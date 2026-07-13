مشاهير ماتوا قبل أن يبلغوا الـ100 من العمر

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قبل حوالي 100 عام، لم يتمكن سوى 150 شخصًا في إنجلترا وويلز من القول إنهم احتفلوا بعيد ميلادهم المائة، وفقًا لصحيفة التلغراف. وبحلول عام 2023، ارتفع عدد الأشخاص في إنجلترا وويلز الذين احتفلوا بعيد ميلادهم المئوي إلى 14850 شخصًا، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إحصاءات عام 2021 التي جمعتها شعبة السكان بالأمم المتحدة أن ما يقدر بـ 89.739 شخصًا (0.027٪ من سكان الولايات المتحدة) تجاوزوا المئة عام.
وحتى هذا الجزء الصغير أظهر أن عدد المعمرين قد تضاعف خلال العقدين الماضيين. على مر السنين، اقترب العديد من المشاهير بشكل لا يصدق من الانضمام إلى هذه الشريحة الصغيرة ولكن المتزايدة من السكان. ومن المؤسف أنهم فاتتهم هذه المرحلة الهامة ببضعة أشهر فقط. وغني عن القول أن العيش حتى سن 99 ليس بالأمر السهل أيضًا. قدر دليل جي بي مورغان للتقاعد لعام 2024 أن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا لديه فرصة بنسبة 21٪ للعيش حتى سن 90 عامًا، وأن المرأة البالغة من العمر 65 عامًا لديها فرصة بنسبة 33٪ للاحتفال بعيد ميلادها المهم. للانضمام إلى هذه المجموعة الصغيرة، اعتمد العديد من المشاهير باستمرار عادات صحية طوال حياتهم.
وفقًا لنشرة هارفارد الصحية، فإن العناصر الأساسية للتغذية، وممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي غني بالمغذيات، يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا نحو طول العمر. وعلى نفس المنوال، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم، واتباع جدول نوم جيد، والحد من الكحول، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يفيد أيضًا بشكل كبير في إطالة العمر. الآن، ليس هناك من ينكر أن العديد من المشاهير الذين وصلوا إلى 99 عامًا اتبعوا العديد من هذه الممارسات. ومع ذلك، فقد أشارت قصصهم إلى أنه قد يكون هناك ما هو أكثر من الأساسيات لطول العمر.
Zsá Zsá غابور
توفيت Zsá Zsá Gabor في ديسمبر 2017، أي قبل شهرين تقريبًا من عيد ميلادها المئوي. وفي كتاب نجمة “مولان روج” الصادر عام 1991 بعنوان “عمر واحد لا يكفي”، كتبت أن تفكيرها الإيجابي ساعدها في التغلب على العديد من التحديات في الحياة، موضحة: “لقد تمكنت دائمًا من البقاء على قيد الحياة من خلال إخبار نفسي أنه مهما كانت الأمور سيئة، فإنها ستكون أفضل يومًا ما”.
بهذه العقلية، تمكنت غابور من العثور على الجانب المشرق في كل حياة ترسمها في طريقها. عانت النجمة الاجتماعية الشهيرة من العديد من الصراعات الصحية طوال حياتها، حتى أنها أصيبت بالخرف المزمن في السنوات الخمس الأخيرة من حياتها، بحسب موقع People.
بيتي وايت
توفيت بيتي وايت عن عمر يناهز 99 عامًا في ديسمبر 2021، قبل أسابيع قليلة فقط من عيد ميلادها المائة. خلال مقابلة مع Parade في يناير 2018، قالت بيتي وايت إن مفتاح البقاء شابًا إلى الأبد كان بسيطًا: “استمتع بالحياة”. اعتقدت نجمة “Golden Girls” بقوة أنه من الأفضل للجميع أن يبحثوا عن الإيجابيات في حياتهم، بدلاً من التركيز على السلبيات.
والجدير بالذكر أن الدراسات كشفت أن المتفائلين قد يعيشون بالفعل لفترة أطول. أثناء مناقشة طول العمر مع Yahoo! في يناير 2017، حث وايت الناس بشدة على إبقاء عقولهم مشغولة مع تقدمهم في السن والتخلص من الاعتقاد بأن العالم يدور حولهم.
الأمير فيليب
توفي الأمير فيليب، دوق إدنبره، عن عمر يناهز 99 عامًا في أبريل 2021، أي قبل شهرين تقريبًا من عيد ميلاده المائة. وفقًا لصحيفة التلغراف، عندما اقترب عيد ميلاد الملك الراحل التسعين في عام 2011، أوضحت الخبيرة الملكية إنجريد سيوارد أنه ظل مفعمًا بالحيوية في سنواته الأكبر لأنه أعطى الأولوية للنشاط البدني طوال حياته والتزم بنظام غذائي غني بالمغذيات.
وبحسب ما ورد كانت أشكال الحركة المفضلة لدى فيليب هي ركوب الخيل والمشي وبرنامج تمرين مدته 11 دقيقة يسمى خطة 5BX. والجدير بالذكر أن دراسة أجريت عام 2026 في مجلة The Lancet وجدت أنه حتى خمس دقائق من النشاط البدني يمكن أن تؤدي إلى انخفاض بنسبة 6٪ في إجمالي الوفيات في مجتمع الدراسة.
