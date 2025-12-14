مشاهير تم تشخيصهم بمرض الزهايمر

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
وفقا لموقع أبحاث مرض الزهايمر التابع لمؤسسة BrightFocus، فإن مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا من الخرف. ويوضحون أن المرض تقدمي وغير قابل للشفاء حاليًا. يمكن أن تشمل أعراض مرض الزهايمر فقدان الذاكرة، والارتباك، والمشاكل المعرفية، وصعوبات التواصل، والتغيرات في الشخصية، وفقدان القدرة على رعاية الذات. بالإضافة إلى ذلك، في حين أننا نعلم أن هذه الحالة مرتبطة بتراكم بروتينات الدماغ غير الطبيعية وانكماش الدماغ، إلا أن أسبابها الدقيقة تظل بعيدة المنال. وتشير المنظمة كذلك إلى أن واحدًا من كل ثلاثة من كبار السن سيموت بسبب مرض الزهايمر أو أي شكل آخر من أشكال الخرف.
بالنظر إلى مدى شيوع مرض الزهايمر – أكثر من 75 مليون شخص يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر يتأثرون به – ربما ليس من المستغرب أن العديد من المشاهير قد تعاملوا مع هذه الحالة، بما في ذلك جيمس دوهان، ورونالد ريغان، وبيتر فالك، وريتا هايورث، على سبيل المثال لا الحصر. وسوف ندرس كيف أثر مرض الزهايمر على هذه الشخصيات البارزة.
جيمس دوهان
جيمس دوهان – الذي اشتهر بدوره سكوتي في سلسلة الخيال العلمي الأصلية “Star Trek” في الستينيات، بالإضافة إلى ظهوره في الأفلام والبرامج التلفزيونية اللاحقة “Star Trek: The Animated Series”، و”Star Trek: The Next Generation”، و”Star Trek: Generations” – أعلن عن تشخيصه لأول مرة في عام 2004 عن عمر يناهز 84 عامًا. وفي ذلك الوقت، قال وكيله منذ فترة طويلة، ستيفن ستيفنز، إنه كان في المراحل الأولى من مرض السكري. المرض. وذكر أيضًا أن دوهان كان يعاني من مرض باركنسون والسكري والتليف بسبب التعرض للمواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الثانية (لكل أخبار سي بي إس).
كان آخر ظهور لدوهان في يناير، قبل الإعلان عن مرضه، عندما ظهر في فيلم الرعب “Skinwalker: Curse of the Shaman”. ووفقا لوكيل أعماله: “لم يكن لديه أي طاقة، وبدا ضعيفا للغاية. ولكن بمجرد أن صرخوا “أكشن!””. لقد كان هو نفس سكوتي القديم المشاكس.” بعد تشخيصه، انسحب دوهان من الحياة العامة (عبر أخبار سي بي إس).
توفي الممثل بعد عام من تشخيص إصابته، بسبب آثار مرض الزهايمر والالتهاب الرئوي، وفقًا لصحيفة الغارديان.
رونالد ريغان
في 4 نوفمبر 1994، بعد خمس سنوات من تركه منصبه، أصدر الرئيس السابق رونالد ريغان بيانا كشف فيه عن تشخيصه بمرض الزهايمر. وقال “من خلال فتح قلوبنا، نأمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الوعي بهذه الحالة”. أشار ريغان إلى أنه، في ذلك الوقت، كان لا يزال يشعر بصحة جيدة ويخطط لمواصلة القيام بالأشياء التي كان يستمتع بها (عبر مكتبة ومتحف رونالد ريغان الرئاسي). وبعد عشر سنوات، توفي ريغان عن عمر يناهز 93 عامًا (حسب صحيفة الغارديان).
صرح رون، نجل ريغان، لاحقًا أن ريغان الأكبر كان يعاني من مرض الزهايمر حتى عندما كان يشغل منصب الرئيس الأربعين للولايات المتحدة، مما تسبب في شقاق مع أخيه غير الشقيق، مايكل، الذي أراد الحفاظ على إرث والده. في مذكراته التي تحمل عنوان “والدي عمره 100 عام”، كتب رون أن والده ظهرت عليه أعراض المرض منذ السنة الثالثة من ولايته الأولى. مستذكرًا المناظرة الرئاسية التي جرت مع والتر مونديل في 7 أكتوبر 1984، قال: “لقد غرق قلبي وهو يتخبط في ردوده، ويتخبط في ملاحظاته، ويضيع الكلمات على غير العادة. لقد بدا متعبًا ومحيرًا”.
بيتر فالك
اشتهر بيتر فولك بلعب دور المحقق الأشعث ولكن اللامع الملازم كولومبو في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم “كولومبو”. ومع ذلك، فقد وجد أنه في سنواته الأخيرة كان يعاني من مشاكل في الذاكرة. أصبح هذا مشكلة خاصة في عام 2007، بعد أن خضع لعدة عمليات جراحية في الأسنان. وفقًا لابنته كاثرين، فإنه في النهاية لم يتذكر لعب الشخصية المحبوبة. ويضيف Terra Bella Senior Living أن الممثل أصبح ظلًا لنفسه، ويكافح من أجل التعرف على الأشخاص وأداء المهام اليومية.
تشير جمعية بريفارد الزهايمر إلى أن فالك توفي عام 2011 في منزله في بيفرلي هيلز بسبب الالتهاب الرئوي ومضاعفات مرض الزهايمر. كان عمره 83 سنة.
ريتا هايورث
في مقال مميز صدر عام 2025، كشفت مجلة فانيتي فير عن القصة المأساوية لمعركة ريتا هايورث مع مرض الزهايمر المبكر. مع ظهور الأعراض لأول مرة عندما كانت في الأربعينيات من عمرها فقط، توقفت مسيرة الممثلة الأسطورية حتى عندما كانت في خضم العودة. ومع ذلك، وكما لاحظت الكاتبة، فإن قرار عائلتها بالإعلان عن حالتها ساعد في نشر الوعي بهذه الحالة في وقت لم يكن يُفهم فيه سوى القليل. وقالت ابنتها الأميرة ياسمين آغا خان: “أعتقد أنها ساعدت العالم”.. “لقد ساعد الناس بشكل عام.”
وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، تم تشخيص خطأ النجمة الساحرة في البداية لأنها كانت تشرب الخمر بكثرة في بعض الأحيان. ومع ذلك، بحلول عام 1976، عندما بدأت تعاني من نوبات تحريض عامة، أصبح من الواضح أن شيئًا آخر كان خاطئًا. وأخيراً، في عام 1979، تم تشخيص إصابتها بمرض الزهايمر، وتم الإعلان عن تشخيصها بعد عامين. وتشير المجلة إلى أن هايورث، الذي توفي عن عمر يناهز 68 عاما عام 1987، أصبح أول من وضع وجها للمرض، مما ساعد على كسر وصمة العار المرتبطة به.