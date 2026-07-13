مشاهير ماتوا قبل أن يبلغوا الـ100 من العمر

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قبل حوالي 100 عام، لم يتمكن سوى 150 شخصًا في إنجلترا وويلز من القول إنهم احتفلوا بعيد ميلادهم المائة، وفقًا لصحيفة التلغراف. وبحلول عام 2023، ارتفع عدد الأشخاص في إنجلترا وويلز الذين احتفلوا بعيد ميلادهم المئوي إلى 14850 شخصًا، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إحصاءات عام 2021 التي جمعتها شعبة السكان بالأمم المتحدة أن ما يقدر بـ 89.739 شخصًا (0.027٪ من سكان الولايات المتحدة) تجاوزوا المئة عام.

وحتى هذا الجزء الصغير أظهر أن عدد المعمرين قد تضاعف خلال العقدين الماضيين. على مر السنين، اقترب العديد من المشاهير بشكل لا يصدق من الانضمام إلى هذه الشريحة الصغيرة ولكن المتزايدة من السكان. ومن المؤسف أنهم فاتتهم هذه المرحلة الهامة ببضعة أشهر فقط. وغني عن القول أن العيش حتى سن 99 ليس بالأمر السهل أيضًا. قدر دليل جي بي مورغان للتقاعد لعام 2024 أن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا لديه فرصة بنسبة 21٪ للعيش حتى سن 90 عامًا، وأن المرأة البالغة من العمر 65 عامًا لديها فرصة بنسبة 33٪ للاحتفال بعيد ميلادها المهم. للانضمام إلى هذه المجموعة الصغيرة، اعتمد العديد من المشاهير باستمرار عادات صحية طوال حياتهم.

وفقًا لنشرة هارفارد الصحية، فإن العناصر الأساسية للتغذية، وممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي غني بالمغذيات، يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا نحو طول العمر. وعلى نفس المنوال، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم، واتباع جدول نوم جيد، والحد من الكحول، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يفيد أيضًا بشكل كبير في إطالة العمر. الآن، ليس هناك من ينكر أن العديد من المشاهير الذين وصلوا إلى 99 عامًا اتبعوا العديد من هذه الممارسات. ومع ذلك، فقد أشارت قصصهم إلى أنه قد يكون هناك ما هو أكثر من الأساسيات لطول العمر.