بوب باركر
توفي بوب باركر البالغ من العمر 99 عامًا في أغسطس 2023، أي قبل أربعة أشهر تقريبًا من عيد ميلاده المئوي. في حديثه إلى The Vegetarian Times في أكتوبر 2012، قال باركر إن شيئين أبقياه بصحة جيدة بما يكفي لاستضافة برنامج “السعر مناسب” في أواخر الثمانينيات من عمره: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي نباتي.
كان مضيف برنامج الألعاب الشهير أحد أيقونات السبعينيات العديدة التي تخلت عن اللحوم قبل أن تصبح عصرية وأصبحت نباتية في السبعينيات. على مر السنين، جرب باركر أيضًا أشكالًا عديدة من الحركة، بما في ذلك الكاراتيه وتدريبات القوة بأوزان خفيفة وتمارين وزن الجسم.
غزوة يونيو
توفيت جون فوراي في يوليو 2017، أي قبل شهرين فقط من عيد ميلادها المائة. خلال مقابلة عام 2013 مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، سُئلت الممثلة الصوتية “The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends” عن سبب استمرارها في العمل حتى التسعينيات من عمرها. أجاب الممثل الصوتي الشهير: “إنه عمل ممتع”. “الحمد لله. ليس علي أن أعمل.”
ومع ذلك، فهي لم تخجل من الاعتراف بأنها تحب كسب المال أيضًا. والجدير بالذكر أن دراسة أجريت عام 2017 في مجلة طب الشيخوخة وعلم الشيخوخة الدولية وجدت أن النساء اللاتي واصلن العمل في سنواتهن الأكبر كن أقل عرضة للحاجة إلى رعاية طويلة الأجل ومواجهة التدهور المعرفي الذي يضعف الأنشطة اليومية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
إيدي ألبرت
توفي إيدي ألبرت في مايو 2005، أي بعد عام تقريبًا من عيد ميلاده المئوي في أبريل 2006. وفي محادثة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، قال نجل نجم “Green Acres” إنه على الرغم من تشخيص إصابته بمرض الزهايمر في سنواته الأخيرة، إلا أنه استمر في إعطاء الأولوية للنشاط البدني ولعب كرة السلة قبل شهر تقريبًا من وفاته.
بالإضافة إلى ذلك، خلال مقابلة في مايو 1988 مع The Morning Call، قال ألبرت إنه استمر في البستنة في الثمانينيات من عمره لأنه أراد أن يكون طعامه خاليًا من المبيدات الحشرية. ومع ذلك، فإن فوائد البستنة لم تقتصر على نظامه الغذائي فحسب، بل كان يعاني أيضًا من التوتر الذي يذوب من ذهنه عندما كان يشاهد حديقته الرائعة.
ليليان جيش
توفيت ليليان غيش في فبراير/شباط 1993، بعد أشهر من عيد ميلادها التاسع والتسعين في أكتوبر/تشرين الأول. في عام 1966، سألت صحيفة نيويورك تايمز رمز السينما الصامتة البالغ من العمر 67 عامًا آنذاك عما إذا كان التقاعد مطروحًا على الطاولة. فأجابت: “تتقاعد؟ إذا كنت تريد أن تموت، فاتقاعد ومت من الملل”. وحافظت غيش على وفائها بكلمتها، وواصلت العمل حتى بلغت الثمانينات من عمرها.
في عمر 84 عامًا، قالت لـ UPI إنها ما زالت لا تخطط للاستسلام في مسيرتها المهنية التي استمرت 8 عقود. تجدر الإشارة إلى أن دراسة أجريت عام 2017 في JAMA Network Open وجدت أن كبار السن الذين لديهم إحساس أكبر بالهدف لديهم خطر أقل للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب من أولئك الذين ليس لديهم ذلك.
ميتش ميلر
توفي ميتش ميلر في يوليو 2011، بعد أسابيع من بلوغه 99 عامًا. وفي حديثه لصحيفة The Sun Sentinel في يناير 1993، أرجع قائد الأوركسترا الشهير طول عمره إلى شيئين: جيناته وشغفه. قال ميلر: “أعتقد أن الأمر يتعلق بالعمل فيما تحبه”. “هذا ما يهم.”
أشارت دراسة أجريت عام 2022 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية إلى أن علم الوراثة يمكن أن يمثل حوالي 40٪ من طول العمر. بالإضافة إلى ذلك، خلصت دراسة أجريت عام 2015 في The Annals of Behavioral Medicine إلى أن الأشخاص الذين اتبعوا شغفهم كانوا أقل توتراً وأكثر سعادة في الحياة بشكل عام (وهو ما يمكن أن يقطع شوطا طويلا على مدى العمر).
هيو داونز
توفي هيو داونز في يوليو 2020، بعد شهرين من بلوغه 99 عامًا في فبراير. في حديثه لصحيفة هارتفورد كورانت في أبريل 2005، لفت مذيع برنامج “توداي” السابق نظره إلى هوس المجتمع بالشباب في عصر كان فيه كبار السن يخطو خطوات إيجابية ويعيشون لفترة أطول.
وفي نهاية المطاف، حث الناس على التخلص من القول المأثور القديم: “لا يمكنك تعليم كلب عجوز حيلًا جديدة”. لقد بدد داونز هذه الفكرة بشكل خاص بأفعاله، حيث خضع لتدريب رواد الفضاء في سن 77 عامًا لتغطية عودة السيناتور جون جلين إلى الفضاء. علاوة على ذلك، ظل داونز لاعبًا أساسيًا على شاشة التلفزيون حتى أواخر السبعينيات من عمره وظل مشغولاً بالمساعي الخيرية بعد ذلك.