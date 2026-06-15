مشاهير عاشوا أكثر من 90 عامًا على الرغم من خرقهم لهذه القواعد الصحية غير المعلنة

يمكن القول إن العديد من المشاهير الذين عاشوا حتى التسعينات وما بعدها أثبتوا أن طول العمر ليس قطعًا وتجفيفًا كما يبدو. على الورق، يبدو الأمر بسيطًا: تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالمغذيات وحافظ على نشاطك مع تقدمك في العمر. الآن، أظهرت الأبحاث باستمرار أن هذين الأساسيين يمكن أن يقطعا شوطا طويلا في زيادة العمر الافتراضي. ومع ذلك، رفض العديد من الرموز الذين عاشوا حتى التسعينيات من عمرهم التركيز على الأشياء الصغيرة المتعلقة بالأساسيات وركزوا بدلاً من ذلك على تنمية نمط حياة أكثر صحة بشكل عام. ومن غير المستغرب أن حتى الأبحاث أظهرت أن طول العمر لا يمكن تحقيقه من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة فقط، حيث أن هناك العديد من المتغيرات الأخرى المؤثرة.
على سبيل المثال، أشارت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Immunity & Aging عام 2016 إلى أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن الجينات يمكن أن تمثل حوالي 25% من طول العمر. وفي الوقت نفسه، وجدت مقالة أخرى نُشرت في The Lancet Healthy Longevity في عام 2023 أنه حتى عوامل مثل التعرض لأشعة الشمس والعوامل البيئية الأخرى ومستويات التوتر يمكن أن تؤثر أيضًا على متوسط العمر. وأشار الباحثون أيضًا إلى أن طول العمر قد يتأثر بالجهود المبذولة للحفاظ على نشاط الدماغ مع تقدمنا في العمر.
بالإضافة إلى ذلك، في محادثة في مارس 2026 مع صحيفة نيويورك تايمز، أوضحت عالمة النفس الصحي ديبيكا شوبرا كيف يمكن أن يؤثر التفكير السلبي على الأشخاص مع تقدمهم في السن، قائلة: “عندما يتخيل الناس المستقبل بشكل متكرر على أنه محدود أو متراجع، وهو ما يفعله الكثير من الأشخاص المتقدمين في السن، يبدأ الدماغ في تعزيز تلك التوقعات نوعًا ما”. وأشار شوبرا إلى أن تدريب الدماغ على التركيز على الإيجابيات يمكن أن يخلق الإثارة حول ما ينتظرنا مع تقدمنا في العمر. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يبدو أن المشاهير الذين حققوا طول العمر دون قواعد صارمة كانوا على وشك تحقيق شيء ما.
جورج بوش الأب
يعلم الجميع أن هناك الكثير من الفوائد الصحية الحقيقية لتناول البروكلي. في الواقع، وجدت إحدى الدراسات المنشورة في Frontiers in Nutrition في عام 2024 أن تناول البروكلي مرة أو مرتين في الأسبوع كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 32٪ إلى 43٪. ومع ذلك، في حين كان جورج بوش الأب يدرك هذه الإيجابيات جيداً، إلا أنه ظل يرفض أكل اللون الأخضر. في الفيلم الوثائقي لعام 2019 “التاريخ السري للطائرة الرئاسية” (عبر اشخاص)، شارك الصحفي الرئاسي كينيث والش أن الرئيس السابق كان كارهًا للبروكلي طوال حياته وقد حظر البروكلي الأخضر في وجبات الطائرة الرئاسية.
ومع ذلك، عاش بوش حتى عمر 94 عاماً، ربما بفضل حبه للرياضة. وكما أبرز مقال نشرته مجلة فوربس عام 2010، ظل الرئيس السابق نشيطًا بدنيًا في سنواته الأخيرة، على الرغم من أنه احتاج في النهاية إلى مساعدة من عصا بعد جراحة استبدال مفصل الورك.
وارن بافيت
على الرغم من معرفته بما يحدث للجسم عند تناول الوجبات السريعة كل يوم، إلا أن وارن بافيت لا يزال لديه بانتظام عنصر من قائمة إفطار ماكدونالدز: قطعتان من النقانق؛ بسكويت النقانق والبيض والجبن. أو بسكويت لحم الخنزير المقدد والبيض والجبن (عبر CNBC Make It). وفقًا لموقع Business Insider، يشرب رجل الأعمال الشهير خمس علب من الكولا يوميًا ويعامل نفسه بانتظام بآيس كريم Dairy Queen والهوت دوج والبطاطا المقلية والحلوى.
