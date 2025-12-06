مشاركة مارك سانشيز العاطفية بعد أشهر من حادثة الطعن في إنديانابوليس

كتب مارك سانشيز رسالة عاطفية يوم الجمعة إلى أولئك “الذين أبقوني واقفاً” في أعقاب حادث الطعن الشهير الذي تعرض له في إنديانابوليس.

توجه لاعب الوسط السابق لفريق Jets إلى Instagram للتعبير عن امتنانه للدعم، فكتب: “في هذا الوقت من العام يجعلني دائمًا أنظر حولي وأقدر ما يهم، ولكن هذا الأمر مختلف.”

وتابع: “أنا ممتن فقط – لأنني استيقظت، وعودت إلى المنزل، وأن أتمكن من لف ذراعي حول زوجتي وأطفالي”. “شكرًا للأشخاص الذين أبقوني واقفًا ومنحوا عائلتي فرصًا لمشاركة لحظات كهذه”.

وشارك سانشيز، 39 عامًا، صورتين لزوجته بيري ماتفيلد وابنتيهما التوأم إلى جانب مذكرته.

وقال سانشيز: “من عائلتنا إلى عائلاتكم، نتمنى لكم موسم عطلة سعيدًا وهادئًا”.

يمثل منشور Instagram إحدى المرات القليلة التي تحدث فيها سانشيز علنًا منذ تورطه في مشاجرة في 4 أكتوبر مع سائق شاحنة شحوم.

ويُزعم أن سانشيز تشاجر مع الرجل في زقاق بالقرب من أحد الفنادق قبل أن يتعرض لاعب الوسط للطعن.

تم نقل نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق إلى المستشفى بسبب الإصابات التي أصيب بها، وتعرض لاحقًا لتهم جنائية متعددة بعد أن زعم ​​المحققون أنه هو المعتدي.

تحدث سانشيز سابقًا إلى الجمهور في 12 أكتوبر أثناء مغادرته سجن مقاطعة ماريون، وعلى الرغم من رفضه الإجابة على الأسئلة حول الاعتداء المزعوم، إلا أنه قال إنه “يركز على شفائي”.

قال: “أريد فقط أن أشكر المستجيبين الأوائل، مستشفى إسكينازي، ورئيس شرطة مقاطعة ماريون، وإدارة شرطة إنديانابوليس، مترو PD”. “لكنني أركز على تعافيي، وأريد فقط أن أرى زوجتي، وأريد أن أرى ابني، وطفلتي الصغيرتين”.

تم طرد سانشيز – الذي رفعت عليه الضحية المزعومة دعوى قضائية وسط ادعاءات بأنه “شوه بشكل دائم” الرجل أثناء النزاع – من قبل شبكة فوكس سبورتس بعد المحنة.

وقد تم تأجيل محاكمته، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول، إلى مارس/آذار.