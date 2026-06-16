مشاهير الثمانينيات الذين خضعوا لتحولات كبيرة في فقدان الوزن

على مر السنين، حقق العديد من المشاهير في الثمانينيات خسارة كبيرة في الوزن من خلال تغييرات نمط الحياة بدلاً من الحلول السريعة. ليس هناك من ينكر أن فقدان قدر كبير من الوزن هو أمر يستحق الثناء لأي شخص. ومع ذلك، بالنسبة لأحد المشاهير الذين صعدوا إلى الصدارة في الثمانينيات، وهو العقد الذي كانت فيه الحميات الغذائية البدائية بالعشرات ولم يكن هناك فهم يذكر لإيجابية الجسم في وسائل الإعلام، فإن قرار تحقيق فقدان الوزن من خلال تغييرات مستدامة يستحق بعض التقدير الإضافي.

علاوة على ذلك، فإن قصص هؤلاء المشاهير هي شهادة أخرى على السبب الذي يجعلك لا تفكر في اتباع نظام غذائي قاسي. أكدت دراسة أجريت عام 2018 في المجلة الهندية للأبحاث الطبية أن فقدان الوزن والحفاظ عليه شيئان مختلفان. في حين أن الأنظمة الغذائية القاسية قد تساعدك على تحقيق الأول، فمن المحتمل أنها لن تقطع شوطا طويلا في تحقيق الأخير لأنها غير مستدامة بشكل عام. في كثير من الأحيان، يمكن أن يعود الوزن المفقود من خلال إحدى الحميات الغذائية العديدة التي تعود إلى الثمانينيات عندما يستأنف الشخص عاداته الغذائية الطبيعية.

تشير GoodRx إلى أن الأنظمة الغذائية القاسية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى سوء التغذية والتقلبات الهرمونية والمزاجية واضطرابات الأكل. مع كل هذا، من الآمن أن نقول إن الكثير من الأشياء تحدث لجسمك عندما تفقد الوزن بسرعة كبيرة، وليست جميعها جيدة. أوصت الدراسة المذكورة أعلاه بأن يتبع الأشخاص خطط النظام الغذائي المصممة خصيصًا لهم من قبل متخصصين وأن يظلوا نشيطين بدنيًا لزيادة فرصهم في الحفاظ على فقدان الوزن. يبدو أن هذه الأساسيات قطعت شوطًا طويلاً بالنسبة للعديد من الأسماء الكبيرة منذ الثمانينيات.