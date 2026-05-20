مشاكل الرمية الحرة التي يواجهها ميتشل روبنسون لن تنتهي لصالح نيكس

لقد ضاعت هذه النتيجة في العودة التاريخية، لكنها بالتأكيد ستلعب دورًا مهمًا في المضي قدمًا.

كان ميتشل روبنسون فعالاً في وقت مبكر من فوز نيكس الملحمي 115-104 في الوقت الإضافي على كافالييرز في المباراة الأولى مساء الثلاثاء في ماديسون سكوير غاردن.

لكن مدرب كافالييرز كيني أتكينسون ذهب إلى Hack-a-Mitch، وتم لعبه خارج الأرض.

ذهب كافالييرز إلى الإستراتيجية في الربع الثالث. ترك مايك براون مدرب نيكس روبنسون على الأرض لفترة طويلة على الرغم من خنق هجومهم.

ذهب روبنسون 2 مقابل 8 من خط الرمية الحرة قبل أن ينتزعه براون أخيرًا.

وارتفع عجز نيكس من 14 إلى 15 نقطة خلال تلك الفترة.

قال براون: “أردت أن أعطيه فرصة”. “لقد كان ميتش رائعًا بالنسبة لنا في المباريات القليلة الماضية في هذا الوضع. سنستمر في منحه الفرصة. سنحركه ونقوم ببعض الأشياء المختلفة معه. يمكن لميتش أن يؤثر على المباراة بطرق مختلفة، لذلك نحن بحاجة إليه على الأرض.”

ولكن عندما حقق نيكس عودته التاريخية، كان روبنسون ملتصقًا بمقاعد البدلاء. لعب دقيقة واحدة فقط في الربع الرابع والوقت الإضافي.

ومع قيام نيكس بمحو عجز قدره 22 نقطة في الربع الرابع، شاهد أتكينسون إلى حد كبير ذلك يتكشف دون استدعاء مهلة.

لم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن قطع نيكس الرقم إلى خمس نقاط مع بقاء الساعة 3:30 في الربع الرابع عندما دعا أتكينسون أخيرًا المهلة.

قال أتكينسون: “أحب الاحتفاظ بالوقت المستقطع”. “لم أكن أرغب في الحصول على مهلة واحدة في نهاية المباراة، مباراة من نقطة واحدة أو نقطتين. أحاول الاحتفاظ بها.”

غنى أفيري ويلسون، الذي يلعب دور الفزاعة في إحياء فيلم “ساحر أوز” عام 2024، النشيد الوطني مرة أخرى قبل المباراة.

لقد قام بأداء النشيد عدة مرات في MSG في فترة ما بعد الموسم. ولم يهزم نيكس في تلك المباريات.