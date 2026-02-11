مسارات النسور تحت الرادار التي نتمنى أن تكون أكثر نجاحًا

طوال السبعينيات ثم بعد لم الشمل غير المتوقع في منتصف التسعينيات، سجل فريق النسور الكثير من الموسيقى الرائعة، وحققت العديد من تلك الأغاني نجاحًا كبيرًا – ولكن ليس جميعها. جمعت فرقة النسور موسيقى الريف والشعبية والأمريكانا مع موسيقى الروك وأثرت على موسيقى العقد بصوت خاص بها، مع أجواء مريحة تلتقي بالساحل الغربي مع الغرب. حتى اليوم، إذا استمع أحد إلى محطة إذاعية لموسيقى الروك الكلاسيكية أو موسيقى الروك الناعمة، فلن يمر وقت طويل دون سماع بعض أغاني النسور من السبعينيات، مثل “Take It Easy” أو “Witchy Woman” أو “One of This Nights” أو “Hotel California” أو “Heartache Tonight” على سبيل المثال.

كانت فرقة النسور في الأساس مجموعة عملاقة، وقد ساهم جميع أعضائها في عملية كتابة الأغاني. في حين أدى ذلك إلى التوتر الإبداعي الذي من شأنه أن يغذي انقسام الفرقة في عام 1980، إلا أنه أدى أيضًا إلى وفرة من الموسيقى. فيما يلي بعض أغاني Eagles الأقل شهرة والتي نعتقد أنها تتميز بشكل مثالي بأجواء موسيقى الروك الريفية للفرقة وتبدو وكأنها تنتمي إلى واحدة من أعظم المجموعات الناجحة، على الرغم من فشلها عند إصدارها أو لم يتم تقديمها مطلقًا إلى الراديو. لم تصعد أغاني Eagles الغامضة هذه أبدًا إلى المخططات ولكنها لا تزال من بين أفضل المواد في المجموعة.