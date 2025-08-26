مساحة الحمام غير المستخدمة تمامًا يجب أن تتحول إلى تخزين

تعد مستلزمات النظافة ضرورة للحياة ، وهناك العديد من العناصر التي قد تحتاجها لحمامك ، بما في ذلك المناشف وورق التواليت والمكياج ومنتجات الشعر والملحقات والصابون والمستحضرات والمنظفات وما إلى ذلك. من السهل أن نرى كيف يمكن أن تملأ التخزين القياسي في الحمام في أي وقت من الأوقات. لسوء الحظ ، يبدو أن أفضل الحمامات لا تحتوي على ما يكفي من التخزين في بعض الأحيان. لحسن الحظ ، وجد بعض الأفراد المبدعين على الإنترنت طرقًا لإضافة غرفة إضافية في حمامك دون أن يشغلوا مساحة إضافية. السر هو الاستفادة من الفجوات حول حوض الاستحمام الخاص بك. هناك أفكار تخزين خفية مثالية لتركيب جميع العناصر الخاصة بك في حمامك ، ولكن في بعض الأحيان لا تكون كافية ، أو أنها لا تعمل في منزلك. ومع ذلك ، هناك الكثير من المساحة الفارغة تحت معظم أحواض الاستحمام ، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لإعطائك القليل من التخزين الإضافي.
يتطلب بناء الخزانات أسفل حوض الاستحمام نفس مواد وأدوات صنع الخزانة القياسية. هناك عدة طرق يمكنك القيام بذلك ، اعتمادًا على مدى شعورك بالثقة والمنطقة الموجودة أسفل حوضتك. يعد إنشاء الخزانات المربعة الأساسية أبسط خيار إذا سمحت المساحة بذلك. يتضمن ذلك صنع الصناديق التي تتناسب مع حوضك وتركيبها تمامًا. بعد ذلك ، تحتاج فقط إلى الأبواب ، والتي يمكنك إرفاقها مع بعض المفصلات لخيار التأرجح الجميل. قد ترغب أيضًا في ترك مساحة في الخلف أو تضمين باب ثانوي داخل الخزانة للحفاظ على الوصول إلى السباكة في الحوض.
تخزين الحمام لا يتناسب دائمًا مع صندوق صغير لطيف
قد تكون طريقة الخزانة المربعة هي أبسط ، لكنها ليست الخيار الوحيد. إذا ، لسبب ما ، فإن المنطقة الموجودة أسفل حوضك ليست لطيفة ومربعة ، أو لم يكن لديك مساحة كافية لتناسب أبواب الخزانة المتأرجحة ، فهناك بعض الخيارات الأخرى. لسوء الحظ ، فهي أكثر تعقيدًا قليلاً. شارك مشروع منزل آخر في تصميم التخزين تحت اللوب في عدد قليل من مقاطع الفيديو على Tiktok و Instagram ، بما في ذلك بعض الخطوات الأولى لإنشاء خاص بك. في منزلهم ، يستخدمون خزائن الدفع ، والتي يمكن أن تكون مفيدة حقًا إذا كانت يديك ممتلئة ، حيث يمكنك فقط ممارسة القليل من الضغط لفتحها. كما أنه يمنعك من ضرب ساقيك أو أصابع قدميك ضد أي مقابض أو مقابض من شأنها أن تتمسك.
يتضمن التصميم إنشاء خزائن مخصصة لشكل الحوض الخاص بك ، والذي قد لا يكون مربعًا تمامًا. وهذا لا ينطوي على صنع خزائن على شكل فريد فحسب ، بل أيضًا تثبيت شرائح الدرج. يمكنك أيضًا اتخاذ المزيد من الخطوات لتجنب أخطاء الحمام الشائعة التي يرتكبها الجميع عن طريق إضافة المقسمات والتفكير في المكان الذي تقوم فيه بتخزين العناصر بعناية.
هناك بعض الحلول البسيطة الأخرى ، لكنها ليست نظيفة ولا يزال بإمكانها الاستيلاء على مساحة كبيرة مع عدم تقديم الكثير من التخزين. لقد أظهر Diyers الآخرون أنه يمكنك فقط تثبيت بعض الأبواب المتأرجحة على الحوض ، دون الحاجة إلى الأدراج. ومع ذلك ، فإن هذه تتطلب الكثير من المساحة لفتح. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون وضع العناصر أسفل الحوض فوضويًا بعض الشيء. بدون تنظيم ، قد يكون من الصعب استخدام مساحة تحت القشرة وقد يكون من الصعب الوصول إلى العناصر.
ما الذي يجب معرفته عن خيارات تخزين BathTub
وعلق مشروع منزل آخر على أن حوض الاستحمام هذا ليس شيئًا مميزًا ، بل مجرد حمام قياسي على شكل L ، لكنهم يذكرون كيف يمكن إعادة توزيع الأدراج على العمل بشكل أفضل مع تصميمات الحوض الأخرى أيضًا ، بما في ذلك تلك التي لديها أقدام. هناك ميزة خفية لوجود مساحة تحت التربية أيضًا. نظرًا لأن الأدراج يمكن أن تسحب على طول الطريق ، فإنها تتيح الوصول بسهولة إلى الأنابيب. هذا يعني أنه إذا كانت هناك مشكلة في السباكة أو تسرب ، فمن الأسهل بكثير الإصلاح دون الحاجة إلى تمزيق كل شيء.
لسوء الحظ ، هناك أيضا بعض السلبيات. جانب واحد هو أنه قد لا يوفر لك في الواقع مساحة كبيرة. اعتمادًا على كيفية تثبيت حوضك ، قد لا يكون هناك الكثير من الفجوة بين الحوض والأرض. على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك تثبيت مقصورة تخزين ، فإن ملءها بمنتجات طويلة غير ممكن دائمًا.
للحصول على أقصى فوائد من هذا التصميم ، قد ترغب في تثبيت الخزانات والحوض في نفس الوقت تقريبًا. بهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على كل شيء في الطول الصحيح. يمكن أن تستحق إعادة تشكيل الحمام الاستثمار المالي ، لكنها مكلفة بشكل لا يصدق ، مما يعني أنها ليست عملية للجميع. ومع ذلك ، إذا كان الحوض الحالي الخاص بك يحتوي على مساحة تحتها ، فيمكنك تخصيصه للتخزين دون إعادة تشكيل كاملة. مثل تحت الحمام أو بالوعة المطبخ ، هناك فرصة لوجود تسرب ، كل شيء يدمر. للمساعدة في منع ذلك ، اختيار المواد والدهانات المقاومة للماء.