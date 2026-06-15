مشاهير عاشوا أكثر من 90 عامًا على الرغم من خرقهم لهذه القواعد الصحية غير المعلنة

يمكن القول إن العديد من المشاهير الذين عاشوا حتى التسعينات وما بعدها أثبتوا أن طول العمر ليس قطعًا وتجفيفًا كما يبدو. على الورق، يبدو الأمر بسيطًا: تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالمغذيات وحافظ على نشاطك مع تقدمك في العمر. الآن، أظهرت الأبحاث باستمرار أن هذين الأساسيين يمكن أن يقطعا شوطا طويلا في زيادة العمر الافتراضي. ومع ذلك، رفض العديد من الرموز الذين عاشوا حتى التسعينيات من عمرهم التركيز على الأشياء الصغيرة المتعلقة بالأساسيات وركزوا بدلاً من ذلك على تنمية نمط حياة أكثر صحة بشكل عام. ومن غير المستغرب أن حتى الأبحاث أظهرت أن طول العمر لا يمكن تحقيقه من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة فقط، حيث أن هناك العديد من المتغيرات الأخرى المؤثرة.

على سبيل المثال، أشارت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Immunity & Aging عام 2016 إلى أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن الجينات يمكن أن تمثل حوالي 25% من طول العمر. وفي الوقت نفسه، وجدت مقالة أخرى نُشرت في The Lancet Healthy Longevity في عام 2023 أنه حتى عوامل مثل التعرض لأشعة الشمس والعوامل البيئية الأخرى ومستويات التوتر يمكن أن تؤثر أيضًا على متوسط ​​العمر. وأشار الباحثون أيضًا إلى أن طول العمر قد يتأثر بالجهود المبذولة للحفاظ على نشاط الدماغ مع تقدمنا ​​في العمر.

بالإضافة إلى ذلك، في محادثة في مارس 2026 مع صحيفة نيويورك تايمز، أوضحت عالمة النفس الصحي ديبيكا شوبرا كيف يمكن أن يؤثر التفكير السلبي على الأشخاص مع تقدمهم في السن، قائلة: “عندما يتخيل الناس المستقبل بشكل متكرر على أنه محدود أو متراجع، وهو ما يفعله الكثير من الأشخاص المتقدمين في السن، يبدأ الدماغ في تعزيز تلك التوقعات نوعًا ما”. وأشار شوبرا إلى أن تدريب الدماغ على التركيز على الإيجابيات يمكن أن يخلق الإثارة حول ما ينتظرنا مع تقدمنا ​​في العمر. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يبدو أن المشاهير الذين حققوا طول العمر دون قواعد صارمة كانوا على وشك تحقيق شيء ما.