مشاكل البراز الأكثر شيوعًا للرجال والنساء فوق سن الخمسين

مع تقدمنا في السن، تبدأ أجسامنا في التباطؤ. لا يقتصر الأمر على أننا نتحرك بشكل أبطأ قليلاً مما كنا نفعله من قبل، مع العلم تمامًا أننا سنصبح أبطأ بمرور الوقت، ولكن دواخلنا لا تتمتع بالحماس الذي كانت عليه من قبل. عندما يحدث هذا، تكافح الأعضاء لتعمل بشكل صحيح، وفي أحد الأيام تستيقظ وتبلغ من العمر 50 عامًا، وتدرك أنك لم تحصل على براز مناسب منذ بضعة أيام. أنت مصاب بالإمساك.
على الرغم من أن بعض الحالات مثل مرض باركنسون أو مرض السكري أو غيرها من الأمراض يمكن أن تؤدي إلى الإمساك، إلا أن الأمر في بعض الأحيان يرجع إلى شيخوخة الجسم. وفقا لدراسة أجريت عام 2015 ونشرت في مجلة طبيب الأسرة الكندية، فإن ما يصل إلى 26٪ من النساء و 16٪ من الرجال فوق 65 عاما يعانون من الإمساك. وعندما يبلغ النساء والرجال سن 84 عاما تقريبا، ترتفع تلك النسب إلى 34% و26% على التوالي.
في حين أن ما يعتبر كمية منتظمة من حركات الأمعاء يختلف من شخص لآخر، تظل الحقيقة أن كل ما كان منتظمًا في سنوات شبابك من المرجح أن يتغير. بمعنى آخر، سواء أعجبك ذلك أم لا، فإن الإمساك هو أحد التكاليف الأقل من الممتازة التي يتعين عليك دفعها مقابل التقدم في السن. ولكن هناك طرق للتعامل معها.
ما هو بالضبط الإمساك
تعمل الأمعاء الغليظة والصغيرة معًا لتحويل الفضلات إلى أنبوب يجب إزالته من الجسم. لكن في بعض الأحيان يصبح برازك جافًا جدًا بحيث لا يتحرك بطريقة صحية، مما يؤدي إلى الإمساك. مع الأخذ في الاعتبار أن حركات الأمعاء المنتظمة تختلف من شخص لآخر، تعرف جامعة كارولينا الجنوبية الطبية الإمساك بأنه التغوط مرتين في الأسبوع أو أقل، والجهد لإخراج الأمعاء بنسبة 25٪ من الوقت الذي تجلس فيه، ويكون البراز صلبًا. عندما تفعل أنبوب. (حقيقة ممتعة: هناك سبعة أنواع مختلفة من البراز.)
أحد الأسباب الكبيرة للإمساك لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا هو تغيير نمط الحياة مثل الحركة وتناول الطعام المناسب. وغني عن القول أن الشخص البالغ من العمر 65 عامًا ليس من المرجح أن يكون نشطًا مثل الشخص البالغ من العمر 30 عامًا، وأن الحركة جزء أساسي من تحريك البراز أيضًا. هناك أيضًا حالة عدم شرب هذه الفئة العمرية ما يكفي من الماء (الجفاف شائع لدى كبار السن) وعدم الحصول على ما يكفي من الألياف. وفقا لدراسة أجريت عام 2016 ونشرت في المجلة الأمريكية لطب نمط الحياة، فإن 95% من البالغين في الولايات المتحدة لا يحصلون على الكمية اللازمة من الألياف اليومية – وهذا حتى قبل أن يبلغوا سنواتهم الأكبر.
لكن الأمر لا يقتصر على نقص الماء والألياف وانخفاض القدرة على الحركة. هناك أيضًا فقدان العضلات الذي يأتي بشكل طبيعي مع تقدم العمر، والذي يمكن أن يؤثر على المسار الهضمي ويمنعه من العمل بشكل صحيح، وبالطبع، هناك مجموعة من الأدوية التي قد يحتاج الشخص إلى تناولها لعدد كبير من المشكلات المحتملة المرتبطة بالعمر. كل هذه العوامل تشكل الوصفة المثالية للإمساك.
ما يمكنك فعله للمساعدة في البقاء منتظمًا
لا يهم إذا كان روتينك المعتاد هو ثلاث مرات في اليوم أو ثلاث مرات في الأسبوع؛ النقطة المهمة هي أنك تريد محاولة الحفاظ على هذا الانتظام قدر الإمكان. أفضل مكان للبدء هو التأكد من حصولك على كمية كافية من الماء كل يوم. ووفقا لمايو كلينك، حددت الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب هذه الكمية اليومية بنحو 11.5 كوبًا للنساء و15.5 كوبًا للرجال. أنت أيضًا تريد أن تبذل قصارى جهدك للحصول على حصتك اليومية من الألياف: 21 جرامًا للنساء و30 جرامًا للرجال فوق سن 50 عامًا، وفقًا لمنشورات هارفارد الصحية. من المهم أيضًا أن تكون أكثر نشاطًا، وخاصةً ممارسة التمارين مثل تمارين الجلوس التي يمكن أن تساعد في تقوية العضلات المحيطة بمعدتك، وكذلك الابتعاد عن الأطعمة التي من المحتمل أن تقيدك (مثل منتجات الألبان).
ما لا تريد القيام به هو الاعتماد على المسهلات المتاحة دون وصفة طبية، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا. قد تبدو هذه طريقة سريعة للتعامل مع الشعور بالانتفاخ الشديد الناتج عن الإمساك، ولكنها قد تسبب مشاكل. . إذا استمرت مشاكل الإمساك لديك، على الرغم من إجراء تغييرات صحية لإعادة التبرز إلى المسار الصحيح، فقد حان الوقت للتحدث مع طبيبك. يمكنهم أن ينصحوك بشيء قد يفتقده نظامك الغذائي أو يصف لك ملينًا للبراز، مما يجعل حركات الأمعاء أقل صعوبة وأقل تكرارًا.