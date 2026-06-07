مشاهير سيبلغون 100 عام في عام 2026

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
في عام 2021، كان 0.027% فقط من سكان الولايات المتحدة هم أشخاص تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر، وفقًا لدراسة جامعة نيو إنجلاند المئوية. في عام 2026، كان من الممكن أن تشهد هذه النسبة الصغيرة للغاية من الناس إضافة العديد من النجوم مثل كلوريس ليتشمان وتوني بينيت، لو لم يتوفوا. في حين أن هؤلاء المشاهير لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد ميلادهم المائة، إلا أن العديد منهم عاشوا حياة طويلة ومرضية، وذلك بفضل العادات الصحية والعقلية التي غرسوها على مر السنين.
في محادثة عام 2017 مع صحيفة بالم بيتش بوست، اعترف بينيت أنه على الرغم من أنه لم يكن يميل بشكل طبيعي إلى ممارسة الرياضة في سن التسعين، إلا أنه استأجر مدربًا سيدفعه للحفاظ على لياقته. بالإضافة إلى لعب التنس أسبوعيًا، اتبع رمز الجاز أيضًا نظامًا غذائيًا صحيًا واقتصر على تناول كأس واحد من النبيذ كل ليلة. (اقرأ عن بعض الفوائد الصحية غير المتوقعة لشرب النبيذ الأحمر.)
وبينما يتبع بينيت العادات العامة التي قد تجعل الشخص أكثر عرضة للعيش لفترة أطول، فإن ليتشمان يتخذ نهجًا أكثر خفة في التعامل مع الأمر برمته. وفي حديثها إلى NBC News في عام 2011، تحدثت الفائزة بجائزة إيمي عن العقلية البسيطة التي ساعدتها على تحقيق طول العمر، قائلة: “لا أعتقد أنني في مثل عمري. أنا حقًا في السادسة من عمري”. وعلى صعيد أكثر جدية، فقد نسبت الفضل إلى نظامها الغذائي في مساعدتها على الحفاظ على لياقتها البدنية مع تقدمها في السن. بالنظر إلى الشكل الذي كانت تبدو عليه ليتشمان في التسعينات من عمرها، فمن المحتمل أنها استهلكت الكثير من الأطعمة التي تجعلك تبدو أصغر سنًا.
ربما لم يعش ليتشمان وبينيت وغيرهما من الرموز حتى عيد ميلادهم المائة، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من خلال حياتهم وقضاياهم الصحية.
ليزلي نيلسن
كان ليزلي نيلسن سيحتفل بعيد ميلاده المئوي في 11 فبراير. وعلى الرغم من أن الممثل الكوميدي الشهير ظل صامتًا بشأن ما إذا كان يعاني من أي مشاكل صحية على مر السنين، إلا أنه كان منفتحًا بشأن مواجهة فقدان السمع. في مقابلة عام 2002 مع Audiology Online، “الطائرة!” شارك النجم أنه كان يعاني من فقدان السمع لبعض الوقت وبدأ بعد ذلك في ارتداء المعينات السمعية منذ حوالي 15 عامًا.
وعلى الرغم من اعترافه بأن المعينات السمعية جعلت مهمته أسهل كثيرًا، إلا أنه اعترف أيضًا بأن جودتها لم تكن بجودة السمع الطبيعي تقريبًا. توفي نيلسن عن عمر يناهز 84 عامًا في عام 2010 بسبب مضاعفات ناجمة عن الالتهاب الرئوي.
جيري لويس
كان من الممكن أن يكون عيد ميلاد جيري لويس المائة في 16 مارس. توفي الممثل الكوميدي الشهير عن عمر يناهز 91 عامًا في عام 2017 بعد أن عانى من العديد من الصراعات الصحية على مر السنين. في عام 1982، خضع لويس لعملية جراحية مزدوجة لعلاج انسداد الشريان بعد أن وصل إلى المستشفى بسبب آلام في الصدر. سيصاب بنوبة قلبية أخرى في عام 2006.
وعلى مر السنين، تم تشخيص إصابته أيضًا بسرطان البروستاتا والسكري والتهاب السحايا الشوكي. وعلى الرغم من كل مشاكله الصحية، استمر لويس في العمل حتى الثمانينات من عمره. لقد أوضح أفكاره حول الشيخوخة بشكل واضح في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوس أنجلوس تايمز عام 2010، قائلاً: “أن تكون كبيرًا في السن لا يعني أنك فقدت روحك”.
الملكة اليزابيث الثانية
في 21 أبريل، كانت الملكة إليزابيث الثانية ستبلغ من العمر 100 عام. ومع تقدم الملكة في العمر، ورد أنها عانت من العديد من المشكلات الصحية. بالنسبة الى زمن، كان الملك يعاني من آلام الظهر لعدة سنوات حتى أنه خضع لعملية جراحية في الركبة. وبعد وفاة زوجها، الأمير فيليب، في عام 2021، أفادت التقارير أن إليزابيث بدأت أيضًا في استخدام العصا للمساعدة في تخفيف مشاكل حركتها، وفقًا لمجلة Town & Country.
في عام 2013، أقامت إليزابيث لفترة قصيرة في المستشفى بعد ظهور أعراض التهاب المعدة والأمعاء. توفيت عن عمر يناهز 96 عامًا عام 2022 بسبب “الشيخوخة”، وفقًا للسجلات الوطنية في اسكتلندا (عبر بي بي سي).
