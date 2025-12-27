مرض المناعة الذاتية النادر لإلفيس بريسلي الذي لم تكن تعرفه من قبل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
عندما توفي إلفيس بريسلي في 16 أغسطس 1977 عن عمر يناهز 42 عاما، أصيب العالم بالصدمة. كما قالت الكاتبة سالي أ. هوديل لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، “من الصعب علينا أن نتخيل (أنه كان يعاني من ألم جسدي) لأنه بدا ذات يوم مثاليًا جدًا من الخارج لدرجة أنه لا يمكن أن يكون معيبًا من الداخل”.
ومع ذلك، بعد فوات الأوان، يصبح من الواضح أن مغني “Hound Dog” كان يعاني من مشاكل صحية خطيرة قبل وفاته (وفاة ابنته ليزا ماريا بريسلي حدثت أيضًا في ظروف مأساوية). ووفقا للدكتور فورست تينانت، مؤلف كتاب “الملحمة الطبية الغريبة لإلفيس بريسلي”، ففي حين كان يعتقد في البداية أن بريسلي توفي بسبب نوبة قلبية، فإن وضعه الصحي كان أكثر تعقيدا بكثير. وكما أوضح تينانت، فقد كان يتمتع بصحة جيدة حتى العقد السابق. ومع ذلك، بدأت حالته في التدهور وتدهورت بشدة في السنوات الثلاث التي سبقت وفاته لدرجة أنه كان بحاجة إلى رعاية تمريضية مستمرة (عبر MedCentral).
وتابع تينانت موضحًا أنه على الرغم من أن مشاكل بريسلي الصحية لم تكن مفهومة تمامًا في ذلك الوقت، إلا أن الطب الحديث يسمح لنا الآن بتحديد أنه من المحتمل أنه كان يعاني من اضطراب التهابي في المناعة الذاتية وألم مزمن بسبب إصابات الرأس المتكررة. على الرغم من أن ضربات القلب غير الطبيعية، وتعاطي المخدرات، ونقص مضاد التربسين الوراثي، وسوء التغذية ساهمت بشكل أكبر في وفاته، قال تينانت إنه يشعر أن حالة المناعة الذاتية لدى بريسلي كانت القطعة المفقودة من اللغز التي لم يفهمها الأطباء في ذلك الوقت (عبر MedCentral).
ما الذي يمكن أن يسبب مرض المناعة الذاتية لإلفيس؟
كما أوضح تينانت (عبر Gulf Physio)، فإن تاريخ إصابات الدماغ المؤلمة المتكررة (TBIs) ربما يكون قد تسبب في إصابته بمرض المناعة الذاتية أو تفاقم حالة موجودة. وأوضح أنه إذا تم ارتخاء أنسجة المخ بسبب الاصطدام وتسربت عبر الحاجز الدموي الدماغي، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين أجسام مضادة ومهاجمة الأنسجة السليمة.
ناقش تينانت على وجه التحديد أربع حوادث منفصلة من المعروف أنها حدثت لملك الروك أند رول. في عام 1956، أصيب بريسلي في وجهه في مناسبتين منفصلتين خلال مشاجرات عنيفة. ثم، بعد عامين، شارك في ألعاب التزلج “الحربية” مع أصدقائه، والتي تعرض فيها مراراً وتكراراً. في الواقع، انتهى الأمر بالمغنية إلى تناول كميات كبيرة من عقار بيركودان للتغلب على الألم. أخيرًا، في عام 1967، تعثر بريسلي بسلك التلفزيون في حمامه وسقط، واصطدم رأسه بحوض الاستحمام الخزفي وسقط أرضًا. بعد هذه الإصابة الأخيرة، أفيد أنه كان يتصرف بغرابة، وازداد الأمر سوءًا بمرور الوقت. كما أبلغ عن إصابته بالصداع وآلام في الجسم.
ما هو مرض المناعة الذاتية؟
كتبت كليفلاند كلينيك أن أمراض المناعة الذاتية تحدث عندما يبدأ جهازك المناعي في مهاجمة جسمك بدلاً من الدفاع عنه. في العادة، يكون قادرًا على استشعار دخول مواد غريبة مثل الفيروسات والبكتيريا والسموم إلى جسمك. وعندما يحدث ذلك، فإنه يحفز خلايا الدم البيضاء لإزالتها. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يصبح جهازك المناعي مشوشًا ويبدأ في مهاجمة أنسجتك السليمة.
وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن، غالبًا ما تشترك أمراض المناعة الذاتية في بعض الأعراض الشائعة، بما في ذلك التعب وآلام المفاصل وتورمها ومشاكل الجلد وآلام البطن والشكاوى الهضمية والحمى وتورم الغدد. ومع ذلك، قالت آنا ماريا أورباي، دكتوراه في الطب، MHS، للمنظمة إنه قد يكون من الصعب الحصول على تشخيص لأنه لا يوجد اختبار واحد له، وقد يتطلب الأمر مجموعة من الأعراض، أو علامات الدم، أو حتى خزعة الأنسجة للوصول إلى الجزء السفلي من سبب مرضك. وقالت: “إذا كنت تتمتع بصحة جيدة وشعرت فجأة بالتعب أو تصلب المفاصل، فلا تقلل من أهمية ذلك”. “إن إخبار طبيبك يساعده على إلقاء نظرة فاحصة على الأعراض وإجراء الاختبارات لتحديد أو استبعاد أمراض المناعة الذاتية.”