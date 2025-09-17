مروحة LifeLong Vols تتحول إلى فيروسية لتفاعلات الرسوم المتحركة خلال لعبة كرة القدم في تينيسي-جورجيا: “لقد حصلت على كولدبلاي”

إنه يوحد المشجعين ميمي في وقت واحد.

وجد أحد المعجبين مدى الحياة من متطوعو تينيسي نفسه في وسط ميمي مزدهر يضم وجهه الخاص بعد أن لفت ردود أفعاله المتحركة عين مشغل الجامبوترون – وأصحاب عمله ، الذين اعتقدوا أنه كان مريضًا.

عرض جيف كوميو ، وهو مواطن من نوكسفيل ، مجموعة من العواطف خلال المباراة القريبة ضد جورجيا بولدوغز يوم السبت ، والذي شهد أن الفريق غير المهزوم من ولاية الخوخ يظهر في المقدمة خلال الوقت الإضافي.

لا يحتوي Comeaux على وجه بوكر جيد ، وقد التقط مشغل Jumbotron النسر هذا.

طوال الدقائق القليلة الماضية من اللعبة ، عندما كانت النتيجة هي الرقبة والرقبة ، ظلت الكاميرا تعود إلى مروحة Vols ، التي لم يكن لديها أي فكرة عن أن الملعب بأكمله كان يضحك على ردود أفعاله التعبيرية.

عند نقطة ما ، وقف Comeaux هناك مع ذراعيه عبر صدره وهو يراقب في خيبة أمل واضحة.

طوال الوقت ، لم يكن لديه أي فكرة كانت كل العيون عليها.

لم يدرك حتى بعد المباراة ، عندما قام بفحص هاتفه ووجد أكثر من 200 نص من الأصدقاء وحتى معارف يتحدث عن ميزة الشاشة الكبيرة خلال اللعبة.

كانت النصوص تلطخه ، وحاضرًا عشوائيًا أشار إليه بينما كان يخرج من الملعب وصرخ ، “هذا هو الرجل!”

لسوء الحظ ، كان صاحب العمل من بين أولئك الذين صادفوا مقاطع الفيديو التي أعيد نشرها عن قانون Comeaux.

“لقد وصلت إلى نقطة حيث كنت مثل ، أنت تعرف ماذا ، أفضل شيء أفعله هو أنني سأتصل فقط بالمرض اليوم. وحصلت على COLDPLAID” ، قال Comeaux WBIR.

تم توزيع لقطات الشاشة من Comeaux على الإنترنت بسرعة ، حيث تم تحرير بعضها ليظهر له وهو يرتدي قميصًا جورجيا. شمل آخرون صورة له وهو يحدق في المقدمة ، وهزم على ما يبدو ، تعلق على النكات مثل “عندما يقول نادل جراد البحر الأحمر أنه لا يمكنك الحصول على البسكويت (كذا) بعد الآن.”

“كان الجميع مثل ،” يا رجل ، أنت روحي ، أنت حيوان روحي “. وبصراحة ، حصلت على العديد من التعليقات من جماهير جورجيا كما لدي مشجعون في تينيسي” ، قال للمخرج.

قال Comeaux إنه اعتاد أن يذهب إلى كل لعبة تنافس تنافس تستضيفها Vols ، ولكن كان عليه أن يترك في عام 2002.

وقال إن اللعبة الرئيسية الوحيدة التي فاتتها أكثر من 12 عامًا كانت عندما تخطى المجلد المرتبة الثانية في فلوريدا غتورس خلال الوقت الإضافي في عام 1998 ، حيث قاموا بتوزيع أول موسم مثالي منذ عقود.

الآن ، يذهب المروحة الصارمة عندما يستطيع-عادةً عندما يكون لدى صديق تذكرة احتياطية ، وعندما يتأكد من أنه يمكنه تجنيب يوم مريض.