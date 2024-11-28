مزهرية الزهور الأنيقة التي يمكنك صنعها من الزجاجات البلاستيكية والغراء الساخن

يمكن أن تكون قطع الفخار الجميلة والمميزة المصنوعة يدويًا طريقة جميلة لإضافة لمسة أنيقة إلى منزلك، حيث تضيف إحساسًا مبهجًا بالملمس حتى إلى الغرف الأكثر بساطة أو حيادية. بينما يمكنك العثور على هذه القطع في المتاجر المنزلية ومعارض الحرفيين، فقد ارتفع سعر الفخار المصنوع يدويًا بشكل كبير. قد يتركك هذا متشوقًا لتزيين منزلك بالفخار بميزانية محدودة. وفقًا لموقع YouTube DIYer Kuti Bari، يمكنك إنشاء مزهريات مذهلة بمظهر محفور يدويًا دون أي خبرة في رمي الفخار باستخدام بعض زجاجات الصودا البلاستيكية والجص الباريسي والأسمنت الأبيض وبعض المواد الأخرى. والنتيجة هي قطعة فخارية جميلة تبدو أغلى بكثير مما هي عليه في الواقع.
يمكنك أيضًا تخصيص قطعتك بالكامل، باستخدام مواد ولمسات مختلفة على السطح، وإنشاء أنماط وزخارف مختلفة لتناسب جماليات مختلفة. استخدم هذه المزهريات الجميلة المصنوعة يدويًا لوضع الزهور أو كقطعة مميزة على رف أو طاولة حيث تكمل الغرف الريفية والمصممة على طراز المنزل الريفي.
صنع مزهرية من الزجاجات البلاستيكية
لإنشاء المزهرية الخاصة بك، ابدأ بزجاجتي صودا بلاستيكيتين (يستخدم YouTuber Kuti Bari الزجاجات سعة 20 أونصة). قم بإزالة الملصقات، وقم بقطع الحافة العلوية للواحدة باستخدام شفرة متعددة الاستخدامات. بالنسبة للزجاجة الثانية، اقطع الفوهة، ثم اقطعها مرة أخرى بحوالي 2-3 بوصات لإنشاء قمع قطع صغير بما يكفي ليتناسب مع الحافة الجديدة للزجاجة الأولى بشكل آمن. الآن لديك الشكل الذي سيصبح القاعدة والحافة المتوهجة للمزهرية. أضف بعض الشريط اللاصق أو الغراء الساخن لتثبيتها في مكانها.
امزج عجينة 1:1 من الأسمنت الأبيض وجص باريس لتكوين الطين الذي سيعطي ملمس المزهرية الخاص بك. اغمسي بعض الشرائط من بقايا القماش أو الشاش الطبي حتى تتبلل في الخليط، ثم لفيها حول المزهرية. يمكنك أيضًا استخدام هذه الطريقة لإعادة استخدام الجوارب القديمة كغطاء من القماش يلتف حولها. اترك القماش الملصق حتى يجف تمامًا، ثم قم بإزالة أي حواف خشنة باستخدام مكشطة وبعض ورق الصنفرة تحت الماء الجاري. ستؤدي هذه العملية إلى إنشاء سطح أملس لوضع المزيد من خليط الجبس في طبقة سميكة حول المزهرية. أضف عدة طبقات إلى المزهرية واتركها حتى تجف.
لإنشاء المقبض، اصنع استنسلًا من الورق المقوى القوي واملأه بخليط الأسمنت باستخدام سلك لتوفير دعم إضافي للشكل الملتف للمقبض. عندما يجف، أخرجه للخارج وقم بإنشاء أخدود بالسكين حيث يستقر على المزهرية لإضفاء مظهر سلس. استخدم الغراء الساخن، E6000، أو الغراء الجبس لربط المقبض بالمزهرية.
تخصيص مزهرية بيديك
الخيارات لا حصر لها لتخصيص المزهرية الخاصة بك لتناسب أذواقك وجمالياتك. للحصول على مظهر فخاري بسيط مصنوع يدويًا، ما عليك سوى طلاء المزهرية بلون ترابي أو محايد. لإضافة المزيد من الراحة كما هو موضح في البرنامج التعليمي، استخدم بعضًا من مزيج الجبس داخل أداة تطبيق أنبوبية صغيرة لرسم تصميم زهري يمكنك طلاءه لإضافة لمسة إضافية من الألوان. عند صنع المزهرية، يمكنك أيضًا تجربة تقنيات مختلفة لتطبيق الجص وطرق مختلفة لتجميع القماش الذي يعطي أنواعًا مختلفة من الملمس لقطعتك. يمكنك أيضًا إنشاء نسيج باستخدام مسدس الغراء الساخن من الخارج لإنشاء لفائف ودوامات وزخارف نباتية قبل الطلاء.
قم بطلاء المقبض بنفس اللون أو استخدم طلاءًا ذهبيًا فاخرًا لإضافة القليل من السحر المعدني. يمكنك أيضًا إضافة لمسات أخرى لإنشاء نسيج إضافي واهتمام، بما في ذلك الخرز والأزرار وغيرها من الكائنات ثلاثية الأبعاد إلى الخارج باستخدام E6000 أو مسدس الغراء الساخن.