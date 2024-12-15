مشاكل البراز الأكثر شيوعًا للرجال والنساء فوق سن الخمسين

مع تقدمنا ​​في السن، تبدأ أجسامنا في التباطؤ. لا يقتصر الأمر على أننا نتحرك بشكل أبطأ قليلاً مما كنا نفعله من قبل، مع العلم تمامًا أننا سنصبح أبطأ بمرور الوقت، ولكن دواخلنا لا تتمتع بالحماس الذي كانت عليه من قبل. عندما يحدث هذا، تكافح الأعضاء لتعمل بشكل صحيح، وفي أحد الأيام تستيقظ وتبلغ من العمر 50 عامًا، وتدرك أنك لم تحصل على براز مناسب منذ بضعة أيام. أنت مصاب بالإمساك.

على الرغم من أن بعض الحالات مثل مرض باركنسون أو مرض السكري أو غيرها من الأمراض يمكن أن تؤدي إلى الإمساك، إلا أن الأمر في بعض الأحيان يرجع إلى شيخوخة الجسم. وفقا لدراسة أجريت عام 2015 ونشرت في مجلة طبيب الأسرة الكندية، فإن ما يصل إلى 26٪ من النساء و 16٪ من الرجال فوق 65 عاما يعانون من الإمساك. وعندما يبلغ النساء والرجال سن 84 عاما تقريبا، ترتفع تلك النسب إلى 34% و26% على التوالي.

في حين أن ما يعتبر كمية منتظمة من حركات الأمعاء يختلف من شخص لآخر، تظل الحقيقة أن كل ما كان منتظمًا في سنوات شبابك من المرجح أن يتغير. بمعنى آخر، سواء أعجبك ذلك أم لا، فإن الإمساك هو أحد التكاليف الأقل من الممتازة التي يتعين عليك دفعها مقابل التقدم في السن. ولكن هناك طرق للتعامل معها.