مزيج عصير الفاكهة غير المعتاد الذي يجب أن تشربه قبل النوم لتغفو بسرعة

الحصول على نوم جيد أمر ضروري. ومع ذلك، قد يكون من الصعب الحصول على نوم عميق أثناء الليل بالنسبة لبعض الأشخاص. تظهر إحصائيات نقص النوم الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن ما يقرب من 4 من كل 10 بالغين تتراوح أعمارهم بين 49 و64 عامًا يحصلون على كميات غير كافية من النوم. إذا كنت تستطيع الارتباط، فإن إضافة عصير معد بعناية إلى نظامك الليلي يمكن أن يساعدك على تجنب الآثار الجانبية الجسدية والعاطفية والمعرفية المحبطة للحرمان من النوم.

من الناحية المثالية، سوف ترغب في أن يحتوي العصير المسائي على أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية التي تساعد على النوم، بما في ذلك التربتوفان والسيروتونين. يمكن أن يساعدك التربتوفان، وهو حمض أميني، على النوم من خلال المساعدة في إنتاج السيروتونين. كما أشار موقع Healthline، بمجرد أن تبدأ مستويات السيروتونين في الارتفاع، يمكن أن يتبع ذلك تحسن في الحالة المزاجية. يقدم السيروتونين المكافأة النهائية قبل النوم من خلال تحويله إلى عامل تحفيز النوم الميلاتونين. مع وضع هذه الحقائق في الاعتبار، فكر في الجمع بين النكهات الاستوائية اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية للموز والكيوي.