مستخلص البذور غير المعروف الذي يمكن أن يمنع جريان الحمام ليلاً

يحتاج كل شخص إلى ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم كل ليلة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تنقطع المثانة عن نومك الهادئ بوقاحة. وبقدر ما تحاول تجاهل ذلك، تتدحرج من السرير، وتجد طريقك إلى الحمام، وتهدئ مثانتك. قد يؤدي التبول الليلي المنتظم إلى الحمام إلى صعوبة العودة إلى النوم، خاصة عندما يكون ذلك عدة مرات في الليل.

في بعض الأحيان يكون سبب التبول الليلي هو شرب الكثير من السوائل بالقرب من وقت النوم أو تناول الأدوية التي تسبب التبول بشكل متكرر. قد يكون الاستيقاظ للتبول أيضًا علامة تحذيرية للبروستاتا. وفقا لدراسة أجريت عام 2014 في مجلة الطب التقليدي والتكميلي، قد يكون مستخلص بذور اليقطين قادرا على المساعدة. طلبت الدراسة من الأشخاص تناول 10 جرامات من زيت بذور اليقطين يوميًا لمدة 12 أسبوعًا. يقلل زيت بذور اليقطين من عدد المرات التي يحتاجون فيها للتبول أثناء النهار والليل ويقلل من سلس البول والإلحاح.

يحتوي زيت بذور اليقطين على البيتا كاروتين، وفيتامين E، وفيتامين D، والتوكوفيرول التي تعمل على تحسين الصحة العامة، لكن الباحثين أشاروا إلى السيتوستيرول لتحسين الأعراض البولية لدى الأشخاص. كان زيت بذور اليقطين مفيدًا بشكل خاص في تخفيف أعراض المسالك البولية السفلية المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد (BPH).