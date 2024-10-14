مستخلص البذور غير المعروف الذي يمكن أن يمنع جريان الحمام ليلاً

يحتاج كل شخص إلى ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم كل ليلة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تنقطع المثانة عن نومك الهادئ بوقاحة. وبقدر ما تحاول تجاهل ذلك، تتدحرج من السرير، وتجد طريقك إلى الحمام، وتهدئ مثانتك. قد يؤدي التبول الليلي المنتظم إلى الحمام إلى صعوبة العودة إلى النوم، خاصة عندما يكون ذلك عدة مرات في الليل.
في بعض الأحيان يكون سبب التبول الليلي هو شرب الكثير من السوائل بالقرب من وقت النوم أو تناول الأدوية التي تسبب التبول بشكل متكرر. قد يكون الاستيقاظ للتبول أيضًا علامة تحذيرية للبروستاتا. وفقا لدراسة أجريت عام 2014 في مجلة الطب التقليدي والتكميلي، قد يكون مستخلص بذور اليقطين قادرا على المساعدة. طلبت الدراسة من الأشخاص تناول 10 جرامات من زيت بذور اليقطين يوميًا لمدة 12 أسبوعًا. يقلل زيت بذور اليقطين من عدد المرات التي يحتاجون فيها للتبول أثناء النهار والليل ويقلل من سلس البول والإلحاح.
يحتوي زيت بذور اليقطين على البيتا كاروتين، وفيتامين E، وفيتامين D، والتوكوفيرول التي تعمل على تحسين الصحة العامة، لكن الباحثين أشاروا إلى السيتوستيرول لتحسين الأعراض البولية لدى الأشخاص. كان زيت بذور اليقطين مفيدًا بشكل خاص في تخفيف أعراض المسالك البولية السفلية المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد (BPH).
قد يخفف زيت بذور اليقطين من أعراض تضخم البروستاتا الحميد
قد يكون الرجال المهتمون بصحة البروستاتا لديهم على دراية بمستخلص البلميط المنشاري. وفقًا لمراجعة عام 2023 في المجلة الأمريكية لجراحة المسالك البولية السريرية والتجريبية، يمكن للمكون الرئيسي للميتو، بيتا سيتوستيرول، أن يقلل من الأعراض البولية غير المريحة لتضخم البروستاتا الحميد. يحتوي زيت بذور اليقطين على 15 ملليجرام من سيتوستيرول في 10 جرام. وجدت دراسة أجريت عام 2009 في مجلة Nutrition Research and Practice أن زيت البلميط المنشاري وزيت بذور اليقطين يمكن أن يحسن أعراض تضخم البروستاتا الحميد ونوعية الحياة، وكلاهما يسمح للناس بتحقيق أقصى تدفق للبول.
قد يكون زيت بذور اليقطين فعالًا تقريبًا مثل دواء تضخم البروستاتا الحميد. في دراسة أجريت عام 2021 في BMC Urology، تناولت مجموعة من الرجال المصابين بتضخم البروستاتا الحميد 360 ملليجرام من زيت بذور اليقطين مرتين يوميًا بينما تناولت مجموعة أخرى تامسولوسين، وهو دواء موصوف لعلاج تضخم البروستاتا الحميد. على الرغم من أن تامسولوسين شهد تحسنًا أكبر في أعراض تضخم البروستاتا الحميد بعد ثلاثة أشهر، إلا أن المجموعة التي تناولت زيت بذور اليقطين شهدت أيضًا تحسنًا في أعراض تضخم البروستاتا الحميد دون آثار جانبية.
الفوائد الصحية الأخرى لزيت بذور اليقطين
إذا كنت تتناول زيت بذور اليقطين للمساعدة في تحسين صحتك البولية، فقد تستمتع أيضًا بفوائد صحية أخرى. وفقًا لمراجعة عام 2017 في المجلة الدولية للعقاقير والبحوث الكيميائية النباتية، يحتوي زيت بذور اليقطين على الكثير من أوميغا 3 والأحماض الدهنية الأخرى لتقليل الالتهاب في الدماغ والمثانة والبروستاتا. بذور اليقطين مع نظام غذائي غني بالزنك قد تقلل من آثار التلوث بالرصاص وتعالج أيضًا العقم عند الرجال. قد تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في زيت بذور اليقطين أيضًا على حماية قلبك وتقليل ضغط الدم.
قد يكون لبذور اليقطين وزيت بذور اليقطين أيضًا خصائص مقاومة للسرطان. تحتوي بذور اليقطين على فيتويستروغنز، والوجبات الغذائية الغنية بهذه الفيتوإستروجينات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. تحتوي البروتينات النباتية الموجودة في بذور اليقطين على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للفطريات يمكن استخدامها لصنع أدوية لعلاج السرطان. إلى جانب بعض الأجسام المضادة، قد يؤدي هذا البروتين النباتي الموجود في بذور اليقطين إلى إبطاء نمو خلايا سرطان الجلد.