مساعد ساوث كارولينا ترافيان روبرتسون في المستشفى بعد حادث سيارة

أعلن الفريق أن ترافيان روبرتسون ، مساعد مدرب كرة القدم ، مساعد مدرب كرة القدم في ساوث كارولينا ، قد تم نقله إلى المستشفى بعد مشاركته في حادث سيارة يوم الجمعة.

عانى روبرتسون من إصابة خطيرة في الساق في الحادث ، وفقا ل ESPN.

إنه في حالة مستقرة.

وقال الفريق في بيان “نتوقع منه التعافي التام وأن يعود إلى الميدان قريبًا”. “يرجى الحفاظ على عائلات المشاركين في الحادث في صلواتك واحترام خصوصية عائلة روبرتسون خلال هذا الوقت.”

انضم روبرتسون ، 36 عامًا ، إلى موظفي Gamecocks في عام 2023 ، ويعمل حاليًا كمدرب خط الدفاع للفريق تحت قيادة المدرب شين بيكر.

لعب سابقًا في ساوث كارولينا كمعالجة دفاعية تحت قيادة ستيف سبورير وتم صياغتها من قبل الصقور في الجولة السابعة في عام 2012.

وكان قائد Gamecocks في عام 2011 وحصل على مرتبة الشرف SEC All-Academic.

أمضى روبرتسون عامين مع أتلانتا قبل فترات قصيرة مع سيهوكس وواشنطن.

ظهر في 13 مباراة في مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي ، مسجلاً خمس مباريات إجمالية.

ثم كان مدربًا لخطًا دفاعيًا في ولاية ألباني ، ولاية جورجيا وتولان قبل أن يعود إلى ساوث كارولينا كمساعد.

تفتح ساوث كارولينا موسم 2025 مع لعبة موقع محايدة ضد Virginia Tech يوم الأحد المقبل على ملعب Mercedes-Benz في أتلانتا.

يدخل Gamecocks الموسم رقم 13 في استطلاع Preseason AP.

انتهوا العام الماضي 9-4 بشكل عام و 5-3 في المجلس الأعلى للتعليم.