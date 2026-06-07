مشاهير سيبلغون 100 عام في عام 2026

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في عام 2021، كان 0.027% فقط من سكان الولايات المتحدة هم أشخاص تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر، وفقًا لدراسة جامعة نيو إنجلاند المئوية. في عام 2026، كان من الممكن أن تشهد هذه النسبة الصغيرة للغاية من الناس إضافة العديد من النجوم مثل كلوريس ليتشمان وتوني بينيت، لو لم يتوفوا. في حين أن هؤلاء المشاهير لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد ميلادهم المائة، إلا أن العديد منهم عاشوا حياة طويلة ومرضية، وذلك بفضل العادات الصحية والعقلية التي غرسوها على مر السنين.

في محادثة عام 2017 مع صحيفة بالم بيتش بوست، اعترف بينيت أنه على الرغم من أنه لم يكن يميل بشكل طبيعي إلى ممارسة الرياضة في سن التسعين، إلا أنه استأجر مدربًا سيدفعه للحفاظ على لياقته. بالإضافة إلى لعب التنس أسبوعيًا، اتبع رمز الجاز أيضًا نظامًا غذائيًا صحيًا واقتصر على تناول كأس واحد من النبيذ كل ليلة. (اقرأ عن بعض الفوائد الصحية غير المتوقعة لشرب النبيذ الأحمر.)

وبينما يتبع بينيت العادات العامة التي قد تجعل الشخص أكثر عرضة للعيش لفترة أطول، فإن ليتشمان يتخذ نهجًا أكثر خفة في التعامل مع الأمر برمته. وفي حديثها إلى NBC News في عام 2011، تحدثت الفائزة بجائزة إيمي عن العقلية البسيطة التي ساعدتها على تحقيق طول العمر، قائلة: “لا أعتقد أنني في مثل عمري. أنا حقًا في السادسة من عمري”. وعلى صعيد أكثر جدية، فقد نسبت الفضل إلى نظامها الغذائي في مساعدتها على الحفاظ على لياقتها البدنية مع تقدمها في السن. بالنظر إلى الشكل الذي كانت تبدو عليه ليتشمان في التسعينات من عمرها، فمن المحتمل أنها استهلكت الكثير من الأطعمة التي تجعلك تبدو أصغر سنًا.

ربما لم يعش ليتشمان وبينيت وغيرهما من الرموز حتى عيد ميلادهم المائة، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من خلال حياتهم وقضاياهم الصحية.