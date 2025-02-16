مشجعو الهوكي في كندا بوو النشيد الوطني مع ترودو في الحشد قبل أن يفوز الأمريكيون بمواجهة مملوءة بالمشاجرة

صاخب مشجعو الهوكي الكنديين “The Star-Spangled Banner”-حيث بدأوا لعبة مليئة بالمشاجرة انتهت بفوزها في الولايات المتحدة ليلة السبت.

كان من الممكن أن تكون لعبة Game of the NHL Run 4 Nations Face-Off Nations قد أخطأت في حدوث حدث في الملاكمة-حيث اندلعت ثلاث معارك بين اللاعبين الأمريكيين والكنديين بعد صياغة النشيد الوطني الأمريكي على نطاق واسع من قبل أكثر من 20.000 من المعجبين الغاضبين.

بمجرد أن بدأ المغني ، عضو القوات الجوية الملكية الكندية ، ديفيد غرينون ، بدأ في ربط ، “أوه ، على سبيل المثال ، هل يمكنك أن ترى” ، سمح الحشد في مركز بيل في مونتريال بإخراج جوقة عدوانية ومزدهرة من الاستهلاك الذي غرق تقريبا النشيد تماما.

نزل فريق Jeers بصوت عالٍ عندما كان “وهج Rockets” الأحمر “، غنى – قمة اللحن.

بحلول نهاية النشيد ، قام أحد المشجعين منا باستماع أصواتهم لفترة وجيزة ، لكنهم طغوا مرة أخرى من قبل الكنديين الغاضبين والمريرة على ما يبدو.

على النقيض من ذلك ، “أوه ، كندا” ، تم غناء النشيد الوطني للبلاد ، في جميع أنحاء الساحة دون صراخ وذات حماسة وطنية معينة.

لم يأخذ الفريق الفخور الولايات المتحدة الأمريكية الإهانة المستلقية.

تمزقت القفازات وتطوير الفطريات بين النجم الأمريكي ماثيو تكاتوك وفريق براندون هاجل من فريق كندا بمجرد انخفاض أول عفريت – مع اندلاع معاركان أخريين في الثواني بعد المباراة الأولى.

حدث ما مجموعه ثلاث معارك في تسع ثوانٍ الأولى من اللعبة.

حصلت الألعاب النارية المصنوعة يدويًا على الكثير من الأميركيين الذين استثمروا بكثافة في نتائج اللعبة.

وكتب رئيس بارستول ديف بورتنوي على X قبل التغريد المباقي من اللعبة: “لم أهتم بلعبة الهوكي في الولايات المتحدة الأمريكية ، لكن ذلك كان منذ 19 قتالًا”.

“أمريكا تغلب على S -T خارج كندا. 3 معارك في 9 ثوان ، فازت أمريكا بجميعها ، لم تكن قريبة “، كتب أحد المستخدمين المتحركة على X.

يأتي العداء تجاه النشيد حيث يواصل الرئيس ترامب مبادراته في جعل جارته الشمالية في الولايات المتحدة 51 إلى حزن المواطنين الكنديين.

في الآونة الأخيرة يوم الخميس ، أصر ترامب على أن كندا تحتاج إلى “حمايتنا” وستستفيد من الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي إلى الصحافة: “انظر ، فإن الناس سيدفعون ضريبة أقل بكثير مما يدفعونه الآن ، سيكون لديهم حماية عسكرية مثالية”.

“لماذا ندفع 200 مليار دولار سنويًا كدعم إلى كندا عندما (ليسوا) دولة؟” سأل ترامب ، في إشارة إلى العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع جارها الشمالي.

كان رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو – الذي أطلق عليه ترامب “حاكم” من قبل ترامب – في الحضور في المباراة وهو يرتدي قميصًا مع شعار أوراق القيقب الشهيرة في بلاده.

نشر رئيس الوزراء السابق قريبًا مقطع فيديو من اللعبة مع ابنه مع التعليق ، “True North ، Strong and Free”.

ستقوم الولايات المتحدة بتشغيل الفريق الكندي في كلاسيكي فوري -فاز 3 -1 وينجح في الحصول على مكان في نهائي البطولة في بوسطن في 20 فبراير.

وسجل الفائز من قبل ديلان لاركين المواطن من ميشيغان ، قائد فريق ديترويت ريد وينغز.