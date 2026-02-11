مسارات النسور تحت الرادار التي نتمنى أن تكون أكثر نجاحًا

طوال السبعينيات ثم بعد لم الشمل غير المتوقع في منتصف التسعينيات، سجل فريق النسور الكثير من الموسيقى الرائعة، وحققت العديد من تلك الأغاني نجاحًا كبيرًا – ولكن ليس جميعها. جمعت فرقة النسور موسيقى الريف والشعبية والأمريكانا مع موسيقى الروك وأثرت على موسيقى العقد بصوت خاص بها، مع أجواء مريحة تلتقي بالساحل الغربي مع الغرب. حتى اليوم، إذا استمع أحد إلى محطة إذاعية لموسيقى الروك الكلاسيكية أو موسيقى الروك الناعمة، فلن يمر وقت طويل دون سماع بعض أغاني النسور من السبعينيات، مثل “Take It Easy” أو “Witchy Woman” أو “One of This Nights” أو “Hotel California” أو “Heartache Tonight” على سبيل المثال.
كانت فرقة النسور في الأساس مجموعة عملاقة، وقد ساهم جميع أعضائها في عملية كتابة الأغاني. في حين أدى ذلك إلى التوتر الإبداعي الذي من شأنه أن يغذي انقسام الفرقة في عام 1980، إلا أنه أدى أيضًا إلى وفرة من الموسيقى. فيما يلي بعض أغاني Eagles الأقل شهرة والتي نعتقد أنها تتميز بشكل مثالي بأجواء موسيقى الروك الريفية للفرقة وتبدو وكأنها تنتمي إلى واحدة من أعظم المجموعات الناجحة، على الرغم من فشلها عند إصدارها أو لم يتم تقديمها مطلقًا إلى الراديو. لم تصعد أغاني Eagles الغامضة هذه أبدًا إلى المخططات ولكنها لا تزال من بين أفضل المواد في المجموعة.
رجل خارج عن القانون
ألبوم Eagles الثاني كان Desperado عام 1973، وهو ألبوم مفاهيمي عن الغرب المتوحش ونفسية الخارجين عن القانون الذين عاشوا هناك. لم تكن الأغنية الرئيسية الشهيرة والمحبوبة الآن أغنية منفردة على الإطلاق، على عكس أغنية “Tequila Sunrise” الدائمة وأغنية “Outlaw Man” الفاشلة، والتي بلغت ذروتها في المرتبة 59 المتوسطة على مخطط البوب.
ربما لم يكن مشجعو فريق إيجلز مستعدين لشيء مثير للغاية نسبيًا. في إصداراتها حتى هذه اللحظة، وفي جميع أنحاء LP “Desperado”، وضعت فرقة Eagles نفسها على أنها فرقة بوب روك لطيفة ومبهجة. يتبع “Outlaw Man” مفهوم الألبوم بشكل واضح، كما أنه يتأرجح بشدة مع بعض القيثارات الكهربائية المقرمشة عالية في المزيج وبعض غناء الشخص الأول الواثق والمشؤوم من Glenn Frey. يقع “Outlaw Man” في مكان ما بين حساسية Led Zeppelin وأمريكا، ولن يبدو أنه في غير مكانه في ألبوم Eagles في أواخر السبعينيات الذي تم تسجيله بعد انضمام عبقري الجيتار الأزرق جو والش إلى الفرقة.
ليلة السبت
في حين أن “Desperado” كان في الأساس ألبومًا مفاهيميًا، فقد فقدت فرقة Eagles الموضوع، على الأقل غنائيًا، في “Saturday Night”. تعكس معظم أغاني LP الحياة في الغرب الأمريكي العظيم منذ ما يقرب من قرن من الزمان، لكن “Saturday Night” يسترجع بمرح فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما كان فريق النسور جميعًا مراهقين مسرورين. من الناحية الموسيقية، لا تزال أغنية “Saturday Night” مناسبة، لأنها مدعومة بمندولين يشبه الجيتار الإسباني القديم أو موسيقى الصالون، لكن الكلمات كلها تنبض بالحنين إلى الماضي.
ترتبط فرقة النسور ارتباطًا وثيقًا بالنوع غير الرسمي من “موسيقى الروك الأبية”، وهي موسيقى الروك الكلاسيكية التي تعود إلى السبعينيات والتي يستمتع بها أعضاء جيل الطفرة. قد يتردد صدى “Saturday Night” لدى هذا الجمهور الآن أكثر مما كان عليه حتى في عام 1973. يتساءل دون هينلي المشبوه، المدعوم بقسم تناغم مؤلم حقًا، أين ذهب الوقت، ويسأل كيف وصل إلى مرحلة البلوغ بهذه السرعة عندما لا تزال ذكرياته عن أمسيات الشباب التي قضاها مع الأصدقاء والصديقات تبدو واضحة ومؤثرة.
حتى متى
في عام 1994، اجتمع فريق النسور مجددًا بعد 14 عامًا من الانفصال في جولة “Hell Freezes Over” والألبوم الحي، حيث عزفت الفرقة في الغالب مواد قديمة. استغرق الأمر حتى عام 2007 حتى يتمكن فريق النسور المعاد تشكيله من تسجيل ألبوم استوديو مناسب بعنوان “Long Road Out of Eden”. كانت أرقام المبيعات ضخمة – حيث بيعت 7 ملايين نسخة – لكنها لا تزال متواضعة نسبيًا، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا كان رقمًا قياسيًا جديدًا لواحدة من أكثر الفرق الموسيقية شعبية على الإطلاق. ربما كان ذلك متوقعًا، حيث كان Walmart هو منفذ البيع بالتجزئة الوحيد الذي يمكن للمرء شراء “Long Road Out of Eden”. لا يمكن معرفة عدد مشجعي Eagles الذين لم يعرفوا حتى عن الرقم القياسي الجديد، وهي مشكلة تفاقمت بسبب عدم تلقي “إلى متى” الكثير من البث الإذاعي السائد وفقدان Hot 100 تمامًا.
هذا أمر مؤسف، لأن “كم من الوقت” كان بمثابة جوهرة النسور المثالية المختبئة على مرأى من الجميع. من المؤكد أنه لا يحمل أي علامات على وجود مجموعة من الموسيقيين الذين أصبحوا صدئين بعد عدم تواجدهم في الاستوديو معًا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. يبدو “إلى متى” وكأنه مجموعة من المحترفين المتمرسين يستمتعون معًا ويشعرون بالسعادة لأنفسهم لاستمرارهم في الحصول على ما يلزم. يتناوب جلين فراي ودون هينلي في غناء الرصاص. يظل الأول مفعمًا بالحيوية ومقرمشًا، ولا يزال الأخير قادرًا على ضرب تلك النغمات العالية الحزينة. تناغمات الفرقة بأكملها ضيقة، ويتحرك جو والش بسهولة في العزف المنفرد على الجيتار. يعود المنتج النهائي إلى أغنية “Take It Easy”، وهي أول أغنية ناجحة للفرقة منذ عام 1972.