن تكون متسقًا، يجب أن يكون لديك الانضباط وسنعود إلى العمل ونبدأ من جديد.”

DeBoer ، الذي هو في موسمه الثاني كمدرب ألاباما بعد توليه منصب نيك سابان، أثنى على مدرب Hoosiers كيرت سيجنيتي ولاعب الوسط فرناندو ميندوزا لأداء فريقهم.

وقال دي بوير: “لقد تقدموا برجل الزناد، وقاموا بالرميات، والتحويلات من المركز الثالث إلى الأسفل، وأبقوهم في ملعب كرة القدم”. “لقد استمروا في إرهاقنا في نهاية المباراة من خلال لعبة الجري. إنهم ينفذون على مستوى عالٍ، ويتغذى الجميع على بعضهم البعض على جانبي الكرة. إنه ليس مجرد شيء واحد.”

وأضاف: “عليك أن ترفع القبعة للمدرب سيجنيتي وما فعله، ومن الواضح أنهم جميعًا متفقون”.