مروحة القراصنة للموظفين مع حزام في مشهد غريب في PNC Park

تم تعليق موظف في بيتسبرغ بيراتيس جاميداي بسبب مشاجرة قام خلالها بإزالة حزامه وبدأ في ضرب مروحة معها خلال مباراة يوم الأحد ضد بادريس في PNC Park ، كما رأينا في مقطع فيديو من قبل شركة CBS محلية.

بدأت المعركة ، التي استولت عليها أحد المارة ، بعد أن زُعم أن صديقه قام بمضايقة عامل امتياز أنثى ، وفقًا لـ KDKA Pittsburgh ، الذي قال إن الموظف القراصنة تدخلوا ورفعواهم بعيدًا عن المرأة.

يبدو أن الموظف والمروحة في تبادل ساخن قبل أن يرمي الموظف اللكمات.

من غير الواضح ما قيل خلال النزاع ، حيث أن الفيديو ليس له صوت.

عند نقطة ما ، تبصق المروحة في اتجاه الموظف أثناء وقوفهم على بعد بضعة أقدام.

وذلك عندما خلع الموظف حزامه وبدأ في ضرب المروحة به.

قال القراصنة في بيان يوم الاثنين إن الموظف “معلق على الفور” وأن Situaiton “يخضع لمزيد من التحقيق”.

وقال القراصنة: “نحن على دراية بالحادث المؤسف الذي وقع بعد انتهاء لعبة الأمس بين موظف PNC Park Gameday وضيف” ، مضيفًا أنهم يراجعون أيضًا لقطات أمنية في PNC Park بالإضافة إلى الفيديو.

“كان سلوك الموظف غير مقبول تمامًا ، وتم تعليقه على الفور. هذا الحادث يخضع حاليًا مزيد من التحقيق.”

ذكرت شركة KDKD أن مكتب الشرطة في بيتسبرغ كان في مكان الحادث وهو جزء من التحقيق.

لقد كان موسمًا غريبًا في PNC Park مع أحد المعجبين الذين سقطوا من المدرجات الأسبوع الماضي ، وفريق يزعج عائلة روبرتو كليمنتي عن طريق إزالة تكريم أسطورة الامتياز لإعلان الكحول.

في الميدان ، خسر The Pirates لعبة الأحد ، 4-0 ، ثم سقطوا أيضًا في المسابقة الأولى من مسلسلهم مع The St. Louis Cardinals ، 6-3 ، يوم الاثنين.

يواجه الفريقان في ملعب Busch مساء الثلاثاء الساعة 7:45 مساءً بالتوقيت الشرقي.