مراجعة Quinnen Williams لغرفة الخزانة التي تم تجديدها Jets: “إنه مخدر سوبر”

رياضة
مراجعة Quinnen Williams لغرفة الخزانة التي تم تجديدها Jets: "إنه مخدر سوبر"

حصل لاعبو Jets على أول نظرة على غرفة خلع الملابس التي تم تجديدها يوم الثلاثاء عندما أبلغوا إلى معسكر التدريب.

“إنه أمر لا يصدق” ، قال الدفاع المخضرم كوينين ويليامز. “إنه أمر رائع للغاية. الأشياء الجديدة التي لدينا. إنها مخدر للغاية. الكراسي الجديدة مريحة ولطيفة حقًا.”

أعطت الطائرات غرفة الخزانة والمناطق المحيطة بها شفة الوجه الرئيسية.

أضافوا متجرًا للحلاقة واستبدلوا الخزانات القديمة بخزانات عالية التقنية تتميز بشاشات الفيديو ومساحة تخزين وكراسي جلدية لاستبدال اللاعبين القديمة البراز المستخدمة في الجلوس.

قال ويليامز إن غرفة الخزانة هي عرض لالتزام من المالك وودي جونسون والمؤسسة التي يقدرها اللاعبون ، لكنها ليست الشيء الوحيد الذي فعلوه.

قال ويليامز: “من غير المعقول أن نراهم يبذلون الجهد”. “إنها ليست مجرد غرفة خلع الملابس. لدفع اللاعبين مثلك للتو للتو والحصول على غرفة الخزانة. ترى تلك الجهود. هذه المنظمة والخشبية كمالك يرغبون في رؤية هذا الفريق ناجحًا ويريد أن يروا هذا الفريق يسير في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بالفوز في ألعاب كرة القدم ، فأنت تتعرف على أن تكون في وضعك في وضعك في وضعك في وضعك في وضعك في وضعك في وضعك على ذلك. ويريد أن أراك أن تكون رائعًا في الميدان وخارج الملعب. “

كان ويليامز بعض الثناء الكبير للمدرب آرون جلين ، ومقارنته بالأساطير بيل بارسيلز ونيك سابان ، مدرب الكلية في ألاباما.

قال ويليامز: “لم أكن أبداً حول بيل بارسيلز”. “أحصل على الكثير من القصص والأشياء منذ أن كنت هنا. لمشاهدة رجل هذا النوع من القصص التي سمعتها عن بيل بارسيلز هي نوع من مثل ، أرى ما الذي يتحدث عنه الناس عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي فعلها بيل بارسيلز وكيف كان يتصرف وكيف قام بأشياء فعلها في قيادة الفريق إلى النجاح.

https://www.youtube.com/watch؟v=pvc_jdiee-q

أطلقت الطائرات Ol Obinna Eze يوم الثلاثاء. … لدى الفريق أول تدريب في معسكر التدريب صباح الأربعاء. أول واحد مفتوح للجمهور هو يوم الجمعة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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