هاربر لي
كانت هاربر لي ستحتفل بعيد ميلادها المائة في 28 أبريل. في السنوات التي سبقت وفاتها عن عمر يناهز 89 عامًا في عام 2016، عانت مؤلفة كتاب “To Kill A Mockingbird” من العديد من الصراعات الصحية. تفيد تقارير Vulture أن سمع لي وحركته وذاكرته وبصره تأثرت بشكل خطير بسبب السكتة الدماغية التي أصيبت بها في عام 2007.
بعد ذلك، لم يكن أمام لي خيار سوى بيع شقتها والانتقال إلى منشأة معيشية مدعومة. وتشير شبكة سي إن إن إلى أن الكاتبة كانت محور شكوى تتعلق بإساءة معاملة كبار السن في مارس 2015، والتي تساءلت عما إذا كانت على علم بما يكفي للموافقة على نشر روايتها لعام 2015 “Go Set a Watchman”. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي مخالفات.
كلوريس ليتشمان
كانت كلوريس ليتشمان ستحتفل بعيد ميلادها المائة في 30 أبريل. وتوفيت الممثلة الشهيرة عن عمر يناهز 94 عامًا في عام 2021. وأخبر متحدث باسم ليتشمان مجلة People أنه على الرغم من أن السبب الرئيسي لوفاتها كان حادثًا وعائيًا دماغيًا، أو سكتة دماغية، إلا أن كوفيد-19 كان أيضًا “حالة مهمة” لوفاتها.
مرة أخرى في عام 2008، ذكرت مجلة Entertainment Tonight (عبر اليوم) أن ليتشمان البالغ من العمر 82 عامًا قد تم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي بعد دخوله المستشفى. وفي وقت لاحق، أكد متحدث باسم نجمة برنامج “The Mary Tyler Moore Show” أنها تلقت رعاية طبية لأنها كانت تعاني من “سعال طفيف ولم تكن تشعر بنفسها تماما”.
مارلين مونرو
في الأول من يونيو، كانت مارلين مونرو ستحتفل بعيد ميلادها المئة. طوال حياة أيقونة هوليوود، عانت من العديد من الصراعات الصحية التي تم الإبلاغ عنها. في سيرة أنتوني سمرز التي كتبها عام 1985 تحت عنوان “الإلهة: الحياة السرية لمارلين مونرو”، كتب أن مونرو قد تم تشخيص إصابتها بمرض بطانة الرحم في وقت كانت فيه خيارات العلاج نادرة.
بعد ذلك، كان عليها أن تتعامل مع حالتها الصحية التي أثرت سلبًا على زواجها وآمالها في الأطفال وحياتها المهنية وحياتها الشخصية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، في عام 1961، خضع نجم “البعض يفضلونه ساخنًا” لعملية جراحية لإزالة المرارة لأن العضو كان يعاني من التهاب حاد بسبب حصوة في المرارة.
آندي جريفيث
كان من الممكن أن يكون عيد ميلاد آندي جريفيث المائة في الأول من يونيو. وقد توفي الممثل الشهير عن عمر يناهز 86 عامًا في عام 2012 بسبب نوبة قلبية. سبق لشب “The Andy Griffith Show” أن نجا من نوبة قلبية في عام 2000 وخضع لعملية جراحية رباعية كعلاج.
خلال محادثة عام 1996 مع Guidepost، شارك جريفيث أنه قد تم تشخيص حالته بأنه مصاب بمتلازمة غيلان باريه بعد أن واجه أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، وأصابه “بألم شديد” في جميع أنحاء جسده، وشعر بالخدر في قدميه. في البداية، أخبره الأطباء أن الألم لا يمكن علاجه إلا بالأدوية. ومع ذلك، فقد وجد في النهاية المجموعة المناسبة من الأطباء، الذين خففوا أعراضه بشكل كبير من خلال العلاج الجسدي والعقلي.
توني بينيت
كان من الممكن أن يبلغ توني بينيت المئوية في 3 أغسطس. وتوفي أسطورة الموسيقى عن عمر يناهز 96 عامًا في عام 2023، بعد سبع سنوات من تشخيص إصابته بمرض الزهايمر. وفي حديثها إلى AARP، قالت غاياتري ديفي، طبيبة الأعصاب لبينيت، إنها حثته على الاستمرار في الأداء بعد تشخيص حالته لأنه “أبقاه على أصابع قدميه وحفز دماغه أيضًا بطريقة مهمة”.
توقف صانع الأغاني الناجح “Rags to Riches” عن الأداء في عام 2020 فقط بسبب جائحة كوفيد-19. قال الدكتور ديفي إن عدم القدرة على الأداء أثر سلبًا على ذاكرة بينيت، ربما لأنه لم يعد يحصل على موجة المشاعر التي كان يشعر بها من التواجد أمام حشد من الناس.
تشاك بيري
كان من المقرر أن يوافق عيد ميلاد تشاك بيري المائة في 18 أكتوبر. توفي رائد موسيقى الروك أند رول عن عمر يناهز 90 عامًا في عام 2017. وفي محادثة مع مجلة رولينج ستون قبل وقت قصير من وفاة أسطورة الموسيقى، قال ابنه تشارلز بيري جونيور، إنه تم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي وأن تعافيه كان عملية بطيئة بسبب عمره.
على الرغم من أن تشاك ربما كان يتعامل مع العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالشيخوخة بشكل خاص، إلا أنه استمر في الأداء حتى الثمانينيات من عمره. والجدير بالذكر أنه في عام 2011، انهار المغني البالغ من العمر 84 عامًا على خشبة المسرح أثناء عرضه في شيكاغو. أخبر مندوب تشاك وكالة أسوشييتد برس لاحقًا أن الحادث وقع بسبب “الإرهاق” (عبر مجلة رولينج ستون).