خلال مقابلة عام 2023 مع Business Insider، قال بافيت إنه يعتقد أن السعادة هي المفتاح لتحقيق طول العمر. ثم واصل التأكيد على أنه شعر بسعادة أكبر عندما تناول جميع الأطعمة التي استمتع بها. حتى مع نظامه الغذائي غير التقليدي، يبدو أنه يزدهر في التسعينات من عمره.
ايريس ابفيل
في مقابلة مع New Potato (عبر مجلة Town & Country)، شاركت إيريس أبفيل أنها كانت تزدهر بعد تقاعدها لأنها اكتسبت العديد من العادات الصحية، بما في ذلك تناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية والإقلاع عن التدخين. ومع ذلك، كسرت أيقونة الموضة قاعدة صحية غير معلنة من خلال عدم ممارسة الرياضة بشكل متكرر. بدلًا من الإقلاع عن الكحول تمامًا، سمحت أبفيل لنفسها أيضًا بتناول مشروب بين الحين والآخر.
وفي الوقت نفسه، في مقابلة أجرتها مجلة People في سبتمبر 2021، شاركت أبفيل أنها لم تتبع “خطة صحية” وبدلاً من ذلك اختارت اتباع الأساسيات مثل الابتعاد عن الطعام غير الصحي. ولا شك أن هذه الفلسفة نجحت بشكل جيد بالنسبة لأبفيل، الذي عاش حتى عمر 102 عام.
ميل بروكس
يعتقد الكثير من الناس أنك أكثر عرضة للوفاة المبكرة إذا تناولت أطعمة معينة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على السكر. ومع ذلك، يبدو أن ميل بروكس لم يأخذ هذا الاعتقاد على محمل الجد، حيث قال لـ Bon Appétit في مايو 2013 أنه يحب تناول الشاي مع الكريمة والسكر.
خلال مقابلة مع مجلة بيبول في يناير 2026، شارك بروكس سره البسيط لطول العمر، قائلاً: “أعتقد أن الضحك يبقيك بصحة جيدة وسعيدًا”. وجدت دراسة متابعة مدتها 15 عامًا نُشرت في مجلة الطب النفسي الجسدي في عام 2016 أن الرجال الذين سجلوا درجات عالية على مقياس الفكاهة كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب العدوى بنسبة 74٪. وبدا بروكس في حالة معنوية جيدة مع اقتراب عيد ميلاده المئوي في عام 2026.
نورمان لير
من المعتقد الشائع أنه مع تقدمنا في العمر، نحتاج إلى التباطؤ في حياتنا المهنية من أجل صحتنا. ومع ذلك، من الواضح أن نورمان لير لم يؤيد هذه الفكرة. خلال مؤتمر عُقد في يونيو 2022 مع شبكة سي إن إن، نُقل عن لير قوله: “أحب الاستيقاظ في الصباح وفي ذهني شيء ما، شيء يمكنني العمل عليه… للتوصل إلى بعض الاستنتاجات”. والجدير بالذكر أن إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع في عام 2016 وجدت أنه حتى العمل لمدة عام بعد سن التقاعد النموذجي يمكن أن يقلل من خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 9٪ إلى 11٪. عاش لير ليبلغ 101 عامًا.
بوب هوب
على غرار نورمان لير، تحدى بوب هوب فكرة أن التقاعد مهم للصحة. في مقابلة أجريت في ديسمبر 1987 مع صحيفة شيكاغو تريبيون، قال الممثل الكوميدي البالغ من العمر 84 عامًا أنه إذا واجه أمراضًا جسدية جعلت من الصعب عليه القيام بعمله، فإنه سيبدأ العمل خلف الكاميرا ككاتب أو مخرج. وحافظ هوب على كلمته، وواصل العمل في التسعينات من عمره. بفضل أخلاقيات عمله الرائعة، عاش هوب حتى عمر 100 عام. ومن الجدير بالذكر أن ملخص القضية الذي نشره مركز أبحاث التقاعد في كلية بوسطن في عام 2021 وجد أن العمل خفض معدل الوفيات من 8٪ إلى 6٪ للرجال في الستينيات من العمر.