مشاهير الثمانينيات الذين خضعوا لتحولات كبيرة في فقدان الوزن

على مر السنين، حقق العديد من المشاهير في الثمانينيات خسارة كبيرة في الوزن من خلال تغييرات نمط الحياة بدلاً من الحلول السريعة. ليس هناك من ينكر أن فقدان قدر كبير من الوزن هو أمر يستحق الثناء لأي شخص. ومع ذلك، بالنسبة لأحد المشاهير الذين صعدوا إلى الصدارة في الثمانينيات، وهو العقد الذي كانت فيه الحميات الغذائية البدائية بالعشرات ولم يكن هناك فهم يذكر لإيجابية الجسم في وسائل الإعلام، فإن قرار تحقيق فقدان الوزن من خلال تغييرات مستدامة يستحق بعض التقدير الإضافي.
علاوة على ذلك، فإن قصص هؤلاء المشاهير هي شهادة أخرى على السبب الذي يجعلك لا تفكر في اتباع نظام غذائي قاسي. أكدت دراسة أجريت عام 2018 في المجلة الهندية للأبحاث الطبية أن فقدان الوزن والحفاظ عليه شيئان مختلفان. في حين أن الأنظمة الغذائية القاسية قد تساعدك على تحقيق الأول، فمن المحتمل أنها لن تقطع شوطا طويلا في تحقيق الأخير لأنها غير مستدامة بشكل عام. في كثير من الأحيان، يمكن أن يعود الوزن المفقود من خلال إحدى الحميات الغذائية العديدة التي تعود إلى الثمانينيات عندما يستأنف الشخص عاداته الغذائية الطبيعية.
تشير GoodRx إلى أن الأنظمة الغذائية القاسية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى سوء التغذية والتقلبات الهرمونية والمزاجية واضطرابات الأكل. مع كل هذا، من الآمن أن نقول إن الكثير من الأشياء تحدث لجسمك عندما تفقد الوزن بسرعة كبيرة، وليست جميعها جيدة. أوصت الدراسة المذكورة أعلاه بأن يتبع الأشخاص خطط النظام الغذائي المصممة خصيصًا لهم من قبل متخصصين وأن يظلوا نشيطين بدنيًا لزيادة فرصهم في الحفاظ على فقدان الوزن. يبدو أن هذه الأساسيات قطعت شوطًا طويلاً بالنسبة للعديد من الأسماء الكبيرة منذ الثمانينيات.
شاكا خان
خلال ظهوره عام 2012 في برنامج “The Wendy Williams Show” (عبر موقع يوتيوب). شاركت تشاكا خان أنها بدأت رحلتها لفقدان الوزن بمقدار 60 رطلاً من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي سائل لمدة شهرين في عام 2011. وفي الوقت نفسه، في مقابلة عام 2013 مع Essence، كشفت الفائزة بجائزة جرامي أنها تجاوزت في النهاية النظام الغذائي السائل وركزت بدلاً من ذلك على تغييرات نمط الحياة، بما في ذلك تناول نظام غذائي نباتي مليء بالأطعمة الغنية بالبروتين والخضروات.
وقالت خان أيضًا إنها كانت متحمسة لإنقاص الوزن لأنها أرادت أن تكون بصحة جيدة لرعاية حفيدتها، التي تبنتها بشكل قانوني في عام 2011.
بحيرة ريكي
خلال ظهورها عام 2024 في برنامج Good Morning America، كشفت ريكي ليك أن طبيبها حثها على تناول دواء GLP-1 لأنه لا يعتقد أنها تستطيع إنقاص الوزن بشكل طبيعي في الخمسينيات من عمرها. غضب مضيف البرنامج الحواري السابق من هذا الاقتراح وتعهد بإثبات الخطأ المهني.
بعد ذلك بعامين، في برنامج “على قدم المساواة مع موري بوفيتش”، شاركت ليك بسعادة أنها نجحت في مهمتها وخسرت 40 رطلاً. وأوضحت أنها حققت تحولها باتباع نظام الكيتو دايت وممارسة الصيام المتقطع. ولممارسة التمارين الرياضية، كانت تمارس رياضة المشي لمسافات طويلة لمسافة 3 أميال يوميًا وتحضر دروس البيلاتس ثلاث مرات في الأسبوع.
ماري أوزموند
في حديثها إلى موقع Oprah.com في عام 2009، كشفت ماري أوزموند أنها خسرت 45 رطلاً من وزنها باستخدام نظام NutriSystem الغذائي بعد تجربة عدد لا يحصى من الأنظمة الغذائية الأخرى على مر السنين. NutriSystem هي خدمة وجبات تقدم وجبات عالية البروتين ومنخفضة السعرات الحرارية عبر خدمة التوصيل إلى المنازل.
