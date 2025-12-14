مشاهير تم تشخيصهم بمرض الزهايمر

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

وفقا لموقع أبحاث مرض الزهايمر التابع لمؤسسة BrightFocus، فإن مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا من الخرف. ويوضحون أن المرض تقدمي وغير قابل للشفاء حاليًا. يمكن أن تشمل أعراض مرض الزهايمر فقدان الذاكرة، والارتباك، والمشاكل المعرفية، وصعوبات التواصل، والتغيرات في الشخصية، وفقدان القدرة على رعاية الذات. بالإضافة إلى ذلك، في حين أننا نعلم أن هذه الحالة مرتبطة بتراكم بروتينات الدماغ غير الطبيعية وانكماش الدماغ، إلا أن أسبابها الدقيقة تظل بعيدة المنال. وتشير المنظمة كذلك إلى أن واحدًا من كل ثلاثة من كبار السن سيموت بسبب مرض الزهايمر أو أي شكل آخر من أشكال الخرف.

بالنظر إلى مدى شيوع مرض الزهايمر – أكثر من 75 مليون شخص يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر يتأثرون به – ربما ليس من المستغرب أن العديد من المشاهير قد تعاملوا مع هذه الحالة، بما في ذلك جيمس دوهان، ورونالد ريغان، وبيتر فالك، وريتا هايورث، على سبيل المثال لا الحصر. وسوف ندرس كيف أثر مرض الزهايمر على هذه الشخصيات البارزة.