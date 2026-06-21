مشاهير من جيل الطفرة السكانية تم تشخيص إصابتهم بأمراض نادرة

إن قصص المشاهير الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض نادرة هي شهادة أخرى على حقيقة أن هذه الحالات أصبحت شائعة بشكل متزايد. وقد قدرت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة لانسيت للصحة العالمية أن 300 مليون شخص كانوا يعانون من مرض نادر. بالإضافة إلى ذلك، قالت آن نوردغرين، أستاذ علم الوراثة السريرية في معهد كارولينسكا وكبير المستشارين في مستشفى جامعة كارولينسكا، إن ما يقرب من 5 إلى 7٪ من سكان العالم قد تم تشخيص إصابتهم بمرض نادر. وفقًا لموقع Raredisease.org، فإن نصف كل 10 أمريكيين مصابين بأمراض نادرة هم من الأطفال.

ومن المثير للصدمة أن 5% فقط من 100.000 حالة نادرة لديها علاج معتمد. وفقًا لدراسة عام 2024، يمكن أن يُعزى سبب هذا التفاوت جزئيًا إلى فكرة أنه من غير المجدي اقتصاديًا لشركات الأدوية أن تضع مواردها في تطوير علاجات للحالات التي تؤثر على عدد أقل من الأشخاص. ونتيجة لذلك، فحتى العلاجات المتوفرة قد تكون بعيدة عن متناول الكثيرين. حتى مع كل التقدم العلمي، لا يزال من الممكن أن يستغرق الأمر خمس سنوات أو أكثر حتى يتم تشخيص إصابة الشخص بمرض نادر بدقة.

وقال نوردغرين لمعهد كارولينسكا إن سبب الفجوات الطويلة في التشخيص هو عدم وجود العديد من أدوات التشخيص المتاحة لتحديد الحالات الوراثية، وهي الأمراض النادرة في كثير من الأحيان. وفي الواقع، وجدت الدراسة المذكورة أعلاه أن الجينات يمكن أن تمثل حوالي 80% من الأمراض النادرة. في حين تحدث بعض المشاهير علناً عن تجاربهم مع الأمراض النادرة لزيادة الوعي، فقد شرع آخرون في مساعي خيرية لمساعدة الآخرين الذين قد يكونون في مكانهم.