خلال محادثة عام 2024 مع Us Weekly، قالت الكاتبة الأكثر مبيعًا إنها لا تزال تفقد وزنها باستخدام NutriSystem. وأوضحت الشخصية التليفزيونية أنها من أنصار الاهتمام بالجسم من خلال اتباع نظام غذائي صحي وليس من خلال الحلول السريعة. في الواقع، يعد تنفيذ تغييرات مستدامة في نمط حياتك أحد أبسط الطرق للحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.
توم أرنولد
خلال ظهوره في برنامج “Today” عام 2022، قال توم أرنولد إنه أصيب “بسكتة دماغية صغيرة” في يناير من ذلك العام. بعد المخاوف الصحية، لم يستطع شب “Roseanne” إلا أن يفكر في كيفية تأثير وزنه على قدرته على أن يكون أبًا صالحًا لأطفاله وكل الطرق التي أثرت بها سلبًا على حياته بالفعل.
لتحقيق أهدافه المتعلقة باللياقة البدنية، قرر الممثل الكوميدي العمل مع مدرب الحياة الذي نصحه بتناول ست وجبات صغيرة يوميًا. ومن أجل تمرينه، كان يقوم بتمارين القلب لمدة 30 دقيقة، عادة في الصباح للتخلص من المشكلة. مع كل جهوده، خسر أرنولد 80 رطلاً.
زقاق كريستي
خلال ظهورها في برنامج “Today” عام 2015، شاركت Kirstie Alley أنها خسرت 50 رطلاً طوال عام 2014 باستخدام نظام Jenny Craig الغذائي. بعد التعامل مع تقلبات الوزن طوال حياتها، كانت الشبة “Look Who’s Talking” مصممة على جعل فقدان وزنها يصمد أمام اختبار الزمن.
في مقابلة مع مجلة People عام 2017، قالت Alley إنها استمرت في الاعتماد على Jenny Craig في إحدى وجباتها. بالنسبة لوجباتها الأخرى، لم تضغط الشبة “Cheers” كثيرًا وحاولت ببساطة البقاء في حدود ميزانيتها من السعرات الحرارية. إذا كانت تشتهي بعض الأطعمة المفضلة لديها، مثل المعكرونة أو الفلفل الحار، فإنها تقوم بإقران أجزاء أصغر منها بالسلطة لتحقيق أهدافها من السعرات الحرارية.
فاليري بيرتينيللي
وفي حديثها إلى مجلة People in 2024، قالت فاليري بيرتينيللي إنها توقفت عن وضع مواعيد نهائية ضيقة لفقدان الوزن. وبينما كانت تتحلى بالصبر، قامت أيضًا بالعمل الداخلي للعناية بعقلها، وهو الأمر الذي اعتقدت أنه سيقطع شوطًا طويلًا في رحلة اللياقة البدنية.
وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست في نفس العام، قالت نجمة برنامج “يوم واحد في كل مرة” إنها توقفت أيضًا عن النظر إلى بعض الأطعمة على أنها “سيئة”. وبدلاً من ذلك، بدأت في التركيز على التحكم في المشاعر التي قادتها إلى تناول الطعام كوسيلة للتسلية. وظل بيرتينيللي نشيطًا بدنيًا من خلال رياضة البيلاتس وقام بـ 50 قفزة كل صباح.
أليسون مويت
خلال مقابلة عام 2013 مع The Mirror، كشفت أليسون مويت أنها خفضت 12 مقاسًا لفساتينها. وقالت مغنية “هل هذا الحب” إنها كانت مدفوعة جزئيا لإنقاص الوزن “لأسباب صحية”. وفي حديثها إلى مجلة هوليوود ريبورتر في عام 2013، عزت مويت نتائجها إلى نظام غذائي دون مزيد من التفاصيل حول الخطة التي اتبعتها.
ومع ذلك، أوضحت عضوة Yazoo السابقة تمامًا أنها لم تهتم كثيرًا بالمجاملات بشأن فقدان وزنها بعد التعامل مع التعليقات المفعمة بالحيوية حول وزنها لعقود من الزمن. في نهاية المطاف، شعرت مويت “بالتعب الشديد” بشأن الكيفية التي قيل بها للنساء أن وجودهن في جسد أصغر هو مثال للجمال والنجاح.
وينونا جود
خلال ظهورها في برنامج “Oprah Show” عام 2010، قالت وينونا جود إنها كانت متحمسة لأخذ لياقتها البدنية على محمل الجد بعد أن واجهت العديد من المخاوف الصحية مع مرور الوقت. بدأت مغنية “لا أحد آخر على الأرض” رحلتها بالشروع في جولات مشي طويلة، والتي وجدتها في النهاية “تأملية”.
وفي الوقت نفسه، في محادثة عام 2010 مع مجلة People، شاركت مغنية موسيقى الريف أنها استخدمت ممارسة علاجية تسمى تكييف حالة الدماغ لتقليل ميولها العاطفية نحو الأكل. قال جود: “لقد استخدمت الطعام للتهدئة والمكافأة ولم أعد أفعل ذلك بعد الآن”. ومع كل جهودها، خسرت جود 55 رطلاً من وزنها.