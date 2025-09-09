مسودة العمالقة المفقودة التي تلخص قضايا القائمة الخاصة بهم

من الصعب أن تتأرجح تمامًا وتفوت على فئة مسودة بأكملها.

ولكن يبدو أن هذا ما فعله جو شوين والعمالقة مع مسافة 2023.

مجموعة من اللاعبين الشباب الذين كان من المفترض أن يكونوا جزءًا من إعادة البناء ويصبحون مساهمين في التأثير لا يقدمون أي قيمة تقريبًا. عندما يبدأ الفصل في موسمه الثالث في الدوري ، وهي نقطة في حياتهم المهنية عندما يجب أن يكونوا في طريقهم ، فإنهم بدلاً من ذلك يسقطون خارج الخريطة.

ساعدت نضالاتهم وعدم تورطهم في خسارة العمالقة في الأسبوع الأول للقادة في استعادة المشاعر السيئة بسرعة – تشبه بشكل مخيف كابوس العام الماضي – المحيط بالفريق فور تفاؤلهم وسباقه.

