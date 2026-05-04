مشجعو بيستونز يتصيدون السحر مع هتافات “Angel Reese” خلال المباراة السابعة

حصل مشجعو بيستونز على حفر أخير في ملعب ماجيك عندما تغلب فريقهم على أورلاندو في المباراة السابعة من الجولة الأولى من تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين، وعلى وجه التحديد حصلوا على فرصة في مواجهة رجل السحر الكبير ويندل كارتر جونيور.

في مرحلة ما خلال فوز بيستونز 116-94 يوم الأحد، انطلق المشجعون داخل ليتل سيزرز أرينا وهم يهتفون “الملاك ريس!”

الخلفية الدرامية هي تلفزيون الواقع للغاية.

ويواعد كارتر حاليًا نجم WNBA، وكان الاثنان قد ارتبطا عاطفيًا لأول مرة في شهر مايو الماضي.

ولكن قبل أن تواعد مركز السحر، كانت تواعد جالين دورين، الذي يلعب لفريق بيستونز – مما يضيف طبقة إضافية من الإثارة إلى سلسلة الجولة الأولى بين ديترويت وأورلاندو.

كما لو أن ذلك لم يكن كافيًا، فقد انخرطت ريس في التغريد، حيث انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي في أواخر الشهر الماضي لمشاركة تسليط الضوء على قصة كارتر على Instagram الخاصة بها، عشيقها الحالي، وهو ينتقد دورين، زوجها السابق.

من الواضح أن دورين وبيستونز ضحكوا أخيرًا في النهاية، حيث حصلوا على أفضل سلسلة من سبع سلاسل على أرضهم، وأنهى دورين المباراة برصيد 15 نقطة و15 كرة مرتدة.

مع دخول اللعبة 7، بلغ متوسط ​​​​Duren 9.8 نقطة لكل لعبة بينما كان يسدد 52.3 بالمائة من الملعب ويبلغ متوسطه 8.5 كرات مرتدة خلال فترة ما بعد الموسم.