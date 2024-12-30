مزيج عصير الفاكهة غير المعتاد الذي يجب أن تشربه قبل النوم لتغفو بسرعة

الحصول على نوم جيد أمر ضروري. ومع ذلك، قد يكون من الصعب الحصول على نوم عميق أثناء الليل بالنسبة لبعض الأشخاص. تظهر إحصائيات نقص النوم الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن ما يقرب من 4 من كل 10 بالغين تتراوح أعمارهم بين 49 و64 عامًا يحصلون على كميات غير كافية من النوم. إذا كنت تستطيع الارتباط، فإن إضافة عصير معد بعناية إلى نظامك الليلي يمكن أن يساعدك على تجنب الآثار الجانبية الجسدية والعاطفية والمعرفية المحبطة للحرمان من النوم.
من الناحية المثالية، سوف ترغب في أن يحتوي العصير المسائي على أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية التي تساعد على النوم، بما في ذلك التربتوفان والسيروتونين. يمكن أن يساعدك التربتوفان، وهو حمض أميني، على النوم من خلال المساعدة في إنتاج السيروتونين. كما أشار موقع Healthline، بمجرد أن تبدأ مستويات السيروتونين في الارتفاع، يمكن أن يتبع ذلك تحسن في الحالة المزاجية. يقدم السيروتونين المكافأة النهائية قبل النوم من خلال تحويله إلى عامل تحفيز النوم الميلاتونين. مع وضع هذه الحقائق في الاعتبار، فكر في الجمع بين النكهات الاستوائية اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية للموز والكيوي.
إعداد الجسم والعقل للنوم
مزيج الموز والكيوي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الملائمة للنوم. على سبيل المثال، توفر موزة متوسطة الحجم 0.011 جرام من التربتوفان، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA). على الرغم من أن هذه الكمية ليست كبيرة من التربتوفان، إلا أنها قد تكون كافية لإرسالك إلى النوم. وفي دراسة أجريت عام 2024 ونشرت في مجلة آسيا والمحيط الهادئ للتغذية السريرية، كان البالغون الذين يعانون من الأرق والذين تناولوا الموز قبل النوم قادرين على النوم بشكل أفضل. وكفائدة غذائية أخرى، الموز مليء بالميلاتونين، وهو هرمون مرتبط بإيقاع الساعة البيولوجية والنوم.
الكيوي هو المكان الذي ستجد فيه السيروتونين الداعم للنوم. في الواقع، تم ربط فاكهة الكيوي بنوم أفضل في دراسة أجريت عام 2023 في مجلة Nutrients. استكشفت الدراسة استخدام الكيوي من قبل الرياضيين كغذاء وظيفي. أفاد الرياضيون الذين تناولوا ثمرة كيوي واحدة في غضون ساعة قبل موعد النوم أن نومهم استمر لفترة أطول وكان أفضل بشكل عام. يعتقد مؤلفو الدراسة أن السيروتونين الموجود في الكيوي هو الذي أنتج مثل هذه التأثيرات الإيجابية.
كملاحظة جانبية، ليس عليك استخدام الكيوي الطازج في العصير الخاص بك. قارنت دراسة أجريت عام 2023 من Frontiers in Nutrition بين التأثيرات المرتبطة بالنوم للكيوي الطازج والمجفف. عند تناولهما، أدى كلا النوعين من الكيوي إلى تعزيز جودة نوم المشاركين الشباب ومزاجهم. لذلك، إذا كان كل ما لديك هو الكيوي المجفف، فلا تتردد في وضع قطع صغيرة منه في الخلاط مع الموز.
تأسيس روتين العصائر الليلى المثالى
هل عصير الموز سميك جدًا؟ أضف السائل المفضل إلى العصير لتخفيفه. يمكن أن يكون حليب الألبان خيارًا عمليًا، لأنه يوفر التربتوفان، وفقًا لدراسة من عدد 2023 من مجلة Advances in Nutrition. ومع ذلك، إذا كنت تفضل استخدام عصير الفاكهة، فقد ترغب في تجربة عصير الكرز الحامض.
في دراسة عام 2018 متاحة من المجلة الأمريكية للعلاجات، تم فحص عصير الكرز الحامض لقدرته المحتملة على تحسين الأرق لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. وأظهرت النتيجة أن البالغين الذين شربوا عصير الكرز الحامض مرتين يوميًا لمدة أسبوعين شعروا أن الأرق لديهم قد تحسن. أولئك الذين شربوا الدواء الوهمي لم يكن لديهم نفس التجربة المفيدة.
كن حذرًا بشأن حجم عصير الموز والكيوي الذي تستمتع به قبل النوم. كما هو موضح في مقالة مؤسسة النوم، فإن الإفراط في تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يتداخل مع عملية الهضم ويعطل النوم. وبالتالي، فإن احتساء عصير أصغر قبل بضع ساعات من الانزلاق تحت الأغطية قد يكون ممارسة أكثر حكمة.