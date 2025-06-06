مروحة A ترتدي تي شيرت “Sell” قميص محتشد بواسطة أمن الاستاد

الآن تراه ، الآن أنت لا تفعل ذلك.

استغرق الأمر استراحة تجارية واحدة فقط لإبلاغ أحد محبي ألعاب القوى غير السعداء بالمضي قدمًا.

خلال عرض NBC Sports California قبل المباراة يوم الخميس في Sutter Health Park في ساكرامنتو ، تم رصد أحد المعجبين الذين يرتدون قميصًا أخضر مع كلمة “بيع” عليه في الخلفية.

بعد لحظات قليلة ، أخذ العرض استراحة تجارية. عندما عاد العرض ، تم حرب المروحة بواسطة أمن الاستاد.

المروحة المعنية هي جو هورتون ، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بهذا النوع من الحيلة.

في ليلة الأربعاء ، كان في خلفية عرض ألعاب القوى قبل المباراة مع قميصه السيئ السمعة.

حتى بعد استجابة كبيرة من قبل الأمن يوم الخميس ، انتقل هورتون إلى X.

“لقد سمحوا لي أن أبقى!” ، كتب. “أجرى محادثة رائعة.”

هورتون بعيد عن المعجبين الأول الذي يتحدث عن اتجاه الفريق من الأعلى.

لطالما كان المالك جون فيشر موضوع انتقادات من المشجعين حيث نقل الفريق إلى ساكرامنتو بوجهة نهائية في لاس فيجاس.

لقد سارعت A’s إلى القضاء على المشاعر المناهضة للفيشر.

في أبريل 2023 ، اكتشف بعض المشجعين أن علاماتهم تم تحريرها من إعادة تشغيل MLB.com لرجل القاعدة السابق السابق ريان نودا على أرضه.

بعد رد الفعل ، حذف MLB بسرعة ثم أعادت النسخة غير المحررة.

في هذه الأثناء ، تمكن هورتون من رؤية أوكلاند يحصل على فوزه الأول منذ 25 مايو – ومثل فريق البيسبول ، فهو لا يستسلم أيضًا.

“مواكبة القتال” ، كتب على X.