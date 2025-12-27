مرض المناعة الذاتية النادر لإلفيس بريسلي الذي لم تكن تعرفه من قبل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

عندما توفي إلفيس بريسلي في 16 أغسطس 1977 عن عمر يناهز 42 عاما، أصيب العالم بالصدمة. كما قالت الكاتبة سالي أ. هوديل لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، “من الصعب علينا أن نتخيل (أنه كان يعاني من ألم جسدي) لأنه بدا ذات يوم مثاليًا جدًا من الخارج لدرجة أنه لا يمكن أن يكون معيبًا من الداخل”.

ومع ذلك، بعد فوات الأوان، يصبح من الواضح أن مغني “Hound Dog” كان يعاني من مشاكل صحية خطيرة قبل وفاته (وفاة ابنته ليزا ماريا بريسلي حدثت أيضًا في ظروف مأساوية). ووفقا للدكتور فورست تينانت، مؤلف كتاب “الملحمة الطبية الغريبة لإلفيس بريسلي”، ففي حين كان يعتقد في البداية أن بريسلي توفي بسبب نوبة قلبية، فإن وضعه الصحي كان أكثر تعقيدا بكثير. وكما أوضح تينانت، فقد كان يتمتع بصحة جيدة حتى العقد السابق. ومع ذلك، بدأت حالته في التدهور وتدهورت بشدة في السنوات الثلاث التي سبقت وفاته لدرجة أنه كان بحاجة إلى رعاية تمريضية مستمرة (عبر MedCentral).

وتابع تينانت موضحًا أنه على الرغم من أن مشاكل بريسلي الصحية لم تكن مفهومة تمامًا في ذلك الوقت، إلا أن الطب الحديث يسمح لنا الآن بتحديد أنه من المحتمل أنه كان يعاني من اضطراب التهابي في المناعة الذاتية وألم مزمن بسبب إصابات الرأس المتكررة. على الرغم من أن ضربات القلب غير الطبيعية، وتعاطي المخدرات، ونقص مضاد التربسين الوراثي، وسوء التغذية ساهمت بشكل أكبر في وفاته، قال تينانت إنه يشعر أن حالة المناعة الذاتية لدى بريسلي كانت القطعة المفقودة من اللغز التي لم يفهمها الأطباء في ذلك الوقت (عبر MedCentral).