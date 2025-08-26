مساحة الحمام غير المستخدمة تمامًا يجب أن تتحول إلى تخزين

قد تكون طريقة الخزانة المربعة هي أبسط ، لكنها ليست الخيار الوحيد. إذا ، لسبب ما ، فإن المنطقة الموجودة أسفل حوضك ليست لطيفة ومربعة ، أو لم يكن لديك مساحة كافية لتناسب أبواب الخزانة المتأرجحة ، فهناك بعض الخيارات الأخرى. لسوء الحظ ، فهي أكثر تعقيدًا قليلاً. شارك مشروع منزل آخر في تصميم التخزين تحت اللوب في عدد قليل من مقاطع الفيديو على Tiktok و Instagram ، بما في ذلك بعض الخطوات الأولى لإنشاء خاص بك. في منزلهم ، يستخدمون خزائن الدفع ، والتي يمكن أن تكون مفيدة حقًا إذا كانت يديك ممتلئة ، حيث يمكنك فقط ممارسة القليل من الضغط لفتحها. كما أنه يمنعك من ضرب ساقيك أو أصابع قدميك ضد أي مقابض أو مقابض من شأنها أن تتمسك.

يتضمن التصميم إنشاء خزائن مخصصة لشكل الحوض الخاص بك ، والذي قد لا يكون مربعًا تمامًا. وهذا لا ينطوي على صنع خزائن على شكل فريد فحسب ، بل أيضًا تثبيت شرائح الدرج. يمكنك أيضًا اتخاذ المزيد من الخطوات لتجنب أخطاء الحمام الشائعة التي يرتكبها الجميع عن طريق إضافة المقسمات والتفكير في المكان الذي تقوم فيه بتخزين العناصر بعناية.

هناك بعض الحلول البسيطة الأخرى ، لكنها ليست نظيفة ولا يزال بإمكانها الاستيلاء على مساحة كبيرة مع عدم تقديم الكثير من التخزين. لقد أظهر Diyers الآخرون أنه يمكنك فقط تثبيت بعض الأبواب المتأرجحة على الحوض ، دون الحاجة إلى الأدراج. ومع ذلك ، فإن هذه تتطلب الكثير من المساحة لفتح. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون وضع العناصر أسفل الحوض فوضويًا بعض الشيء. بدون تنظيم ، قد يكون من الصعب استخدام مساحة تحت القشرة وقد يكون من الصعب الوصول إلى العناصر.