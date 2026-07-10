مذيع Braves ينتشر بسرعة بسبب تعليق غير مقصود يحتفل بميلاد طفل

قد يرغب CJ Nitkowski في استعادة ذلك.

كان محلل الألوان في Braves يهنئ أحد لاعبي أتلانتا على ولادة طفلهم مؤخرًا عندما استخدم بعض العبارات الغريبة خلال فوز Braves 10-5 على Pirates يوم الخميس.

تم تنشيط اللاعب الأيمن إيلي وايت مؤخرًا من قائمة الأبوة، مع تعيين خوسيه أزوكار للتنازل عن أتلانتا.

“هو وزوجته، إنهما شخصان عظيمان،” بدأ نيتكوفسكي وهو يناقش عودة وايت.

“قلت: “نحن بحاجة إلى المزيد من الأشخاص العظماء في هذا العالم. كلما زاد عدد البيض، أصبح حالنا أفضل”.

بينما كان Nitkowski يشير إلى White وعائلته، سرعان ما انتشر اختياره للكلمات عبر الإنترنت وظهر على صفحة r/baseball Reddit.

قال أحد المستخدمين: “أوه، نعم، لقد تم قفل هذا الخط وتحميله”.

قال شخص آخر: “أنت تعلم أنه كان متحمسًا لتسلل ذلك إلى هناك”.

وقال ثالث: هيا يا رجل.

لا يبدو أن الشجعان ولا Nitkowski قد علقوا على الموقف.

هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها نيتكوسكي، الرامي السابق الذي لعب 10 سنوات في الدوري الأمريكي لكرة القدم، نفسه متورطًا في الجدل.

في عام 2018، أعجب نيتكوفسكي بتغريدة من المجموعة اليمينية المتطرفة The Proud Boys، حيث نشروا صورة لاعبة هوكي نسائية أمريكية ترفع علامة “حسنًا”، والتي ارتبطت بالقومية البيضاء.

اعتذر نيتكوفسكي لاحقًا وقال إنه لا يؤيد آراء الأولاد الفخورون.

سيبدأ الشجعان سلسلة ضد الكاردينالز يوم الجمعة.